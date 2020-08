Stralsund

Folgende Anekdote ist vom vergangenen Landesparteitag der CDU überliefert, auf dem der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, zum neuen Vorsitzenden der Partei gewählt wurde: Sack hat das Wahlprocedere gerade hinter sich. Sein Ergebnis berauschend: knapp 95 Prozent. Die Partei ist zufrieden. Wohl etwas im Überschwang rät CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller, der den Parteitag an diesem Abend leitet, seinen Parteifreunden, dass sie jetzt das vorbereitete Essen einnehmen könnten. Und Ann Christin könne ja schon mal ihre Vorstellungsrede halten.

Sie habe dann vor einem halb leeren Saal gesprochen, bestätigt Ann Christin von Allwörden den Vorgang, wenn man sie nach ihren Gefühlen in diesem Moment fragt. Und sie schiebt hinterher: „Als Mann wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert.“ Ihr Wahlergebnis (76 Prozent) passe in diese Welt. „Frauen müssen einfach mehr leisten als Männer, um die gleichen Posten und Ergebnisse zu bekommen.“

Patriarchalisches Denken?

Ann Christin von Allwörden hat ihre Chance trotzdem zur richtigen Zeit erkannt und es für CDU-Verhältnisse im bemerkenswerten Tempo als Vizevorsitzende des Landesverbandes an die Spitze der Partei geschafft. Wer über ihren Werdegang schreiben will, kommt dabei nicht ohne einen Blick in die Seele der CDU im Nordosten aus.

Der Platz an der Seite von Sack, so wäre es wohl gemessen daran, was der Ratschlag zur Nahrungsaufnahme über die Partei offenbart, richtig formuliert – jedenfalls der Posten als Vizevorsitzende ist frei geworden, nachdem Martina Liedtke aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen die Brocken hingeworfen hatte. Sie sei sauer gewesen über eine derart von patriarchalischem Denken geprägte Art, einen neuen Vorsitzenden auszuwählen. Sack hatte dem Bundestagsabgeordneten und kommissarischen CDU-Chef Eckhardt Rehberg am Telefon innerhalb von Sekunden sagen müssen, ob er für den Landesvorsitz bereitsteht. Er tat es.

König Rehberg macht’s möglich

Es gehört zum Wesen der Landes-CDU, solche Vorgänge im Anschluss weder auffällig zu hinterfragen noch in diesen Momenten die Gefolgschaft zu verweigern. Insofern kann Liedtkes Rücktritt als eine kleine Revolution verstanden werden. In der Tat waren viele in der Union überrascht, dass Sack einfach so durchgeht, nachdem die vorherigen Aspiranten Katy Hoffmeister und Philipp Amthor zunächst während einer langen Tour durch die einzelnen Kreisverbände vor Ort um Zustimmung werben mussten. König Rehberg macht’s möglich.

Von Allwörden erkennt ihre Möglichkeit, genau jetzt nach dem freigewordenen Vizevorsitz zu greifen. „Der Platz war zuvor bereits von einer Frau besetzt“, sagt sie. Es sei daher nicht zu befürchten gewesen, dass es einen Mann gibt, der sich trauen würde, ihr dieses Parteiamt streitig zu machen. Vielleicht haben deshalb viele der zum Großteil männlichen Delegierten lieber schon mal was gegessen, nachdem die Sache mit Sack in trockenen Tüchern war.

12 Jahre als Polizistin auf Sylt

Seit 2016 sitzt von Allwörden im Landtag. Sie ist die Sicherheitsexpertin ihrer Fraktion. Eine Aufgabe, die ihr zufällt. Die 41-Jährige kam 1993 als Kind mit ihrer Familie aus Neumünster nach Stralsund. Ihr Vater, Oberkommissar bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein, übernahm in der Hansestadt die Leitung der Polizeiinspektion. Nach der Schule geht auch sie zur Polizei und erhält in Schleswig-Holstein ohne Wartezeit sofort eine Zusage. Ihr jüngerer Bruder schlägt später einen ähnlichen Weg ein. Der Wunsch „Sicherheit zu produzieren“, wie Ann Christin von Allwörden die Aufgabe der Polizei zusammenfasst, liegt in der Familie. Ihre eigene, inzwischen 19-jährige Tochter hat sich indes für einen Beruf im sozialen Bereich entschieden.

Von 2000 bis 2012 wird von Allwörden im Polizeidienst auf der Insel Sylt eingesetzt. Wo sich viele Menschen zur Erholung drängen, gibt es naturgemäß Konflikte. Von Allwörden: „Ich habe auf Sylt alles erlebt außer Pkw-Diebstähle.“ Die dürften Kriminelle vielleicht weniger wegen der Polizeipräsenz, sondern aufgrund des Zugtransportes der Autos über den Hindenburg-Damm von vornherein als aussichtslos betrachten.

Nach dem Parteieintritt gleich in die Bürgerschaft

Nach ihrer Rückkehr nach Stralsund tritt die Polizistin 2014 in die CDU ein und noch im gleichen Jahr bei den Wahlen zur Stralsunder Bürgerschaft an. Obwohl sie auf der Liste relativ weit hinten platziert ist, gelingt ihr der Einzug ins Stadtparlament. Zwei Jahre später setzt sie sich in Stralsund im Kampf um die Kandidatur für den Landtag durch. Dabei verdrängt von Allwörden den bisherigen Stralsunder Abgeordneten Detlef Lindner. Ihren Solgan „Mit Sicherheit“ können einige in der Partei durchaus als Ansage verstehen.

Kritiker halten Ann Christin von Allwörden meistens ihre konservative Law-and-Order-Haltung vor, wenn sie der Polizei Skandalen zum Trotz oft fast reflexhaft zur Seite springt. SEK-Munition, die verschwindet. Personendaten aus Polizei-Computern, die sich anschließend bei AfD-Leuten wiederfinden. Ist das nicht beunruhigend? „Man darf nicht vergessen, dass diese Dinge durch eigene, interne Ermittlungen der Polizei ans Licht gekommen sind“, antwortet von Allwörden. Die Selbstkontrolle funktioniere sehr gut. „Und am meisten ärgern sich die eigenen Kollegen, wenn einige schwarze Schafe, die gesamte Polizei in Verruf bringen.“

Künftige Innenministerin?

Der NDR hat die CDU-Politikerin zuletzt bereits als Nachfolgerin für Innenminister Lorenz Caffier ins Spiel gebracht. Einige Männer in der Partei sagen nun, dass sie damit für den Job ja fast schon verbrannt sei, was zumindest zeigt, dass dieser Karriereschritt nicht nur für sie, sondern auch die Partei eine ernsthafte Option sein könnte. Von Allwörden ficht das nicht an, sagt sie. „Als Nächstes haben wir 2021 im Bund und im Land eine Wahl zu gewinnen. Erst danach kann alles Weitere entschieden werden.“ Mehr kriegt man von ihr zu diesem Thema nicht. Dennoch: Bleibt in MV auch nach der Landtagswahl alles, wie es ist, könnte durchaus eine Situation eintreten, in der sich zwar genug Männer für einen Regierungsposten anbieten, und es dann vielmehr darauf ankommt, welche Frau rechtzeitig ihre Ansprüche anmeldet.

Von Benjamin Fischer