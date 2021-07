Stralsund

Es ist vollbracht. Am Sonnabend um 16 Uhr verließ die „Crystal Endeavor“ nun endgültig die Werft in Stralsund und brach Richtung Island auf. Zwei Stunden später als geplant. Nach OZ-Informationen waren noch nicht alle Güter pünktlich an Bord gebracht.

Die Jungfernfahrt führt das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff über Öresund, Kap Skagen und die Nordsee nach Reykjavik. Die Ankunft in der Hauptstadt Islands ist für den 15. Juli geplant.

Werftarbeiter nahmen Abschied

Um den Abschied mitzuerleben, hatten die MV Werften ihre Mitarbeiter samt Familien auf das Betriebsgelände eingeladen. Ab 12 Uhr gab es an der Kaikante Bratwurst und alkoholfreies Bier. Außerdem konnte via Videoleinwand ins Innere des Schiffes geschaut werden. Etwa 200 Werftler waren der Einladung gefolgt. Wohlwissend, dass es ein Tag wird geprägt vom Stolz über das tolle Schiff, aber auch vom Bangen um die Zukunft Hunderter Werftarbeiter.

Gerd Puppel und seine Frau warten auf das Auslaufen des Schiffes, sitzen auf dem Dänholm quasi in der ersten Reihe. Quelle: Ines Sommer

„Ganz ehrlich, ich bin stolz, dass wir das Schiff hier gebaut haben“, sagt ein 45-jähriger Konstrukteur und schiebt hinterher: „Sonst war das Auslaufen des Schiffes immer ein freudiger Anlass. Heute bin ich auch sehr traurig, denn so wie es jetzt aussieht, ist es der letzte Auftrag, der da rausfährt. Und natürlich muss ich an meine vielen Kollegen denken, die zum 1. August quasi ihre Kündigung bekommen haben. Denn als was anderes empfinden sie das Abschieben in eine Transfergesellschaft nicht. Da geht ganz viel Knowhow, ganz viel Werfterfahrung verloren.“

Der Stralsunder wünscht sich sehr, dass die „Crystal II“ in Stralsund gebaut werden kann. Denn Interessenten gebe es, die hätten sich in den letzten Wochen auf der Stralsunder Werft die Klinke in die Hand gegeben. „Dann gäbe es für die fast 300 betroffenen Kollegen ein Zurück aus der Transfergesellschaft in den Schiffbau“, hofft der Mann, der seit den 90ern dabei ist.

Zaungäste auf dem Dänholm

Jens Unger und seine Frau wollen ebenfalls Abschied nehmen von dem Schiff, das nun Stralsund verlässt. Quelle: Ines Sommer

Zu denen, die das Auslaufmanöver auf der anderen Seite des Strelasunds verfolgten, gehörten Jens Unger und seiner Frau. Sie hatten sich auf dem Dänholm ein Fleckchen gesucht, von dem aus man alles besten beobachten konnte. „Ich war 31 Jahre auf der Werft Buchhalter, musste 2017 gehen“, erzählt der Mann, der heute in der Stadtverwaltung arbeitet. „Früher gab es mal einen Tag der offenen Tür auf der Werft, heute hört man nicht viel Gutes. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man die ’Crystal’ sieht und befürchten muss, dass es das letzte Schiff ist, was Stralsund verlässt.“

Auch Gerd Puppel und seine Frau sind extra auf den Dänholm gefahren, um die „Crystal Endeavour“ noch einmal zu sehen, bevor sie auf große Fahrt geht. Der 65-jährige ehemalige Polizist befürchtet, dass auf der Stralsunder Werft bald die Lichter ausgehen. „Wenn man bedenkt, dass hier früher mal 6500 Leute gearbeitet haben...“, sagt seine Frau nachdenklich.

Zur Galerie Das weltweit größte Expeditionskreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ hat am Sonnabend endgültig Stralsund und damit seine Geburtsstätte verlassen.

Auf der „Crystal Endeavour“ werden rund 200 Passagiere Platz haben. Neben sechs Restaurants gibt es ein Casino, ein zweistöckiges Solarium, ein Spa, ein Fitnesscenter sowie Shopping-Möglichkeiten an Bord. Für Expeditionen zu Luft und zu Wasser ist das Schiff mit zwei Helikoptern, 18 Schlauchbooten, 14 Kajaks sowie einem Mini-U-Boot für sechs Gäste ausgestattet.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Mitfahrt kostet rund 15 000 Euro. Dennoch war die erste Reise in kürzester Zeit ausverkauft. Laut Werftarbeitern besteht weiterhin ein hoher Bedarf für solche Schiffe, doch ob Folgeaufträge nach Stralsund kommen, ist derzeit unklar. Dabei liegt der Stahl für die zweite „Endeavour“ schon auf der Werft. Doch viele befürchten, dass der Auftrag nicht in Stralsund bleibt, sondern nach Wismar oder Rostock wandert. „Wir waren doch immer nur das 5. Rad am Wagen“, sagt ein alter Werftler.

Von Ines Sommer