Stralsunds Ex-Schandfleck: So schön soll die Reiferbahn werden

Stralsund

Zum Baustellenrundgang in der Reiferbahn gab SWG-Geschäftsführer Hendrik Lastovka eine der wohl wichtigsten und begehrtesten Informationen: Das denkmalgeschützte Wandbild von Tom Beyer, welches bis zum Abriss des Gebäudes den Giebel der Reiferbahn 1 bis 3 schmückte, soll auch den Neubau an gleicher Stelle schmücken. Das vier mal fünf Meter große Sgraffito „Werktätige Menschen“ von 1955 wurde zuvor behutsam und an einem Stück von der Fassade gelöst und eingelagert.

Die Geschäftsführer der SWG, Hendrik Lastovka und Kathrin Maaß, haben mit Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow einen Rundgang über die aktuelle Baustelle gemacht und einen Überblick über den ersten Bauabschnitt gegeben, in dem vier Wohnhäuser entstehen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Läuft alles nach Plan, kann das Kunstwerk vielleicht schon Ende des nächsten Jahres wieder an der Hauswand bewundert werden. Bis dahin will die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft den ersten Bauabschnitt in der Reiferbahn abgeschlossen haben. Dieser umfasst die ersten vier Wohnhäuser und ein weiteres der Brunst-Weber-Stiftung. Die Zwei- bis Vierraumwohnungen weisen Wohnflächen von 50 bis über 100 Quadratmeter aus. 16 Wohneinheiten sollen dann in jedem Gebäude Platz finden.

Bezahlbare Wohneinheiten

Der Lageplan der Häuser A, B, C und F, die im ersten Abschnitt entstehen. Quelle: Büssow-Krämer Wenke

Frisch, jung, modern und vor allem lebenswert soll die Reiferbahn erscheinen. „Das Ziel ist es ganz klar, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow. Mit der Umsetzung eines neuen Bebauungsplanes für das benachbarte Gewerbegebiet zwischen Rügenbrücke, Hafenbahn und Ozeaneum sieht er jedoch auch die Entwicklungschance, nicht nur den Stadtteil attraktiver werden zu lassen, sondern mit der angestrebten Wiederbelebung des Rügendammbahnhofes dann auch eine von dort einladende direkte Zuwegung in die Innenstadt.

Allerdings gibt es gerade für einen Neubau auch eine Grenze an Kosten, die man reinbringen muss. Und Projektleiter Bodo Rentel macht klar: „Es war noch nie so schwer zu kalkulieren wie derzeit.“ 14,4 Millionen Euro sind für den ersten Bauabschnitt mit den vier Gebäuden eingeplant. Das Leben in dem Wohngebäude der Brunst-Weber-Stiftung, welches über 26 Wohneinheiten verfügen soll, wird durch gesonderte Förderungen dagegen noch etwas günstiger sein können.

Städtische Abwässer heizen Wohnblöcke

Blick in die Reiferbahn der Zukunft. Quelle: Visualisierungen: ARGE Mittelbach / Arndt

Zur Auflockerung des Wohnblockcharakters tragen dann auch die Gewerbeeinheiten bei, für die in den Erdgeschossen an den Giebelseiten Platz eingeräumt wurde und in denen beispielsweise ein Café vorstellbar wäre. Die Wohnungen sind außerdem alle barrierearm mit Aufzügen erreichbar und mit Balkonen, Loggien oder Dachterrassen ausgestattet. Über einen Keller verfügen die Vier- bis Fünfgeschosser zwar nicht, stattdessen wird für jede Wohnung ein Parkplatz vorgehalten.

Eine Besonderheit für die Neubauten in der Reiferbahn stellt die Beheizung und Warmwasserversorgung dar, die durch eine Wärmerückgewinnung ermöglicht werden. „Unter der Reiferbahn entlang verlaufen die kompletten Abwässer der Altstadt. Das wird die Blöcke heizen“, erklärt Hendrik Lastovka. Und wie für alle Neubauten der SWG werden auch für die Wohngebäude in der Reiferbahn Solarpaneele auf den Dächern vorgesehen.

Fabrikantenvilla ist im letzten Bauabschnitt dabei

Die alte Fabrikantenvilla wird erst im letzten Bauabschnitt berücksichtigt und erlebt somit vermutlich 2025/26 ihre Sanierung. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Am Ende der Reiferbahn zur Gartenstraße wartet der letzte Wohnblock noch auf sein in den nächsten Wochen bevorstehendes Ende durch den Abrissbagger. In den kommenden Jahren werden mit den folgenden zwei Bauabschnitten dann insgesamt zehn neue Gebäude in der Reiferbahn entstehen, in denen 125 Wohneinheiten durch die SWG und 26 Wohneinheiten durch die Brunst-Weber-Stiftung angeboten werden. Das Quartier der Reiferbahn zwischen Großem Diebsteig und Hafenbahn umfasst circa 4,66 Hektar, wovon die Grundstücke der SWG knapp zwei Hektar einnehmen. In dem dritten und letzten Bauabschnitt ist dann übrigens auch die verbliebene Fabrikantenvilla eingefasst. Hierfür gibt es jedoch noch keine konkreten Pläne.

Von Wenke Büssow-Krämer