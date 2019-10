Stralsund

Drama um den Auftritt von „Charly“ aus Stralsund bei „ The Voice of Germany“. Ihr unberechenbarer Coach Sido kickt sie nach einem Mega-Auftritt am Donnerstagabend raus. Dabei hatte sie laut Jury sogar die bessere Stimme als Mitstreiter Lucas – als die beiden „Everybody needs somebody to Love“ von den Blues Brothers im Battle performten. Für den Rapper war klar: „Ich lasse jemanden weiterkommen, den wir in der Sendung brauchen.“ Aus seiner Sicht kann man auf die Wunderstimme vom Sund also verzichten.

Damit war die 19-jährige Sophie-Charlotte Lewing also aus dem Rennen. Aber nur kurzzeitig. Denn Sänger Mark Forster findet ihren Sound einfach „krass gut“ – und will nicht auf „Charly“ verzichten. Doch das Glück wärt nicht lang. Mark Forster entscheidet sich am Ende doch gegen „Charly“.

Entscheidung nicht nachvollziehbar für „Charly“

„Ich verstehe die Entscheidung nicht, weil Sido dem Prinzip der Show widersprochen hat. Eigentlich soll es ja um die Stimme gehen. Sido bleibt trotzdem in meinem Herzen, genau wie Mark“, sagt „Charly“ nach dem bitteren Aus. Und weiter: „Es war mir eine Ehre Teil dieser Show zu sein und diese unfassbaren Talente kennenzulernen.“

Die 19-Jährige will aber nicht aufgeben. „Klar bin ich traurig. Aber ich freue mich für Lucas, dass er den Weg bei The Voice weitergehen darf. Mich wird die Musik nie mehr los lassen. Ich bin stärker als zuvor und freue mich auf das, was noch kommt“, sagt sie nach ihrem Auftritt.

Auch ihre Mutter ist enttäuscht

Für die Mutter der 19-Jährigen ist die Wahl enttäuschend, aber sie glaubt auch weiterhin an die Talente ihrer Tochter. „Ich bin trotzdem stolz auf meine Tochter. Für mich ist sie trotz der Niederlage die Siegerin“, sagte Katrin Lewing, die Mutter von „Charly“, nach der Show der OSTSEE-ZEITUNG.

