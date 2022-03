Stralsund

Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Zahlreiche Stralsunder Initiativen und Institutionen kümmern sich um die Unterstützung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Der Landkreis Vorpommern-Rügen sammelt und koordiniert Hilfsangebote für Wohnraum, Hilfsgüter und ehrenamtliche Unterstützung. Wer etwas anbieten kann: ukrainehilfe@lk-vr.de.

Die Hansestadt Stralsund hat einen „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ gegründet. Damit sollen Beschäftigte von Ämtern, Polizei und Feuerwehr „schnell zu praktikablen Lösungen für die zu uns flüchtenden Frauen und Kinder kommen“, so Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Tagesaktuelle Informationen und Kontakte stehen (auch auf Ukrainisch) auf www.stralsund.de/ukraine.

Wer kann dolmetschen?

Zudem sucht die Stadt Bürger, die in der Lage sind, Ukrainisch-Deutsch ehrenamtlich zu dolmetschen. Kontakt: aschmuck@stralsund.de, 03831 / 252 763. „Lassen Sie uns gemeinsam der ukrainischen Bevölkerung beistehen“, sagt Anja Schmuck, Beauftragte für Migration und Integration.

Spenden sammelt auch der Stralsunder Migrantinnenverein Tutmonde. Das Team informiert, dass keine Kleiderspenden mehr notwendig sind, da die Lager vor Ort in der Ukraine überquellen würden. Wichtiger seien nun Instantsuppen und Tees („alles, was warm macht“), große Thermosbehälter und Decken. Kontakt: 0178 / 110 53 28.

Ein privater Hilfskonvoi, unterstützt von Caritas und Diakonie, bringt haltbare Lebensmittel (etwa Konserven, Reis, Schokolade, Tee, Kaffee, Wasser), Reinigungsmittel, Hygieneartikel sowie Decken, Kissen Schlafsäcke, Isomatten, Luftmatratzen und Thermosflaschen ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet. Die Sachen werden im Nachbarschaftszentrum Grünhufe, Lindenallee 35, entgegengenommen. „Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Das Haus platzt aus allen Nähten“, sagt Sebastian Tacke und ist zu Tränen gerührt. „Wir werden Donnerstagfrüh mit mehreren Fahrzeugen losfahren.“ Es soll weitere Transporte geben, für die weiterhin täglich zwischen 7 und 20 Uhr Spenden angenommen werden.

Frische Lebensmittel und langfristige Unterstützung

Mehrere ukrainische Familien wurden in Stralsund bereits in Ferien- und Privatwohnungen untergebracht. Da sie nun erst mal kein Einkommen haben, werden für sie frische Lebensmittel benötigt. Olga Fot vom Kinderschutzbund hat eine Übersicht, wer wo untergekommen ist. Der Verein kümmert sich um die Verteilung der Spenden. Sie können werktags ab 12 Uhr im Büro des Stralsunder Kinderschutzbundes, Hans-Fallada-Straße 1, abgegeben werden. Spendenkonto des Kinderschutzbundes: DE 88 1505 0500 0100 1299 43. Verwendungszweck: Ukrainische Flüchtlinge.

Neben akuter ist auch längerfristige Unterstützung notwendig. Die Arbeitsgemeinschaft Flüchtlingshilfe Stralsund plant dafür ein Treffen am 11. März um 18.30 Uhr in der Goethe-Sporthalle, Frankenhof 8, und hofft auf viele Mitstreiter. „Wer sich vor dem Hintergrund der Ereignisse mit Ideen, Aktionen und Zeit engagieren möchte, kann in unserem Verein nicht nur Gleichgesinnte finden, sondern vor allem auch eine Plattform, von der aus man eigene Ideen und Projekte realisieren kann“, heißt es. Anmeldung und Kontakt: info@agfluechtlingshilfe.org.

Von Kai Lachmann