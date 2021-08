Stralsund

Es sind beeindruckende Zahlen. Das Dach von St. Nikolai – Stralsunds ältester Stadtkirche – wurde auf 3640 Quadratmetern Fläche mit 23,7 Tonnen Kupfer, 6,6 Kubikmetern Eichenholz und 90 Kubikmetern Nadelholz erneuert. Und das kostet! Mehr als drei Millionen Euro sind in den letzten zehn Jahren für die einzelnen Bauabschnitte aufgelaufen. Nun konnte der Abschluss der Arbeiten mit dem Konzert „Gut beDacht“ gefeiert werden.

Drei Millionen Euro in zehn Jahren

Im Jahr 2009 traf die Diagnose des defekten Kupferdaches von 1972 die Kirchengemeinde wie ein Schlag. Die Kosten für die Erneuerung schienen kaum überschaubar. Die Stiftung Denkmalschutz und die Stiftung Kirchenbau gaben Unterstützung. Da das Gebäude vom Bund als nationales Denkmal anerkannt ist, kam auch eine Förderung infrage. Ein Drittel von Bund, Land und aus Eigenmitteln ließ dennoch eine Mammutaufgabe zurück.

Mit dem Konzert und Festakt „Gut beDacht“ hat die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai auf die letzten zehn Jahre Arbeiten am Kirchendach zurückgeblickt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Sanierung eines Daches sei zwar keine Herausforderung für das Architekturbüro Eriksson gewesen. „Aber diese Masse zu bewältigen und jeden Bauabschnitt finanzieren zu können, ist eine andere Größe. Das gewaltige Holztragwerk war handwerklich herausfordernd. Gute Partner und Handwerker an der Seite sind da wichtig. Nun wartet mit dem Turm der nächste Brocken“, sagt Burkhardt Eriksson.

„Aber die Kommune selber hat damals ein starkes Interesse am Gebäude gezeigt und unterstützt. Sie bleibt auch bei uns, wenn es jetzt um den Turm geht, von dem uns die Steine auf den Kopf fallen“, sagt Marc Engelhardt, Vorsitzender des Kirchengemeinderates. Dieses Problem hat auch Pastor Albrecht Mantei vor Augen. „Es ist ein schöner Moment, wenn man so ein großes Bauprojekt zu den Akten legen kann. Dieses Kapitel ist nun geschlossen, auch wenn es in der Kirche noch viele weitere gibt. Aber nun ist der Turm das größte Sorgenkind.“ Der erste Bauabschnitt der Westfassade des Südturmes wird 900 000 Euro in Anspruch nehmen. Die Kosten für die Arbeiten an den Türmen werden derzeit auf 6,4 Millionen Euro geschätzt.

Fördermittel und Spenden werden weiterhin dringend benötigt

Der Vorsitzende des Fördervereins St. Nikolai, Hanns-Peter Neumann, blickt aus zwei Perspektiven auf die Arbeiten in den letzten zehn Jahren zurück. Als ehemaliger Pastor vertrat er selbst die ersten fünf Jahre die Kirchengemeinde als Bauherrn, danach als Vorsitzender des Fördervereins. „Wir haben diese Aufgabe durch viele treue Spender gemeistert. 420 000 Euro sind durch den Förderverein gesammelt worden“, berichtet Hanns-Peter Neumann.

„Doch nach dem Projekt ist vor dem Projekt“, sagt er mit Blick auf die Arbeiten am Turm, der Anfang des Jahres gesichert werden musste, nachdem die ersten Steine fielen. Auch auf die Orgel, die vor 15 Jahren restauriert wurde, weist Kirchenmusiker Matthias Pech hin. Für sie wird die erste große Wartung fällig, die für die Gemeinde finanziell ordentlich zu Buche schlägt.

Die alten Platten des einstigen Kupferdaches hat Restaurator Reinhard Labs übrigens zu einem eindrucksvollen Wandschmuck verarbeitet. Einen Teil vom Erlös der Bilder hat er dabei stets an den Förderverein für die Arbeiten am Dach weitergeleitet. Auch nach Abschluss die Projekts ist damit nicht Schluss. Die Bilder können weiter erworben werden und der Erlös kommt nun dem Erhalt der Türme zugute.

Von Wenke Büssow-Krämer