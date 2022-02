Stralsunds Apotheker wollen Impfung vorbereiten – Umsetzung fraglich

Stralsund

Dank der Apotheken im Land soll das Impfen weiter an Fahrt aufnehmen – so der Plan des Bundesgesundheitsministerium. Mit drei angesetzten Schulungsterminen will die Landesapothekerkammer in Mecklenburg-Vorpommern dafür die Grundlage schaffen. Allerdings hat bisher erst eine Schulung stattgefunden, die weiteren folgen noch im Februar beziehungsweise im März. Der angegebene Starttermin 8. Februar für das Impfen durch Apotheker war somit für die wenigsten zu ermöglichen.

Erreichbarkeit als Vorteil der Apotheker

Das spiegelt sich auch in Stralsunds Apotheken wieder. Hier bietet bisher kein Pharmazeut eine Covid-Impfung an. „Wir werden schon von vielen Patienten gefragt. Ich habe aber erst einen Schulungstermin im März“, sagt Petra Verhoeven, die vier Apotheken in der Hansestadt betreibt. In ihrer Korallen-Apotheke in der Hans-Fallada-Straße hat sie auch ein Schnelltestzentrum eingerichtet, in dem sie dann auch das Impfen einrichten könnte.

Die Vorteile liegen für sie auf der Hand: „Gerade am Freitagnachmittag, wenn viele Menschen Zeit haben, haben die meisten Ärzte keine Sprechstunde mehr. Wir sind immer da – von montags 8 Uhr bis samstags 12 Uhr sind wir im Dienst“, so Petra Verhoeven. Allerdings gibt es auch hier einen Haken. In einem Vial sind sechs Impfdosen enthalten. Damit davon nichts verfällt muss also sichergestellt sein, dass die Nachfrage auch entsprechend gegeben ist. „Es ginge dann nur mit Terminvergabe, um eine Übersicht zu haben. Sonst muss man Impfdosen entsorgen“, erklärt die Apothekerin.

Erhöhte Nachfrage noch gegeben?

Dass die Kollegen durchaus in der Lage sein, die Aufgabe des Impfens zu übernehmen, meint auch Rovena Rosner. „Die Fähigkeiten sind da und auch die Nachfrage der Patienten“, sagt die Inhaberin der Scheele-Apotheke in der Marienstraße. Allerdings lassen die Reaktionen der Apothekerkammer in ihren Augen zu wünschen übrig. Auch sie hat sich den Schulungstermin im März gesichert. „Aber wie sieht die Situation bis dahin aus? Der Höhepunkt des Impfens scheint bereits überschritten. Das zeigen die Bestellmengen der Ärzte“, meint Rovena Rosner, die befürchtet, das Angebot kommt zu spät. „Dabei ist das Interesse von Seiten der Apotheker durchaus da, auch was die Grippeimpfungen ab Herbst betrifft. Denn auch danach fragen uns die Patienten jedes Jahr wieder. Doch da werden wir ausgebremst.“

Die gleichen Probleme sieht Dr. Marco Neumann aus der Knieper-Apotheke. „Wir haben unsere Mitarbeiter für die Schulungen angemeldet. Wie wir dann vorgehen, wissen wir aber noch nicht. Die Nachfrage im März wird zeigen, ob es sich dann noch lohnt“, sagt der Inhaber. Dabei wäre jetzt durchaus genügend Impfstoff vorhanden. Doch auch bei ihm hat die Bestellmenge von Seiten der Ärzte deutlich abgenommen. Wie die Nachfrage zeigt, haben sich viele Apotheker für die Schulung angemeldet. Eine Umsetzung ist aber noch fraglich.

Auch logistische Voraussetzungen müssen gegeben sein

Ein anderes Hindernis nennt Jan Picht. „Wir haben das Thema Impfen aus Gründen der Logistik nicht in Angriff genommen, denn ich habe dafür keine geeigneten extra Räumlichkeiten“, erklärt der Inhaber der Markt- und Simson-Apotheke. Ein abgetrennter Bereich – in dem es Liegemöglichkeiten und auch einen Wartebereich gibt – möglichst mit separatem Eingang sollte für solch ein Angebot zur Verfügung stehen. Auch durch die bisherige Rationierung der Impfstoffe sieht er keinen Sinn in der Maßnahme. „Ich selber sehe es kritisch. Zumal das auch nicht bedeutet, dass wir dann auch im nächsten Jahr noch impfen dürften.“ Denn dies ist für die Apotheker zunächst nur bis Ende des Jahres vorgesehen. Auch dass dann nicht gleichzeitig auch die Übernahme von Grippeschutzimpfungen genehmigt wird, sorgt bei vielen für Unverständnis.

Aus ganz anderen Gründen hat sich Frank Keckeis gegen das Impfen in seiner Apotheke an der Schwedenschanze entschieden. „Wir werden hier nicht impfen, da wir in einem Ärztehaus mit vielen Ärzten sitzen, von denen ein Großteil auch selber impft. Das wäre Unsinn“, so der Inhaber. „Die Ärzte hätten auch längst schon viel mehr impfen können. Aber sie haben keine Impfstoff bekommen, da wir ihn nicht liefern konnten. Ich sehe daher keinen Sinn in der Aktion. Allerdings ist es vielleicht für Apotheken, in deren Umkreis es keine impfenden Ärzte gibt, eine Option“, meint Frank Keckeis.

Von Wenke Büssow-Krämer