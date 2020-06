Stralsund

Mit einem emotionalen Brief zum Thema „Schulöffnung“ hat sich die Stralsunderin Fanny Tumanow-Lammers an Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) gewandt. „Ich musste einfach mein zunehmendes Unverständnis darüber zum Ausdruck bringen, dass die Schulen für unsere Kinder noch immer nicht geöffnet werden“, sagt die zweifache Mama.

Der Frust wuchs Stück für Stück

Darin erklärt sie unter anderem, dass die Situation für Eltern nicht mehr tragbar sei. „Wir – die Eltern – können nicht mehr“, heißt es in dem Schreiben. „Der Frust hat sich Stück für Stück aufgebaut“, erklärt Fanny Tumanow-Lammers gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Ich kann alle Entscheidungen, die die Landes- und die Bundesregierung getroffen haben, um die Corona-Pandemie einzudämmen, nachvollziehen und mittragen“, sagt die 37-Jährige.

Und so heißt es in dem Schreiben auch: „Als der Schulbetrieb wegen der Corona-Pandemie am 16. März eingestellt wurde, waren wir – die Eltern von Schulkindern – solidarisch. Wir waren ein kleiner Teil der Gesellschaft, ein Teil, der seinen Beitrag zu leisten hatte, um der Pandemie Herr zu werden. Wir – die Eltern – haben gearbeitet, unterrichtet, gekocht, geputzt, den Kindern zur Seite gestanden, sie unterstützt, mit ihnen gespielt – und das alles haben wir mit einem Lächeln getan (…).“

Bei Familie Tumanow-Lammers arbeiten beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf. „Wir konnten also teilweise die Notbetreuung nutzen, aber die hat nicht umsonst ihren Namen.“ Wie in anderen Familien auch habe man versucht, sich aufzuteilen. „Aber sowohl mein Mann als auch ich konnten in unseren Positionen beim Zoll nicht ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, auch wenn unser Arbeitgeber grundsätzlich viel leistet, damit alle Familie und Beruf unter einen Hut kriegen.“ Und in vielen anderen Familien sei die Situation ein ganzes Stück schwieriger.

Mehrfachbelastung nicht länger tragbar

Doch nun, nach über drei Monaten der Mehrfachbelastung, sei das Lächeln verschwunden, denn „nunmehr sind wir – die Eltern – gefühlt die Letzten, von denen noch immer Solidarität erwartet wird.“ Überall sei wieder so viel möglich – außer in den Schulen. „Es gibt keine guten Gründe mehr, die Schulen geschlossen zu halten“, schreibt Fanny Tumanow-Lammers.

„Selbst in Kitas ist es zulässig, Erzieher wieder als Springer einzusetzen. (…) Ab 15. Juni sind in MV sogar Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Personen erlaubt. Warum kann der Unterricht mit 27 Kindern pro Klasse nicht stattfinden? Sind Verkäufer/-innen, Ärzte, Pfleger/-innen etc. weniger schützenswert als Lehrkräfte?“

Ein Recht auf Bildung

Abgesehen davon, dass es im Moment für viele Eltern schwer sei, sieht Fanny Tumanow-Lammers vor allem die Kinder als Verlierer. Ihre Kinder besuchen die Grundschule Andershof und fühlen sich dort wohl, aber „im Moment haben sie nur einen Präsenztag. Ich mache den Schulen überhaupt keinen Vorwurf, die müssen auch nur die Vorgaben umsetzen.“ Doch ihren Kindern fehle der geregelte Schulalltag, ihre Freunde und auch das Lernen.

„Kinder haben ein Recht auf Bildung, es kann doch nicht sein, dass die einfach komplett auf Dauer runtergefahren wird.“ Schon jetzt sei es schwierig vorstellbar, wie die verlorene Zeit aufgeholt werden soll. Und so fordert sie in ihrem Brief an die Ministerin: „(…) erklären Sie uns, warum Restaurants, Cafés, Boutiquen, Supermärkte, Fitness- und Kosmetikstudios, Kinos, Freizeitparks, Schwimmbäder … wichtiger sind als Bildung.“ Und letztlich können auch die Eltern erst wieder vollumfänglich arbeiten, wenn die Betreuung der Kinder abgesichert ist.

Was sie sich von diesem Brief erhofft? „Natürlich eine Reaktion der Ministerin, das wäre das Beste. Vielleicht hätten wir Eltern schon viel früher Druck machen sollen, denn dass ich so kurz vor den Sommerferien nicht mehr viel erreiche, ist mir klar.“ Aber: „Ich musste einfach meinen Mund aufmachen. So brauche ich mir nicht vorzuwerfen, es nicht wenigstens versucht zu haben.“

Von Miriam Weber