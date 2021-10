Stralsunds Forensische Psychiatrie: Hier werden kranke Straftäter aufs Leben vorbereitet

Stralsund

Bei einem Besuch vor einigen Jahren hat sich Harry Glawe (CDU) selbst einen Eindruck vom Zustand der Forensischen Psychiatrie und der angeschlossenen Wohngruppe im Krankenhaus West verschafft. „Hier musste was getan werden“, erinnerte sich der Wirtschaftsminister, der in der Folge dafür sorgte, dass das Helios Klinikum Stralsund einen Fördermittelzuschuss von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurde. Auf der Eröffnung am Freitag durfte er das Ergebnis der Investition selbst unter die Lupe nehmen.

Einstiges Wohnhaus wird zur Wohngemeinschaft

Gut anderthalb Jahre lang hat Helios das Haus 25 auf dem Gelände des Krankenhaus West von Grund auf sanieren lassen und investierte hier ebenfalls 400000 Euro. Zuvor wurde es bis 2018 von Privatpersonen und einst auch Mitarbeitern des Hanseklinikums bewohnt. In den nun modernisierten Räumlichkeiten haben die Forensische Institutsambulanz, sowie die offene Wohngruppe der Forensischen Psychiatrie mit acht Plätzen ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit gefunden.

Im neuen Gemeinschaftsraum: Chefärztin Anja Westendarp (v.r.), Klinikumsgeschäftsführer David Kayser, die 2. stellvertretende Landrätin Kathrin Meyer, Wirtschaftsminister Harry Glawe und Prof. Dr. Matthias Birth am Kickertisch zusammen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wer die ehemaligen baulichen Gegebenheiten kennt, wird nachvollziehen können, dass dieser Umzug für uns etwas ganz Besonderes darstellt“, erklärte Klinikgeschäftsführer David Kayser. „Diesen Weg hätten wir ohne die Unterstützung tatkräftiger Partner, unserer Mitarbeiter und von Gesundheitsminister Harry Glawe nicht gehen können. Dafür möchte ich mich bedanken.“

Probe für ein selbstständiges Leben

Die als klassische Wohngemeinschaft eingerichtete Wohngruppe verfügt neben den acht Einzelzimmern und gemeinsam genutzten Bädern und Küche auch über Gruppenräume, in denen dann zum Beispiel ein Kickertisch zum gemeinsamen Aufenthalt einlädt. Neben der Freizeitgestaltung wird außerdem mit gemeinsamen Einkäufen und Kochen der Einstieg in einen geregelten Tagesablauf erprobt.

Die offene Wohngruppe der Forensischen Psychiatrie ermöglicht den Patienten Rehabilitation und Re-Integration. In dem realitätsnahen und dennoch kontrollierten Umfeld wird der Weg zu einem selbstständigen und straffreien Leben geebnet. „Damit dies gelingen kann, sind neben einer hochqualifizierten Behandlung und Betreuung auch die äußeren Rahmenbedingungen wichtig. Mit der Sanierung von Haus 25 ist für die Patienten und das medizinische Personal ein Umfeld entstanden, das optimale Voraussetzungen für wirksame Therapien bietet“, sagte Minister Harry Glawe.

„Das neue Gebäude fördert durch das Raumkonzept das soziale Miteinander“, machte die Chefärztin der Forensischen Klinik, Anja Westendarp, deutlich. „Unsere Mitarbeiter leisten einen wesentlichen Beitrag zur Resozialisierung und damit zur Sekundärprävention. Die Wohngruppe soll die Patienten perspektivisch auf ein Leben außerhalb der Klinik vorbereiten – je nach Entwicklung in einem stationär betreuten Wohnen oder in eigener Wohnung.“ Die Patienten hier befinden sich dann meist auch bereits in einem Arbeitsalltag.

65 Plätze in der Forensischen Klinik

Die Forensische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Hanseklinikum verfügt über 65 Behandlungsplätze und ist vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Aufgabe des Maßregelvollzugs betraut. Hier werden Straftäter behandelt, deren Taten im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wie Psychosen, schweren Persönlichkeitsstörungen oder Intelligenzminderung stehen. Die Patienten stammen oft aus schwierigen Verhältnissen, die zu einer gestörten Entwicklung geführt haben und in deren Folge sie schwere Straftaten verübt haben. Die offene Wohngruppe ist ein mindergesicherter Bereich, in dem Patienten untergebracht sind, die aufgrund des Therapiefortschritts Lockerungen erfahren.

„Menschen verhalten sich meistens entsprechend dem, was ihnen entgegenbracht wird – an Respekt, Wertschätzung, Vertrauen und Zutrauen in ihre Fähigkeiten“, so Chefärztin Anja Westendarp. „Wertschätzung und Respekt drückt sich nicht nur in Haltungen oder dem direkten Umgang aus. Auch die baulichen Bedingungen, der zur Verfügung gestellte Lebensraum zeigt den Patienten, ob wir sie als Straftäter noch als Teil der Gesellschaft sehen oder nicht“, erklärte die Chefärztin die Bedeutung der nun geschaffenen Bedingungen.

Von Wenke Büssow-Krämer