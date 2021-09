Stralsund

Birgit Wacks ist eine energiegeladene Frau mit Spaß am Organisieren. Neun Jahre lang stellte die frühere Leiterin der Tourist-Info ein Fest in der Franz-Schubert-Straße auf die Beine. „In unserem Vorgarten wurde getanzt“, blickt sie zurück. Sie engagierte sich im Seniorenbeirat, brachte in Kursen älteren Herrschaften digitale Techniken näher, im Zoo initiierte sie eine „Gartenglück“-Gruppe, in der heute 16 Hobby-Gärtnerinnen regelmäßig die Schaufel schwingen. Nun setzt sie eine neue Idee um.

„Als ich meine Tochter in Australien besucht habe, war dort gerade ein Garagenverkauf. Der Leute in der Nachbarschaft hatten auf ihren Grundstücken alles Mögliche angeboten. Wie bei einem Flohmarkt. Ich dachte, so etwas könnten wir in Stralsund doch auch mal machen“, erzählt Wacks.

„Die Leute sollen sich das Viertel anschauen“

Also verteilten sie und die Mitstreiter – zum Orga-Team gehören auch ihr Mann Gerd, Karin Meusel, Marina Rückert, Gerd und Kerstin Houdelet – Handzettel in der Gegend westlich des St.-Jürgen-Friedhofs und sprachen die Nachbarn an. Offenbar genossen sie dabei einen Vertrauensbonus. „Die Leute wussten, wenn wir es organisieren, wird es gut. Und wenn es gut wird, machen im nächsten Jahr bestimmt doppelt so viele Menschen mit“, erzählt Birgit Wacks.

Bisher haben im Komponistenkiez, also der Franz-Schubert-, Richard-Wagner-, Händel- und Bachstraße, der Hainholz-, Linden-, Wrangel- und Kedingshäger Straße sowie in der Straße Vogelwiese Anwohner aus 40 Häusern ihre Teilnahme zugesagt. Für kleines Geld bieten sie Spielzeug, Bücher, Werkzeuge, DVDs, Fahrräder, Taschen, Kleidung, Selbstgestricktes und „Unnützes mit besonderem Charme“ an, listet Wacks auf. Beispielsweise rosa Socken, gestrickt von der ältesten Teilnehmerin – sie über 90 Jahre alt.

Auch wer nichts kaufen möchte, ist eingeladen. „Die Leute sollen sich das Viertel anschauen und miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Wacks. Es gibt Snacks, Kuchen, Getränke, Erbsensuppe und nette Sitzplätze. Wer in den genannten Straßen wohnt und ebenfalls etwas anbieten möchte, kann sich unter 03831 / 39 82 06 anmelden. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 3,50 Euro fällig. Der Termin: 11. September, 10 bis 16 Uhr.

Von Kai Lachmann