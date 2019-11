Stralsunder pflanzen Freiheits-Linde auf dem Platz des 17. Juni

Stralsund

Die Hansestadt ist um einen Gedenkort reicher: Am 8. November pflanzte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) mit Politikern und Bürgern der Stadt eine sogenannte Freiheits-Linde auf dem Platz des 17. Juni in der Nähe des Bahnhofs Rügendamm.

Badrow fuhr mit einem hellblauen Trabant vor und imitierte in seiner Rede die historischen Worte von SED-Regierungssprecher Günter Schabowski: „...das tritt nach meiner Kenntnis...ist das sofort...unverzüglich.“ Der OB betonte, dass es jedoch nicht Schabowski war, der die Mauer zu Fall brachte. „Nein, es waren die Menschen, viele Menschen, die in ihrem Streben nach Frieden und Freiheit schon seit Wochen auf den Straßen demonstrierten.“

Tausende Menschen zogen vom Neuen zum Alten Markt

Badrow ließ zudem die Ereignisse, wie sie sich vor 30 Jahren in Stralsund abspielten, Revue passieren. Tausende Menschen in den Kirchen beteten für Frieden, tausende zogen vom Neuen zum Alten Markt mit Kerzen in der Hand. Die Gruppe der „Stralsunder 20“, bestehend aus Personen aus dem Umfeld der Friedensgebete und Stadtvertretern, setzte sich für konkrete Änderungen ein. Bis zum Frühjahr 1990 traf sie sich 22-mal zu Beratungen.

Einer der 20 war Winrich Jax. Zusammen mit Thomas Nitz und über hundert anderen besetzte er am 4. Dezember 1989 in Stralsund die Stasi-Zentrale – eine der ersten Aktionen dieser Art in der DDR. „Weil zunächst kein Staatsanwalt zu finden und die Verunsicherung groß war, harrten sie bis 3 Uhr morgens in der Prohner Straße aus. Dann endlich konnte das Gebäude ordnungsgemäß versiegelt werden“, blickte Badrow zurück.

Auch Winrich Jax richtete bei der Baumpflanzaktion den Blick in die Zeit vor 30 Jahren. Er ordnete sie in die Geschichte der DDR und die unterdrückten Aufstände ein – und würdigte damit auch den gewählten Ort des Gedenkens. Denn als Zehnjähriger habe er erlebt, wie 1953 tausende Werftarbeiter dort aufbegehrten. Er erinnerte zudem an 1968, als er enttäuschte Tschechen weinen sah, nachdem sowjetische Soldaten den Prager Frühling gewaltsam beendeten.

„Die Macht von Gefühlen ist stärker als jede Sozialstudie“

„Es gab viel Hoffnung damals“, sagte Jax und sprach anerkennend davon, was seit dem Mauerfall in Stralsund alles erreicht wurde. Aber er mahnte auch an, dass in der Entwicklung so mancher vergessen wurde. Der Kampf um Anerkennung und das Beseitigen von sozialen Ungerechtigkeiten stellen für ihn wichtige gesellschaftliche Aufgaben dar. „Die Macht von Gefühlen ist stärker als jede Sozialstudie.“

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden schlug vom Erinnern an die damalige Zeit – 1989 war sie elf Jahre alt und lebte in Neumünster ( Schleswig-Holstein) – eine Brücke in die Gegenwart. Die Haltung von „sogenannten Demonstranten“, die heutzutage die „Legende einer DDR 2.0“ schürten, empfinde sie als „schamlos“. Ihre Anspielung bezog sich auf Teilnehmer von Pegida-Aufmärschen, die 89er-Parolen wie „Wir sind das Volk“ wieder verwenden: „Vergleiche der vermeintlichen Retter des Abendlandes mit der friedlichen Revolution machen mich sprachlos.“

Nicht nur die Redner griffen im Anschluss zu Schaufel, Schubkarre und Gießkanne. Auch weitere Politiker, etwa Kreistagspräsidentin Kathrin Meyer ( CDU), Stralsunds stellvertretende Bürgerschaftspräsidentin Maria Quintana Schmidt ( Die Linke), Ute Bartel (SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft), Jens Kühnel (Bürgerschaftsmitglied der AfD) sowie der oben erwähnte Thomas Nitz halfen mit.

„Unter den Dorflinden wurde früher Recht gesprochen. Darum nannte man sie auch Gerichtslinden“, erklärte OB Badrow. „Die Linde gilt als Symbol für Gerechtigkeit und Liebe, Frieden und Heimat sowie als Platz der Gemeinschaft. Sie zeigt, dass das Recht über das Unrecht siegt. Und deshalb ist sie auch genau der richtige Baum für den heutigen Tag!“

