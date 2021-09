Stralsund

Die spannungsgeladene Atmosphäre machte die Premierenveranstaltung „Boxen am See“ zum Erfolg. Kurzfristige Absagen wurden durch spontane Kampfanmeldungen schnell ausgeglichen und nach den Bürgerkämpfen erwartete das sportbegeisterte Publikum dann auch noch einen Profikampf zum krönenden Abschluss.

Viele Zuschauer schienen allerdings den Höhepunkt des Abends schon zuvor zu sehen und fieberten mehr denn je mit, als Bürgergarten-Chef Bert Linke persönlich in den Ring stieg, um sich mit dem Marinesoldaten Sascha Baumgart zu messen. Anspannung war dem Veranstalter vor seinem Duell noch nicht anzumerken. „Egal wie es ausgeht, wir haben jetzt schon gewonnen“, meinte Linke mit Blick auf die Stimmung der schätzungsweise 300 bis 400 Besucher zur Premiere des Open-Air-Box-Events seinem Bürgergarten.

Blutige Nase und blaues Auge für Bürgergarten-Chef

Bei aller Kraftanstrengung, die die Organisation der Veranstaltung den 45-Jährigen gekostet hat, zeigte er sich gegen seinen 37-jährigen durchtrainierten Kontrahenten zwar angriffslustig und mit viel Kampfgeist, aber doch machtlos. Mehrere Sekunden lag Linke am Boden und sorgte für sorgenvolle Gesichter bei seiner Familie in der ersten Reihe und zum ersten Mal tropfte an diesem Abend Blut auf den Ringboden. Nach dem nächsten Kniefall warf Eric Strelow als Trainer in der Ringecke das Handtuch. „Als er sich nach dem ersten Anzählen wieder aufgerappelt hatte, wollte er weiter machen. Jetzt musste gehandelt werden, die Gesundheit geht vor“, erklärte der Profi.

Mit Spannung und Sorge verfolgte auch die Familie von Bert Linke den Boxkampf des Ehemannes, Papas und Sohnes. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Genau zum richtigen Zeitpunkt“, räumt auch Bert Linke ein. Ringarzt Christian Lau beobachtete ihn, wie auch die anderen Laien-Boxer in den Minuten nach seinem Kampf genau, kontrollierte den Puls, stillte das Nasenbluten und reichte Kühlpads. „Das Auge wird blau. Der Gegner war aber auch drahtig, hatte Kondition und Körperspannung“, kommentierte Christian Lau. Der Gegner zollt dem Veranstalter durchaus Respekt für seinen Auftritt. „Es war anstrengend, er hat ordentlich geschoben und ich hatte Mühe ihn zu bremsen“, meinte Sascha Baumgart.

Trotz seiner Aufgabe in der zweiten Runde bereut Linke nichts. „Ich werde zwar beim Boxen bleiben, aber nicht mehr auf der eigenen Veranstaltung in den Ring steigen.“ Das befürwortet auch Box-Trainer Ralf Grabow, der viele Kämpfer auf diesen Abend vorbereitet hat. „Er ist der Sieger der Herzen, einer der größten Kämpfer. Er hat das alles organisiert, musste drei Absagen wegstecken, steigt dann doch noch in den Ring. Das ist heroisch und hat Klasse“, meint Grabow. Allerdings möchte er ihn unter dieser Doppelbelastung nicht noch einmal im Ring sehen.

Kämpfe mit professionellem Touch

Felix Heuer warf gegen den älteren Georg Dippold schon nach anderthalb Minuten das Handtuch. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Auch die übrigen Kämpfe sorgten jedoch für manche Überraschung. So ging der 37-jährige Fliesenleger Felix Heuer im zweiten Kampf des Abends gegen den 58-jährigen Rechtsanwalt Georg Dippold schon nach anderthalb Minuten aus dem Ring. „Ich habe fast mit allem gerechnet, als ich den Boxerbuckel gesehen habe und auch gehört habe, dass er in jungen Jahren geboxt hat“, meinte Heuer, der erst vor fünf Wochen mit dem Training begann. Georg Dippold hat tatsächlich in seiner Jugend geboxt. „Jetzt bin ich aber erst seit einem Jahr wieder im Training“, so der Neu-Stralsunder.

Stimmungsvoll wurden die Kämpfer über den Teich zum Einlauf in den Boxring über den Bootssteg gebracht. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Mit Spannung erwartet wurde auch der Profikampf zwischen Can Krasny und Stefan Schröder, den der jüngere Krasny für sich entscheiden konnte. Das Publikum in der Hansestadt fand jedoch nur lobende Worte für diese gelungene Premiere. „Das Einlaufen zu der selbst gewählten Musik über den Steg und auch teilweise die Outfits, wie die goldbedruckte Shorts, wirkten sehr professionell“, meinte die Stralsunder Beatrix Troyke. Zu der professionellen Aufmachung des Events zählten dann auch der Ringrichter, die drei Punktrichter an den Tischen oder die Zeitnehmer und die Sprecherin, die als Kampfgericht auch schon die Sparringskämpfe der Jugendboxer des Phoenix Sportverein oder des PSV begleiteten. Für die nächste Auflage des „Boxen am See“ fehlt dann nur noch das Nummerngirl.

So liefen die Kämpfe Den Auftakt machte Malte Schanz (30) mit seinem Sieg über Maik Krüger (34). Im zweiten Kampf besiegte Georg Dippold (58) Felix Heuer (37). In der dritten Paarung überzeugte Samuel Tolksdorf (21) gegen Eike Krill (21). Max Mehl (21) gewann den vierten Kampf gegen Gerd Baumann (57). Rund fünf bestritt Christian Gerd (20) erfolgreich gegen Till Sugint (25). In Runde sechs besiegte Lars Gräning (47) Max Sehlend (20). In Runde sieben gab sich Bert Linke (45) Sascha Baumgart (37) geschlagen. Der Sparringskampf Blendon Islami gegen Serbo Almohamad blieb ohne Wertung. Den Kampf der Profis gewann der 19-jährige Can Krasny gegen den 36-jährigen Stefan Schröder.

Von Wenke Büssow-Krämer