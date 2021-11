Stralsunder zeigt Ostsee-Liebe mit silbernen Hühnergöttern

Stralsund

Maik Thümer ist bereits seit 16 Jahren fester Bestandteil der Kunsthandwerkermärkte. Mit seinem handgefertigten Silberschmuck zeigt er seine Verbundenheit zur Natur. Aus Liebe zu den Märkten, die ausschließlich im Norden von Deutschland stattfinden, entschied sich der gebürtige Chemnitzer direkt in die Hansestadt zu ziehen. So betreibt er seit Juli 2020 die kleine Galerie „Anna Art Design“ am Apollonienmarkt.

„Ich gieße Hühnergötter eins zu eins in Silber nach, da bin ich so weit ich weiß der einzige“, berichtet der 57-Jährige. Die massiven Silbergüsse können dann als Kettenanhänger getragen werden. „Mit den individuellen Schmuckstücken möchte ich meine Verbundenheit zur Ostsee zeigen, die Natur ist schließlich das beste Vorbild.“

Vor acht Jahren hat Maik Thümer die gleichnamige Künstlergemeinschaft „Anna Art Design“ gegründet. So bietet er in seiner Galerie auch die Lackmalerei der Künstlerkollegen an. „Bei uns werden alle Techniken vereint.“

Von Barbara Waretzi