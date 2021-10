Stralsund

Die Nachricht vom Tod ihres Parteifreundes Kurt Pagels traf die Mitglieder des SPD-Stadtverbandes unerwartet. „Er war noch kurz vor seinem Tod in Sachsen unterwegs, hat stets weite Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt, war bis zum Schluss sehr fit. Daher hat es uns überrascht“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Niklas Rickmann.

Kurt Pagels, der maßgeblich am Aufbau des SPD-Stadtverbandes beteiligt war, starb am 21. September im Alter von 81 Jahren. „Er ist seit dem 1. November 1989 dabei, eines der ersten Mitglieder und hat hier auch gleich politische Verantwortung übernommen. Er hat den Aufbau der parteipolitischen Strukturen vor Ort mit angekurbelt“, so Rickmann. Drei Ortsvereine hatte die SPD damals in Stralsund gegründet. Kurt Pagels übernahm im Ortsverein Knieper, wo er selbst gewohnt hat, den Vorsitz. Auch bei der ersten freien Bürgerschaftswahl 1990 trat der Ingenieur – der damals bei der IPRO tätig war – an und wurde gewählt.

Dann wurde er – in einer CDU-SPD-Koalition – Senator für Umwelt und Ordnung bis 1994 nach der Verwaltungsstrukturreform mehrere Senatorenposten weichen mussten. In den vier Jahren jedoch, war er auch dafür zuständig, den Abfallbetrieb und die Wasserwirtschaft in Stralsund aufzubauen. 1994 – als er nicht mehr als ein Stellvertreter des Oberbürgermeisters tätig war – widmete er sich wieder intensiv der Fraktionsarbeit, war Bürgerschaftsmitglied und Fraktionsvorsitzender. 1998 kandidierte er für den Landtag in seinem Wahlkreis 25. Nachdem der Sprung knapp verfehlt hatte, blieb er bis 1999 in der Bürgerschaft, bevor er sich dann aus der Stadtvertretung zurückzog.

Nachdem er sich Anfang der 2000er-Jahre wieder aktiver im Ortsverein einbracht hatte, saß er schon 2004 wieder für zwei Wahlperioden in der Bürgerschaft. „Sein Steckenpferd in den zehn Jahren waren dort Finanzen und Vergabe sowie „Umwelt und Stadtentwicklung“. Aber auch der Verwaltungsrat Deutsches Meeresmuseum lag ihm am Herzen. Das war seine große Leidenschaft“, schmunzelt Niklas Rickmann.

Aus Altersgründen stellte er sich 2014 nicht mehr zur Wahl. „Er blieb die graue Eminenz und überzeugte weiter im Ortsverein durch kluge Beiträge und fundierte Kenntnisse. Für Radwegekonzepte und das Thema ,fahrradfreundliche Stadt’ machte er sich stark, nachdem er das Radfahren für sich entdeckt hatte“, berichtet Rickmann. „Er arbeitete aber auch immer wieder federführend fürs Kommunalwahlprogramm. Es wurde bis in die Nacht getagt, alle Inhalte standen fest, dann kam der Feinschliff.“

„Kurt Pagels konnte mit Sprache umgehen, nuanciert und präzise, es konnte dauern, wenn er nochmal raufschaute“, sagt Christiane Müller, die ehemalige Fraktionsgeschäftsführerin. „Er mochte das Niederdeutsche und sprach es gern. Es war Ausdruck seiner Bodenständigkeit und Herkunft. Er hielt er seine letzte Rede in der Bürgerschaft auf Platt mit dem Hinweis, das Platt sei in der Verfassung Mecklenburg-Vorpommerns schließlich als Landessprache verankert. Kurt Pagels war ein naturverbundener und sehr belesener Mensch, genoss Kunst, Musik und Literatur. Das hat ihn so wunderbar vielseitig gemacht und ihn so schön erzählen lassen.“

Von Wenke Büssow-Krämer