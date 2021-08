Stralsund

Mit eingängigem Schlager versuchte man doch noch ein paar mehr Passanten auf sich aufmerksam zu machen, doch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch als 20 Minuten später als angekündigt Leif-Erik Holm die AfD-Wahlkampfveranstaltung eröffnete, blieb der Platz am Ippenkai übersichtlich. Rund 40 Personen versammelten sich dort. Davon waren die meisten parteiangehörig. Nur wenig potentielle Wähler fanden sich ein. Dafür waren die anwesenden gut geschützt. Abseits behielten rund zehn Polizeibeamte die Versammlung im Blick, mussten aber nicht einschreiten. Es blieb bei einigen Zurufen von Passanten und Pfeifentönen aus der Stralsunder SPD-Fraktion.

Die stellvertretende Bundessprecherin Beatrix von Storch durfte dann auch als Erste das Wort ergreifen, hatte jedoch auch nach vier aufregenden Jahren im Bundestag nicht viel Neues zu sagen. Als Grundgesetzpartei Nummer eins wollen sie für ein buntes Europa stehen, aber bitte jedes Land für sich. Abschiebungen, Steuerbelastungen, Glasfaseranschluss und die „dümmste Energiepolitik der Welt“ sind Probleme, die sie beheben wollen. Das Gendern konnte sie dann doch noch als neuen Wahlprogrammpunkt für sich entdecken. Auch die Dauerbaustelle A20 – die sie bei ihrer Anfahrt erst wieder neu entdeckte – ließ sich dann noch einarbeiten.

Die AfD im Bundestag ist für sie unausweichlich. „Es war eine Umstellung für die alteingesessenen Parteien, dass auch mal debattiert werden muss. Und der Wunsch, dass kein Wiedereinzug erfolgt, wird sich nicht erfüllen“, meinte von Storch. Für den Wiedereinzug in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns setzt sie dann auf Nikolaus Kramer.

AfD-Thema: Abschiebepolitik und Corona

Der schlug in die gleiche Kerbe wie seine Vorrednerin. Da ihm als Polizeivollzugsbeamten die innere Sicherheit besonders am Herzen liegen würde, fordert er eine Abschiebehaftanstalt für Mecklenburg-Vorpommern. „Das hätte dann auch Einsparpotential, wenn die Leute dann bis zu ihrer Abschiebung auch in Haft blieben, statt unterzutauchen“, meint Kramer. Und auch die Corona-Politik der Regierung wurde kritisiert. „Früher wurden Familien durch die Mauer getrennt, jetzt wird die Gesellschaft gespalten durch einen Impfzwang durch die Hintertür.“

Dass nur wenige Stralsunder Bürger an den Wahlthemen der AfD Interesse zeigten, störte die Abgeordneten scheinbar nicht. Umso mehr Brötchen und Soljanka machten die Runde. Beim Wahlkampfauftakt am Dienstag in Schwerin sollen nach eigenen Angaben mehr Anhänger vor Ort gewesen sein.

Von Wenke Büssow-Krämer