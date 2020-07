Stralsund

Zum Dahinschmelzen schön sind die Eiskreationen des ehemaligen Stralsunders Ingo Matysiak, der mit seiner Frau Andrea bereits 1979 berufsbedingt die Heimat in Richtung Berlin verlassen hat und heutzutage in Strausberg die Firma Robbis Party-Eis führt.

Der 60-jährige Ex-Hansestädter war früher im Kunstunterricht nach eigener Aussage eine absolute Null – aber das hat sich geändert, als er den berühmten Schweizer Eisbildhauer Toni Steininger kennenlernte. „Dieser Mann hat mir in seiner Werkstatt viel beigebracht. Jetzt setze ich eigene Visionen für meine Kunden mit Nutzeis um“, sagt der gelernte Kfz-Elektriker, dessen eisiges Kunsthandwerk seit Donnerstag in der ARAL-Tankstelle an der Greifswalder Chaussee zu bewundern ist.

Eiskünstler brachen viele Events weg

Dem Eiskünstler sind in der Corona-Krise viele Veranstaltungen weggebrochen. Als kreativer Geist dachte Ingo Matysiak sich, dass er auf seine Art dem Virus die künstlerische Stirn bieten und es kaltmachen will. Gesagt getan: Aus Nägeln mit roten Köpfen formte er eine kugelrunde Eisstruktur, die er in gefrorener Form wiederum in einen großen Eisblock einfror.

„Ich möchte damit Hoffnung und Zuversicht verbreiten, damit das Leben wieder heiterer wird“, so der Strausberger, der seine Idee mit etlichen Kooperationspartnern insbesondere im ostdeutschen Raum publik macht.

Kraniche sollen während Corona-Pandemie Glück bringen

In seinem Berliner Kumpel Thomas Springer, der die Stralsunder Aral-Tankstelle betreibt, und dessen Stationsleiterin Stephanie Müller, fand Matysiak gleich zwei enthusiastische Mitstreiter für die temporäre Kunst-Aktion. Verbunden hat Matysiak diese Performance mit der Initiative „1000 Kraniche“, die eine Botschaft der Hoffnung auf ein glückliches Leben vermitteln soll. „Wir haben in ganz Deutschland viele Menschen als Mitstreiter gefunden, die uns Kraniche aus Papier falten“, erzählt Ingo Matysiak.

Die Papier-Glücksbringer werden an einer großen Stellwand befestigt, von der sich Aral-Kunden gegen eine Spende welche mitnehmen können. „Wir wollen das Geld einem sozialen Zweck zugutekommen lassen“, sagt der Eisbildhauer. Bis Ende kommender Woche würde sich die Stralsunder Aral-Stationsleiterin Stephanie Müller über viele große und kleine interessierte Besucher freuen, die ein paar Vögel des Glücks mit nach Hause nehmen möchten.

Von Christian Rödel