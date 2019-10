Stralsunderin behütet Schildkröten im Mittelmeer

Stralsund

Lotte Krüger hat ein großes Herz für Schildkröten, genauer für die Unechte Karettschildkröte. Um diese bedrohten Tiere zu schützen, machte sich die gebürtige Stralsunderin im Mai 2018 auf den Weg nach Zakynthos, eine der Hauptinseln im Ionischen Meer und heuerte als Freiwillige bei Archelon an, der griechischen Gesellschaft zum Schutz der Meeresschildkröten. Das Vorhaben wird vom EU-Projekt LIFE Euroturtles unterstützt, das die Situation der Schildkrötenbestände in Griechenland, Italien, Kroatien, Slowenien und Zypern zu verbessern versucht.

Studium mit Fokus auf Tierschutz

Braungebrannt von der Mittelmeersonne kommt Lotte Krüger auf Stippvisite zurück in die alte Heimat, die sie mit sechs Jahren mit ihren Eltern in Richtung Schwerin verlassen hatte. Hier legte sie ihr Abitur ab und studierte danach Biowissenschaften in Potsdam. Wann kamen da die Schildkröten dazu?

„Schon während des Studiums habe ich meinen Fokus auf Meeresbiologie, Ökologie und Tierschutz gelegt“, sagt die Biologin. „Mit dem Bachelor in der Tasche habe ich nach einem Projekt gesucht, wo ich möglichst viel von meinen Themen einbringen konnte und was sich mit meinem Spaß am Reisen verbinden ließ“, sagt sie mit einem Lächeln. Bei der Suche danach, wie sich ihre Vorlieben miteinander verbinden ließen, stieß sie auf die Nichtregierungsorganisation Archelon und deren Engagement für den Schildkrötenschutz. Es passte.

Nestersuche morgens am Strand

Für freie Kost und Logis wurde Lotte Krüger eine von 150 Schildkrötenschützern auf Zakynthos und übernahm hier aufgrund ihrer Ausbildung Führungsverantwortung als eine von sechs Leadern. „Das war für mich schon eine spannende Aufgabe. Jede wartete mit anderen Herausforderungen auf uns.“ Frühmorgens ging es an die Strände. Es galt, nach den Spuren der Schildkröten und ihren Nestern zu suchen und diese dann mit einem Überbau zu schützen. Letzterer soll vor allem Menschen davon abhalten, in die Gelege unter dem Sand zu treten.

Urlauber und Schildkröten teilen sich die Strände

Das Problem: Zakynthos ist ein beliebtes Reiseziel von Sommerurlaubern und da steht Baden im Mittelmeer ganz oben auf der Urlaubsliste. Die Touristen teilen sich gewissermaßen den Badestrand mit den Schildkröten, die zur Eiablage immer an die Küste zurückkehren, an der sie einst geboren wurden, nur dass da heute Liegen und Sonnenschirme stehen. „Deshalb nahm auch die Aufklärung der Urlauber – etwa bei Gesprächsabenden in den Hotels – einen großen Teil unserer Arbeit ein“, berichtet Lotte Krüger.

Biologische Daten über Karettschildkröten gesammelt

Neben dem ganz praktischen Teil des Schildkrötenschutzes gab es für die Biologin auch einen fachlichen Aspekt: „Wir sammelten zeitgleich auch Daten über die Unechte Karettschildkröte“. Nächtelang wurden die Muttertiere erfasst, die zur Eiablage an den Strand kamen. Es wurden die Nester gezählt und erfasst, wie viel Nachwuchs nach sechzig Tagen aus den Eiern schlüpfte und aus wie vielen Eiern gar keine Schildkröten krabbelten. Zum Schutz ausgewachsener Schildkröten gehörte es auch, dass verletzte oder kranke Tiere eingesammelt, gepflegt und später gesund wieder ins Meer entlassen wurden.

Mit Menschen aus aller Welt zusammengearbeitet

„Ich konnte dabei vieles gelernt, das weit über mein Studium hinausging“, sagt Lotte Krüger, die sich vorstellen kann, dass der Schutz von Schildkröten durchaus ihre Lebensaufgabe werden kann. Und noch etwas ist ihr wichtig: „Es war unheimlich spannend, jeden Tag mit Menschen aus aller Welt zusammenzuarbeiten, die sich für das gleiche Ziel einsetzen.“

Mit ihrem Engagement wurde die 23-Jährige zu einem der Gesichter der europaweiten Kommunikationskampagne EU protects, mit der unter der Überschrift „ EU vereint normale Helden“ Menschen vorgestellt werden, die einen Beitrag leisten, der das Leben der EU-Bürger sicherer macht. Lotte Krüger indes peilt schon die nächste Aufgabe an, bei der sie ihre Erfahrungen von Zakynthos einbringen kann. „In zwei Wochen startet mein Masterstudium in Rostock“, sagt sie. Die Fachrichtung heißt integrative Zoologie. Die Biologie bleibt spannend für sie.

Von Jörg Mattern