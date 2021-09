Stralsunderin mischt als THW-Mitglied die Männerrunde auf

Stralsund

Der Gerätekraftwagen des Technischen Hilfswerk (THW) trifft ein. Ein Gebäude muss gesichert und auf Einsturzgefahr überprüft werden. Zwei Leute stürmen ins Innere, während der Truppenführer Anweisungen per Funk erteilt. Das restliche Team hält die Leinen fest, um die ehrenamtlichen Helfer im Notfall aus dem Gebäude ziehen zu können. Heute ist es nur ein Dummy, der gerettet werden muss. „Einen echten Einsatz hatte ich noch nicht“, erzählt Claudia Skupien.

Seit drei Jahren ist sie Mitglied beim THW. Der Stralsunder Ortsverband ist für den Zivil- und Katastrophenschutz zuständig. „Die Feuerwehr ist bei akuten Notfällen vor Ort. Dauert der Einsatz länger, übernehmen wir“, erklärt die Hansestädterin. Das Technische Hilfswerk sei mit vielen Geräten ausgestattet und könne so die Einsatzkräfte unterstützen. Jeden Mittwoch und Samstag üben die Mitglieder Notsituationen und retten Attrappen, damit sie auf den Ernstfall vorbereitet sind.

Women’s Day beim THW – Frauen können genauso anpacken

Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau ist es gewohnt, anzupacken. Einem weiblichen Klischee beugt sich die Powerfrau nicht. „Kraft in den Armen ist von Vorteil, da man die schweren Geräte oft mehrere Minuten lang halten muss“, meint sie. Das regelmäßige Training im Fitnessstudio komme ihr dabei zugute. „Ich habe immer schon gerne Sport gemacht, neben der Mitgliedschaft beim THW ist das mein größtes Hobby.“ Sie möchte auch anderen Frauen zeigen, dass „typisch männliche Tätigkeiten“ keinesfalls nur von Männern ausgeübt werden können. Deshalb organisierte sie als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit am 9. August einen Women’s Day. Dabei konnten Frauen in die Tätigkeiten des Verbandes schnuppern und Kettenfahrzeuge, das Ölwehrboot sowie die hydraulischen Rettungsgeräte ausprobieren.

„Wir haben eine relativ hohe Frauenquote. Derzeit haben wir 18 Mitgliederinnen“, betont Skupien stolz. Die Veranstaltung war ihre letzte Aufgabe als Beauftragte des Stabes. „Mir wurde das einfach zu stressig, das läuft ja alles neben der Arbeit“, erklärt sie ihre Entscheidung. Dem THW bleibt die 27-Jährige trotzdem treu. „Ich schätze den Zusammenhalt sehr. Wir arbeiten primär in Teams, deshalb ist es wichtig, dass wir uns untereinander gut verstehen“, erzählt sie weiter. So trinke man das ein oder andere Mal eine Flasche Bier mit den Kolleginnen und Kollegen oder feiere zusammen Feste. „Alles natürlich nur zur Stärkung unseres Teamwork“, scherzt sie.

Isabell Kiwall, Claudia Skupien, Laura Sieg und Friederike Sandhop (v.l.) haben beim Women’s Day die hydraulischen Rettungsgeräte ausprobiert. Auch OB Alexander Badrow (CDU) war zu Besuch. Quelle: privat

Selbstbewusst trotz Mobbing: „Die Jungs waren neidisch“

Hauptberuflich arbeitet die gebürtige Stralsunderin als Integrationshelferin an der Hermann-Burmeister-Schule. „Die Kinder geben mir eine andere Sicht auf viele Dinge. Die Arbeit mit ihnen macht mir wirklich Spaß“, erzählt sie von ihrem Jobwechsel. Zuvor verdiente sie als Fitnesstrainerin im Hansedom ihr Geld, doch aufgrund der schlechten Aufstiegschancen sehnte sie sich nach einem Tapetenwechsel. „Ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, da bot mir mein Vermittler vom Arbeitsamt die Tätigkeit an.“

Die Sportlerin beschreibt sich als sehr selbstbewusst – doch das war nicht immer so. „In der Schule wurde ich gemobbt“, erinnert sie sich an ein trauriges Kapitel in ihrem Leben. Als junges Mädchen hat sie ihre männlichen Klassenkameraden beim Hochsprung im Sportunterricht stets übertroffen, diese – in ihrem Stolz gekränkt – hänselten sie daraufhin. „Sie unterstellten mir, ich sei kein richtiges Mädchen.“ Heute kann sie als gestandene Frau darüber lachen: „Die waren einfach neidisch.“

Die sportliche junge Frau trainiert regelmäßig auf ihrer Yogamatte oder im Fitnessstudio – das kommt ihr auch bei den simulierten Rettungseinsätzen des THW zugute. Quelle: privat

Ihr Freund ist Sänger bei der Band Zig-Zag und akzeptiert, dass ihm seine Freundin in Sachen Mut manchmal einen Schritt voraus ist. So schaut er ihr beim Eisbaden im Januar nur zu, wie sie in das bitterkalte Wasser steigt. „Gerade versuche ich, wieder regelmäßiger zu laufen. Ich möchte 2022 beim Rügenbrückenlauf mitmachen. Dieses Jahr kann ich wegen einer Knieverletzung leider nicht teilnehmen“, berichtet Claudia Skupien von ihrem nächsten Ziel. Eines ist dabei klar: Sie lässt sich von nichts und niemandem unterkriegen.

Von Barbara Waretzi