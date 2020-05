Stralsunderinnen nähen 11 000 Masken: „Wir wollten nicht nur zusehen“

Stralsund

Stolze Leistung! Seit Mitte März hat ein zehnköpfiges Team der städtischen Beschäftigungsgesellschaft Stralsunder Innovation Consult (SIC) mehr als 11 000 Mund-Nasen-Masken angefertigt. Diese sind von Verwaltungen und Firmen der Hansestadt geordert worden. Die SICler leisteten somit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus in Stadt und Umland.

Unentwegt nähten Tatjana Gabitov, Olga Miller und später auch Simone Wasenitz Maske um Maske, 300 Stück täglich. In Spitzenzeiten waren noch zwei weitere Kolleginnen an den Maschinen dabei. „Ich bin jeden Tag in die Näherei in unserem Second-Hand-Laden gekommen und habe Danke gesagt“, berichtet SIC-Geschäftsführerin Ariana Kroß und spricht von ihren Mitarbeiterinnen in höchsten Tönen: „Sie sind über ihre Grenzen hinausgegangen.“

„Wir wollen nicht zusehen, sondern handeln.“

Nachdem die SIC zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland zwar schon sogenannte Community-Masken herstellte, diese aber nur vereinzelt nachgefragt wurden, kam die Sache nach einer Telefonkonferenz mit dem Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) und einigen Amtsleitern ins Rollen. „Wir wurden dann anders wahrgenommen“, blickt Kroß zurück. „Wir wollten etwas tun in der Krise. Wir wollen nicht zusehen, sondern handeln.“

Ein Großauftrag der Verwaltung des Landkreises folgte. Nicht nur ein paar, sondern gleich 1500 Masken wurden geordert. Offenbar sprach sich herum, welches Potenzial bei der SIC vorhanden ist. Die nächsten namhaften Abnehmer meldeten sich. Die Geschäftsführerin listet auf: „Die Stadtverwaltung wollte 800 Exemplare, die Stadtwerke bestellten 1000, das Wasser- und Schifffahrtsamt 500, die Marinetechnikschule 3000.“ Die letzten 300 seien in dieser Woche fertig geworden. Den Exemplaren für die Stadtverwaltung wurde sogar noch ein kleines Logo aufgebügelt.

Sandra Rieck (l.) und Manuela Königsmann (r.) haben die Produktion innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Britta Scherbina (Mitte) verkauft Einzelexemplare im Second-Hand-Laden der SIC. Quelle: Kai Lachmann

Woher sollte der Stoff kommen?

Die Aufträge brachten Herausforderungen mit sich. Denn natürlich konnten die Damen an den Nähmaschinen nicht alles allein bewerkstelligen. Manuela Königsmann und Sandra Rieck, die sonst als Hauptverantwortliche im Stadtteiltreff in Knieper West tätig sind, waren zunächst mit dem Aufbau der SIC-Einkaufshilfe beschäftigt, dann haben sie alles für die Produktion innerhalb kurzer Zeit koordiniert.

Der Stadtteiltreff war nicht die einzige Abteilung der SIC, die coronabedingt schließen musste. So konnten Angestellte anderer Bereiche zu einem neuen Team zusammengestellt werden, das sich ums Zuschneiden von Stoffen und Gummibändern und ums Bügeln kümmerte. Die nächste Hürde: Woher sollte der ganze Stoff kommen? „Das ging unkonventionell“, sagt Ariane Kroß. In Wäschereien würden immer mal wieder Stoffe aussortiert, weil sie kleine Flecken oder Beschädigungen haben. Normalerweise werden daraus Putzlappen gemacht.

Mit dem Zuschnitt der Stoffe sind mehrere SIC-Angestellte beschäftigt. Quelle: Kai Lachmann

„Kilometerlanges“ Gummiband

In diesem Fall wurden es Masken. Die erste Ladung einer Stralsunder Wäscherei umfasste 100 Kilogramm Weißwäsche, die zweite auch. Der technische Leiter des SIC fand nach tagelanger Internetrecherche einen Anbieter für Gummiband und kaufte eine Rolle, die laut Kroß „kilometerlang“ war.

Trotz der unerwarteten Auftragsmengen konnte das Maskenteam mittendrin auch noch spontan einer Stralsunder Reinigungsfirma helfen. „Sie brauchte ganz dringend 300 Stück, um weiterarbeiten zu können“, berichtet Kroß. Innerhalb eines Tages sei alles fertig gewesen.

Lage normalisiert sich langsam

„Die Maskenproduktion hat geholfen, Umsatzverluste in anderen Bereichen etwas auszugleichen“, bilanziert die Geschäftsführerin. Denn auch Kantine, Kaufhaus, Modellbauausstellung und weitere Geschäftsbereiche mussten vorübergehend schließen. Zwar wurden schnell ein Lieferservice fürs Essen und ein Onlineshop fürs Kaufhaus eingerichtet, aber nicht alles konnte kompensiert werden.

Die Maskenproduktion schippert nun wieder in ruhigeres Fahrwasser. Die eilig zusammengezogenen Mitarbeiter kehren in ihre Bereiche zurück. Anfragen werden trotzdem weiter entgegengenommen – wenn nötig auch in Größenordnungen.

Die SIC hat kiloweise Stoff von einer Stralsunder Wäscherei bekommen. Diese beiden Stapel sind noch übrig. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann