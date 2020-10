Stralsunder wollen alternative Wohnformen ergründen

Stralsund

Gibt es Alternativen zu Single-Haushalt, Mutter-Vater-Kind-Kombination oder Pflegeheim? Sicher. Aber wie sehen die aus? Die Arbeitsgemeinschaft „Alternativ wohnen, gemeinschaftlich leben“ macht sich Gedanken darüber, wie miteinander wohnen, leben und arbeiten funktionieren kann. Eigenen Angaben zufolge sucht sie nach geeigneten Objekten, organisiert Veranstaltungen zum Thema und „findet Gleichgesinnte und entdeckt gemeinsam die Welt des funktionierenden Miteinanders“. Am Mittwoch findet ein Stammtisch zu diesen Aspekten statt. Interessierte sind willkommen.

Die AG möchte Menschen verbinden, die sich mit dem Gedanken tragen, in Gemeinschaft zu leben oder es bereits tun. Die Vielfalt an gelungenen und gescheiterten Gemeinschaftsprojekten soll erkundet werden, um daraus zu lernen und eigene Wohnprojekte zu entwickeln. „Menschen sehnen sich nach Zugehörigkeit, Austausch, Nähe, Wertschätzung und der Möglichkeit, sich sinnvoll für sich und andere einzubringen“, heißt es seitens der AG. „Gesunde Familienstrukturen, die diesen Rahmen bieten, sind dünn gesät.“

Umweltverschmutzung durch hohen Verbrauch

Alternativen müssen her, denn der aktuelle Trend zum Singledasein hinterlasse bereits jetzt eine „Spur der Zerstörung“. Was das genau heißt? „Krankheit durch soziale Isolation, Armut durch ökonomischen Druck, Umweltverschmutzung durch hohen Verbrauch, ganz zu Schweigen vom verschenkten Potenzial, das nie zur Entfaltung kommen wird, weil wir uns nur rundum wohlfühlen und entwickeln können, wenn wir mit anderen Menschen in wohlwollender Anteilnahme verbunden sind.“

Info: Erster Wohnstammtisch „ Mehrgenerationenwohnen in Stralsund“ am 7. Oktober, 17 Uhr, Umweltbibliothek, Tribseer Straße 28. Danach an jedem ersten Mittwoch im Monat.

Von OZ