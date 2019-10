Stralsunder trotzen Flaute: Tolle Stimmung beim Drachenfest

Stralsund

Für ein gelungenes Drachenfest benötigt man als Hauptzutat neben Besuchern und Drachen natürlich auch Wind. Eigentlich weht der direkt am Sund auch recht zuverlässig. Nur am Sonnabendnachmittag legt er eine Pause ein. Doch trotz Flaute wird das Drachenfest des Strandbadbetreibers SIC eine schöne Veranstaltung. Offenbar sind die weit mehr als 150 großen und kleinen Besucher schon froh genug darüber, dass der Regen sie verschont. So bleibt die Stimmung gelöst, die Atmosphäre angenehm und das Treiben am Strand ein buntes.

Denn wer keinen Flugdrachen mitgebracht hat, kauft sich einen weißen am SIC-Stand und bemalt, beklebt und schmückt ihn dort fantasievoll. Wie zum Beispiel die elfjährige Skadi Härter, die sich für Schmetterlinge entscheidet und zusammen mit ihrer Mutter an dem kleinen Kunstwerk arbeitet.

„Das Strandbad finden wir ganz wunderbar“

Währenddessen laufen Sandrina Güntzel und ihr Sohn Gustav durch den Strandsand, ziehen den Flugdrachen hinter sich her und versuchen, ihn aufsteigen zu lassen. „Wir sind aus Berlin hergekommen“, sagt Sandrinas Schwester Wibke Stärke, die die Flugversuche mit ihrem Handy festhält. Vorm Drachenfest ging’s ins Meeresmuseum. Dass an der Küste heute ausnahmsweise kein Wind ist, macht dem Trio nichts aus. Die Erinnerungsfotos werden trotzdem schön.

Zur Galerie Kinder gestalten mit viel Enthusiasmus ihre neuen Drachen. Dafür gibt es Preise.

Einen hübschen Drachen haben auch der Stralsunder Matthias Quoos und die Velgaster Annabell und Andreas Jenßen gezähmt. „Wir kommen jedes Jahr zu diesem Fest“, erzählt Annabell Jenßen. „Auch im Sommer sind wir gerne hier. Das Strandbad finden wir ganz wunderbar. In den vergangenen Jahren ist viel gemacht worden.“ Und während sie das erzählt, haben sich die jüngsten Familienmitglieder schon an den zweiten Drachen gemacht.

Im vergangenen Jahr der zweite Preis – und dieses Mal?

Auch die Flecks sind „Wiederholungstäter“. „Letztes Jahr hat mein Sohn den zweiten Preis für seinen Drachen gewonnen“, sagt Mutter Anne. Und in diesem Jahr? Der Wettbewerb, wer den schönsten Drachen gestaltet hat, gehört zu den Höhepunkten des Festes. In die Reihe von etwa 20 Kindern, die ihren Drachen stolz vor der Brust halten, hat sich auch die neunjährige Pia Fleck gestellt. Ihr Werk zeigt die Stralsunder Stadtsilhouette – akkurat getroffen. Auf anderen sind Gesichter und Tiere, etwa Eulen und Pinguine, zu sehen.

Ein SIC-Team um Mitarbeiterin Edda Krüger schaut sich gewissenhaft die farbenfrohen Fluggeräte an. Dann dürfen mehrere Kinder vortreten, darunter auch Pia. „Platz eins geht an die Silhouette“, verkündet Krüger. Für die neunjährige Gewinnerin gibt es ein lilafarbenes Fahrrad.„Oh ja, da freue ich mich“, ruft Pia. „Ich habe sogar einen Helm in derselben Farbe.“ „Das passt“, findet die Mutter. „Ihr Rad ist sowieso zu klein geworden.“ Platz zwei wird mit einem Vogelhaus belohnt, Platz drei mit Gutscheinen für den Stralsunder Zoo.

Geschenke für alle

Doch auch alle anderen Kinder, die einen Drachen selbst gestaltet haben, erhalten Geschenke. Die SICler haben einen bunten Präsente-Tisch mit Stofftieren, Spielen, Büchern und DVDs aufgebaut. „Wir freuen uns, dass trotz des Wetters so viele gekommen sind“, sagt Krüger. „Und es sollen ja alle zufrieden sein.“

