Stralsund

Eigentlich hätte der Stralsunder Somar Al Brhom allen Grund, gefrustet zu sein. Nachdem der syrische Kriegsflüchtling 2014 nach Deutschland kam, versucht er, hier seinen Berufsabschluss anerkennen zu lassen. Bisher nicht nur ohne Erfolg. Der Prozess steht auch nach mehr als sechs Jahren immer noch am Anfang. Doch Al Brhom erträgt es mit Gleichmut und hat schon einen alternativen Plan.

2015 versuchte er erstmals, für seine Ausbildung als anästhesietechnischer und operationstechnischer Assistent (ATA/OTA) in Deutschland Brief und Siegel zu bekommen. Er absolvierte die Lehre in einem staatlichen Institut in Aleppo. Zum Job gehören die Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge von Patienten, die eine Narkose und eine Operationen benötigen. Bei den Eingriffen wird zudem assistiert.

„Nicht mal eine Eingangsbestätigung“

Al Brhom sammelte danach reichlich Erfahrung in einem Kriegskrankenhaus. „Die Patienten haben sehr unterschiedliche Verletzungen gehabt. Wir waren zu wenig Personal, jeder musste alles machen. Ich habe Leute verbunden und genäht. Ich war Anästhesist, Pfleger und Arzt“, blickt er zurück. „Die schweren Fälle haben wir in die Türkei geschickt. Natürlich gab es auch Leute, die wir nicht retten konnten.“ Zweieinhalb Jahre hat er das gemacht, ehe er Land und Krieg hinter sich ließ und auf ein besseres Leben in Deutschland hoffte. Mittlerweile ist er eingebürgert.

Hierzulande werden überall ATA und OTA gesucht, die Jobbörsen listen zahlreiche offene Stellen. Für die Anerkennung seines ausländischen Abschlusses habe Al Brhom einen Antrag mit Unterstützung des Jobcenters ausgefüllt, Dokumente übersetzen und beglaubigen lassen. Er schickte es zur Deutschen Krankenhausgesellschaft nach Berlin, wie er erzählt. Daraufhin passierte – nichts. „Ich habe nicht mal eine Bestätigung erhalten, dass es angekommen ist.“

Angela Merkel hört sich die Geschichte an

Zunächst ging er davon aus, dass das schon seine Richtigkeit habe. Er lernte deutsch, absolvierte einen Integrationskurs, suchte sich einen Job beim Paketdienst. In seiner Freizeit dockte er bei der Auferstehungskirche des Nachbarschaftszentrums in Grünhufe an, engagierte sich dort, machte bei einem Theaterstück mit.

2017 stand hoher Besuch vor der Tür: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schaute im Nachbarschaftszentrum vorbei. Leiter Thomas Nitz, der Al Brhom seither unterstützt, blickt zurück: „Das Haus war voll, man konnte sich kaum rühren. Somar hat es trotzdem geschafft, zu Frau Merkel durchzukommen und von seiner Situation zu erzählen.“ Es gibt sogar ein Foto der beiden.

Somar Al Brhom hat 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel von seiner Situation erzählt. Quelle: Somar Al Brhom

Bundeskanzlerin als Druckmittel

Später habe Merkels Büro bei Nitz angerufen und sich über den Fortgang der Sache erkundigt. „Ich weiß, dass die Bundeskanzlerin nicht alles bestimmen kann. Auch sie muss sich an Gesetze halten“, meint Al Brhom. Trotzdem versuchte Nitz, telefonisch bei der Krankenhausgesellschaft etwas Druck aufzubauen. Er sagte, dass sich selbst Angela Merkel für die Angelegenheit interessiere, was für den Herren am anderen Ende der Leitung möglicherweise etwas dick aufgetragen wirkte, aber dennoch der Wahrheit entsprach. Ergebnis: „Die haben sich einmal alle umgedreht – und es gab wieder keine Antwort“, meint Nitz.

2018 nahm Al Brhom einen weiteren Anlauf, schickte einen neuen Antrag an die Anerkennungsstelle nach Berlin – per Einschreiben. Wieder blieb eine Reaktion aus. Der Mann aus Syrien machte ein Praktikum als Rettungssanitäter und fand schließlich eine Stelle im Krankenhaus aus Helfer, 30 Stunden pro Woche. Er hat geheiratet, seine Frau lebt hier. Also alles gut? Nein. Denn Al Brhom will endlich wieder in seinem Job arbeiten.

Dritter Antrag, vierter Antrag

Beim Interview-Termin mit der OZ kommt der Vorschlag, noch einmal in Berlin anzurufen. Tatsächlich kann der zuständige Sachbearbeiter den Namen des Antragstellers im System nicht finden. Wo der Fehler liegt, kann nicht geklärt werden. Also: Noch einmal alles hinschicken!

Thomas Nitz und Somar Al Brhom rufen den zuständigen Sachbearbeiter an. Sie erfahren, dass offenbar kein Antrag vorliegt. Quelle: Kai Lachmann

Und es kommt eine neue Schwierigkeit dazu: Der Sachbearbeiter erzählt, dass seit dem 1. Januar die Anerkennung Ländersache sei. Ist er damit nicht mehr zuständig? Er entgegnet, dass der Antrag der Erzählung nach ja schon vor einigen Jahren eingereicht worden sei. Er bräuchte nur den Nachweis, dass alles damals verschickt wurde. Doch der Rückschein des Einschreibens ist nach dreieinhalb Jahren und mehreren Umzügen nicht mehr auffindbar. Möglich ist, dass ein vierter Antrag zum Landesamt für Gesundheit und Soziales nach Rostock geschickt werden muss.

„Wir wollen doch qualifizierte Leute ...“

Eine Prüfung werde mindestens sechs Monate dauern, so der Berliner Sachbearbeiter. Und das Ergebnis werde sein, dass es zunächst keine Anerkennung gibt. „Das ist grundsätzlich bei syrischen Bewerbern der Fall.“ Nach einer Einzelfallprüfung bekämen die Antragssteller aber einen Weg aufgezeigt, welche Qualifikationen sie noch zu erwerben müssen. Zudem sei ein hohes Sprachniveau Pflicht. „Es geht um Patientensicherheit. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Somar Al Brhom steht also nach wie vor mit leeren Händen da. „Ich kann im August hier im Krankenhaus eine Ausbildung anfangen“, sagt der 30-Jährige. Drei Jahre für einen Job, den er längst kann. Für Thomas Nitz ist die ganze Angelegenheit ein „Skandal“: „Wir bemühen uns in diesem Land um Akzeptanz und darum, dass Flüchtlinge hier Fuß fassen. Wir wollen doch immer qualifizierte Leute. Aber dann kommt jemand mit einer Qualifikation und muss Pakete ausfahren? Es ist zwar lobenswert, dass er immer versucht hat, sich einzubringen und nicht auf Kosten anderer zu leben. Aber hier handelt es sich um eine Vergeudung von Chancen.“

Von Kai Lachmann