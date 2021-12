Stralsunderin regt mit ihrem handgemachten Schmuck zum Nachdenken an

Stralsund

Die 43-jährige Stralsunderin Verena Klette hat schon als kleines Kind gerne mit ihren Händen gearbeitet. So war es keine Überraschung, als sie letztendlich auch ihre berufliche Laufbahn in die kreative Richtung einschlug.

„Ich habe in einer Goldschmiede auf Rügen meine Ausbildung begonnen“, erinnert sie sich. Doch das traditionelle Handwerk reichte ihr damals nicht aus: „Ich wollte eine eigene Gestaltungsrichtung entwickeln“, betont Klette.

Sie hat daraufhin ein Studium in Schmuckdesign in Pforzheim begonnen und abgeschlossen. In ihrem kleinen Atelier „renitent Juweliere“ in der Heilgeiststraße fertigt seither künstlerische Einzelstücke und alltagstauglichen Schmuck an.

„Ich möchte die Menschen anregen, sich mit unserer Alltagskultur auseinandersetzten“, erklärt sie. So sind in ihrem Schmuck oft Impulse aus gesellschaftlichen Themen versteckt.

Von Barbara Waretzi