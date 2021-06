Stralsunder stellt Einbrecher in eigener Wohnung: 35-Jähriger zückt Eisenstange 

Stralsund

Ein 35-jähriger Deutscher ist am Sonntag in Stralsund gewaltsam in die Wohnung eines 42-Jährigen eingebrochen – und hat diesen mit einer Eisenstange bedroht. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Montag vermutete der Tatverdächtige irrtümlicher Weise eine Notlage in der Wohnung und verschaffte sich deshalb Zutritt. Der Bewohner war jedoch nicht anwesend.

35-Jähriger stellte Einbrecher in eigener Wohnung

Als der Wohnungsinhaber wieder nach Hause kam, konfrontierte er den 35-Jährigen. Die Situation eskalierte: Der Einbrecher ging auf den 42-Jährigen mit einer Eisenstange los. Doch der Wohnungsbewohner konnte die Eisenstange an sich bringen und attackierte mit dieser. Beide Männer blieben äußerlich unverletzt.

Männer kennen sich offenbar aus Drogenszene

Die Polizei verdächtigte den 42-Jährigen weiterhin, gefährliche Gegenstände in seiner Wohnung zu haben. Tatsächlich konnte ein solcher Gegenstand von den Beamten auch gefunden werden. Bei der Durchsuchung förderten die Polizisten aber noch etliche andere Dinge zu Tage. So fanden sie noch Drogen wie Marihuana, Amphetamin und halluzinogene Pilze. Auch der 35-Jährige besaß Betäubungsmittel – aber in geringeren Mengen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Pascal Bauser