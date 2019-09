Stralsunderin holt Krone bei Bier-Weltmeisterschaft

Stralsund

Jubel an der italienischen Adriaküste am Freitagabend: Die 28-jährige Stralsunderin Elisa Raus kann es kaum fassen, dass sie bei der 6. Biersommelière-Weltmeisterschaft in dem italienischen Badeort den Sieg geholt hat.

„Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, dass mir der Weltmeistertitel verliehen wurde“, so die studierte Medienwissenschaftlerin gegenüber der OZ am Telefon. Im Finale setzte sich die Hansestädterin gegen fünf Männer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland durch.

Christoph Puttnies (Leiter Herstellung) und Elisa Raus (Pressesprecherin) kämpften um den Titel Weltmeister der Biersommeliers. Quelle: Christine Lorenz

Insgesamt gingen 80 Teilnehmer aus 19 Ländern an den Start, um den Weltmeistertitel zu erkämpfen. Die Stralsunderin ist die erste Frau, die sich die WM-Krone in dieser Kategorie aufsetzen kann. Erst im Jahr 2016 hat die Pressesprecherin der Stralsunder Braumanufaktur bei einem Seminar ihren Abschluss als Bier-Sommerlière erworben und eine besondere Karriere hingelegt.

Bei den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Herbst in München wurde sie bereits zur besten Biersommelière der Republik gekürt und qualifizierte sich damit für die WM in Rimini. Am Montag wird der frisch gekürten Weltmeisterin in Stralsund ein großer Empfang an der Greifswalder Chaussee bereitet. „Wir könnten nicht stolzer sein auf unsere Mitarbeiterin Elisa Raus, die mit großer Leidenschaft zu unserem Bier diesen einzigartigen Erfolg erzielt hat“, freute sich Braumanufaktur-Inhaber Jürgen Nordmann.

„Seit dem 1. Juli haben wir besonders intensiv trainiert, um optimal vorbereitet zu sein“, sagt Elisa Raus, die durch ihren Job im Brauquartier an der Greifswalder Chaussee erst zur Bierexpertin geworden ist und im Jahre 2016 eine Ausbildung zum Biersommeliér erfolgreich absolviert hat.

Die gebürtige Demminerin hat nach ihrem Studium der europäischen Medienwissenschaften in Potsdam bei der Störtebeker-Braumanufaktur angeheuert und entwickelte sich hier zur Genussexpertin in Sachen Bier weiter.

Brauer Christoph Puttnies und seine Kollegin Elisa Raus von der Störtebeker Braumanufaktur besuchten wir beim Sensorik-Training für die Bier-Somelieré-WM im italienischen Rimini. Quelle: Christian Rödel

„Es gibt 40 Fehlaromen im Bier, und mit diesen werden bei der WM die Biere manipuliert, um unsere Geschmacksnerven zu testen“, nannte uns die Stralsunderin nur eine der Herausforderungen, mit denen die Genussexperten in Rimini konfrontiert war.

Der klassische Bierfehler ist ein saurer, fast schon essigstichiger Geschmack oder die allseits unter Pils-Trinkern bekannte Überlagerungsnote, sprich der Alterungsfehler, der sich in einem pappigen Bierdeckel-Geschmack äußert. „Es gibt aber auch viele positive Aromen wie Schoko oder Biskuit, mit denen Biere ein besonderer, einzigartiger Geschmack verliehen werden kann“, hatte uns Elisa Raus vor ihrer Abfahrt erklärt.

Von Christian Rödel