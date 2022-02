Stralsund

Mario Bürger und seine – endlich – Ehefrau Carina Rzepka stehen gerade vor dem Stralsunder Rathaus. Vor wenigen Augenblicken haben sie die Ringe getauscht. Darauf wird nun mit einem Gläschen Sekt angestoßen.

Der gebürtige Stralsunder ist für seine Hochzeit am 22.2.22 extra aus Potsdam angereist. Aus Liebe zu seiner Carina hat er vor einigen Jahren seine Heimat verlassen. Ihr Ja-Wort wollten sich beide aber in der Hansestadt geben. „Das ist bei uns Tradition“, sagt Mario Bürger bestimmt. Außerdem sei es in der Wahlheimat „bei Weitem nicht so schön“, meint er.

Eine richtige Entscheidung: „Die Trauung war wirklich schön“, bestätigt die immer noch strahlende Braut. „Wir hatten sogar Sonnenschein.“ Da hatten die beiden Glück. Im Februar hätte es durchaus auch regnen können. Ein anderer Tag wäre aber nicht infrage gekommen, das Datum sei zu perfekt. „So kann mein Mann nie den Hochzeitstag vergessen“, sagt seine Frau und lacht.

Von Barbara Waretzi