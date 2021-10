Wie soll die Altstadt in Stralsund zukünftig gestaltet werden? Mehrere Themen sind in der Diskussion. Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith gibt einen Abriss darüber, wie es aussieht mit den Wünschen und Projekten für die „gute Stube“ der Hansestadt.

Neugestaltung Stralsunds: So ist der Stand bei Neuem Markt, Wasserstraße und Kopfsteinpflaster

Altstadt - Neugestaltung Stralsunds: So ist der Stand bei Neuem Markt, Wasserstraße und Kopfsteinpflaster

Altstadt - Neugestaltung Stralsunds: So ist der Stand bei Neuem Markt, Wasserstraße und Kopfsteinpflaster