Die Lage bei den MV Werften spitzt sich dramatisch zu. Erst wurde am Freitagvormittag der Handel mit Aktien des Besitzers, dem asiatischen Genting-Konzern, an der Börse in Hongkong ausgesetzt, dann verkündete der Geschäftsführer Carsten Haake am Standort in Wismar, dass die fälligen Löhne nicht bezahlt werden können. Vorerst jedenfalls.

Alle hoffen nun auf einen Krisengipfel zwischen Bund, Land und der Geschäftsführung am Wochenende. Erst danach könnten Anfang der Woche auch die Stralsunder Schiffbauer den Lohn ihrer Arbeit kassieren.

Stralsunder Werftarbeiter in Wismar dabei

Viele der nur noch wenigen Stralsunder hatten sich am Freitag auf den Weg nach Wismar gemacht – und das Schlimmste vermutet: Die Insolvenz der Werftengruppe. Diese kann vermutlich nur noch durch ein umfangreiches Rettungspaket abgewendet werden. Der Niedergang droht – doch in Stralsund ist man darauf immerhin vorbereitet, besser noch als Wismar und Warnemünde. Die Stadt hatte vorgeschlagen, das Areal zu kaufen und zu einem maritimen Wirtschaftsstandort zu machen.

„Uns wurde gesagt: Wir bekommen nächste Woche unser Geld. Egal in welcher Form. Und das heißt für mich, das wir entweder Insolvenzgeld bekommen oder wir werden von den Landes- und Bundeshilfen bezahlt. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie es mit uns künftig weitergeht“, sagt ein Werftarbeiter aus der Konstruktion. Wie viele seiner Kollegen rechnet er mit dem Schlimmsten.

IG Metall: Situation ähnlich dramatisch wie vor P+S-Werften-Pleite

Unter den Werftarbeiter in Wismar befand sich auch der Stralsunder Guido Fröschke, der die Stralsunder Schiffbauer seit Jahren für die IG Metall Stralsund-Neubrandenburg betreut. „Im ersten Schritt hoffen alle, das Genting zahlungsfähig bleibt“, sagt er. „Insofern ist es eine gute Nachricht, dass alle Parteien wieder den Verhandlungstisch zurückkehren und auch bereit sind, an einer Lösung zu arbeiten.“ Fröschke hofft, dass die Hansestädter und deren Familien auch wirklich die Löhne ausgezahlt bekommen – denn die Leistung wurde ja bereits im Dezember erbracht.

„Gut ist, dass alle Parteien wieder an einem Tisch sitzen. Ich hoffe, dass die Löhne für die Stralsunder Schiffbauer dann auch bezahlt werden.“ Guido Fröschke, Geschäftsführer IG Metall Stralsund-Neubrandenburg Quelle: IG Metall

In den nächsten Tagen könnte sich dann jedoch das Schicksal um die MV Werften entscheiden. Vor der Pleite der P+S Werften vor knapp zehn Jahren war die Lage ähnlich dramatisch. „Heute ist die Situation aber noch verworrener“, ordnet Fröschke ein. „Uns geht es jetzt erstmal um die Menschen vor Ort. Dafür kämpfen wir“, so der Gewerkschafter.

Landrat Kerth (SPD) hofft auf zukunftsfähiges Konzept

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) hofft, dass beim Krisengipfel ein „in der Zukunft tragendes Konzept herauskommt“. Gut aus seiner Sicht: „Neue Perspektiven für Stralsund bestehen bereits“, sagt er.

„Ein neues Denken des Geländes mit zukunftsträchtigen Arbeitsmodellen wird Investoren und somit auch neue Arbeitsplätze in unseren Landkreis bringen.“ Denn die gut bezahlten Industriearbeitsplätze in der Region seien rar.

„Mit dem Kauf der Flächen behalten wir als Stadt die Kontrolle“

Für eine Perspektive am Stralsunder Standort hatte sich schon vor Monaten Alexander Badrow (CDU) eingesetzt – aus guten Grund. „Genting hat ganz klar gesagt, dass Stralsund als Produktionsstandort für sie nicht mehr in Frage kommt“, sagt der Stralsunder Oberbürgermeister.

„Wir haben uns frühzeitig um eine Lösung bemüht. Mit dem Kauf der Flächen behalten wir als Stadt die Kontrolle“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund

„Darum haben wir uns frühzeitig um eine Lösung bemüht. Mit dem Kauf der Flächen behalten wir als Stadt die Kontrolle über das Geschehen und können uns zusammen mit mehreren Unternehmen aus der maritimen Wirtschaft breit und flexibel aufstellen. Damit wird auch das Risiko auf mehrere Schultern verteilt“, ordnet er die Zukunftschancen ein.

OB-Kandidatin Rocksien-Riad sieht große Chancen – nach Genting

In Hinblick auf die Weiterentwicklung des Werftstandortes zu einem maritimen Gewerbepark sieht auch Melanie Rocksien-Riad, OB-Kandidatin von Grünen und SPD, Stralsund gut aufgestellt. „Damit wurde die Grundlage für den Erhalt dieses so wichtigen Industriestandortes geschaffen“, sagt sie. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien wäre ein Ende der Ära dieses wichtigen Standortes ein brutaler Einschnitt“, sagt sie weiter.

„Es braucht jetzt schnelle Lösungen, um den Menschen eine wirtschaftliche und persönliche Perspektive zu bieten. Ich sehe für Stralsund große Chancen. Dieser Standort ist prädestiniert für die Produktion von Komponenten im Bereich der erneuerbaren Energien.“ Auch zum Weiterbau der „Global One“ bezieht sie klare Position. „Es sind bis heute so viele Steuermittel in die Werften geflossen, dass es in einem geordneten Verfahren möglich sein muss, dass der Bau des Schiffes sicher zu stellen.“

Michael Philippen (BfS): Bloß keinen Schnellschuss

„Man hat in den letzten zwei Jahren doch gemerkt, dass Stralsund immer das letzte Rad am Wagen war. Und seit die ,Endeavor‚ weg ist, wurde es noch schlimmer. Ein einziges Trauerspiel ist das mit unserer Werft, seit Jahren schon. Vielleicht ist es ein Ende mit Schrecken jetzt doch besser als ein Schrecken ohne Ende“, sagt Michael Philippen. Der Chef der Bürgerschaftsfraktion Bürger für Stralsund kann sich einen Neuanfang auf der Werft vorstellen.

„Unter einem Werften-Aus leiden auch Hotellerie und Gastronomie“, Ralf Hoffmann, Fewo-Vermieter aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

„Aber bloß keinen Schnellschuss, weil einer kommt, der sagt, er macht alles besser. Solche Schritte müssen gut überlegt sein, da muss ein vernünftiges Konzept her“, findet der Kommunalpolitiker. Der Abgeordnete, von Beruf Maler, steht hinter dem Kaufinteresse der Stadt. „Aber die Grundstücke zu haben, ist das Eine, wir müssen auch bedenken, dass das riesige Areal bewirtschaftet werden muss. Die Unterhaltungskosten sind keine Spielerei. Umso wichtiger ist, dass wir durch Pachtverträge Einnahmen haben.“ Das hinzubekommen, sei ein hartes Stück Arbeit.

Stralsunder Ingenieur fordert: „Keine weiteren Steuergelder“

Auch andere Stralsunder sind nicht für eine Rettung der MV Werften um jeden Preis. „Auf gar keinen Fall sollten weitere Steuergelder in dieses Unternehmen fließen“, sagt Jörg Schulz, Sicherheitsingenieur aus Stralsund. „Dann ist das Geld weg. Besser, das Werftgelände wird gleich in einen innovativen Produktionspark umgewandelt, wo alternative Treibstoffe wie Wasserstoff hergestellt werden.“

„Auf gar keinen Fall sollten weitere Steuergelder in dieses Unternehmen fließen“, Jörg Schulz (58), Elektro-und Sicherheitsingenieur aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Ferienwohnungs-Vermieter Ralf Hoffmann, der auch an Werftarbeiter vermietet hat, sagt hingegen: „Ich fände es schade, wenn auf der Stralsunder Werft die Lichter ausgehen. Davon wären auch andere Bereiche betroffen wie Hotellerie und Gastronomie. Mir selbst würden Einnahmen für meine Ferienwohnungen verloren gehen.“

Von Ines Sommer und Kay Steinke