In den kommenden Wochen sollen auf der Halbinsel Devin einige Pflanzen weichen. Dies ist dringend notwendig, um das dortige Birkmoor zu retten. Ein starker Aufwuchs an Birken hat hier in letzter Zeit dazu geführt, dass dem Moor mehr Wasser entzogen wird, als der Niederschlag wieder zuführen kann. Auf Dauer besteht somit die Gefahr, dass das Gebiet entwässert und die hier seltenen Pflanzen- und Tierarten für immer verschwinden.

Die Geländesenke mit dem Birkmoor im Norden des Naturschutzgebietes Halbinsel Devin gilt als besonderes Kleinod, da es sich um ein nährstoffarmes saures Moor handelt, welches seltenen und gefährdeten Planzenarten, wie dem Rundblättrigen Sonnentau, beste Bedingungen bietet. Aber auch seltene Libellenarten, wie die Große Moosjungfer, ist im Bereich des Greifswalder Boddens ausschließlich im Birkmoor zu finden.

Der Förderverein für Landschaft und Naturschutz Devin hat in den letzten Jahren bereits mehrere kleine Arbeitseinsätze im Moor durchgeführt. Um das Moor aber dauerhaft wieder in einen günstigen Zustand zu versetzen, haben sich die Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen, die Hansestadt Stralsund als Flächeneigentümer und das zuständige Forstamt Schuenhagen Anfang des Jahres vor Ort getroffen. Sie haben einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll.

Auch der Rundblättrige Sonnentau gehört zu seltenen Pflanzenarten im Birkmoor auf der Halbinsel Devin. Quelle: Jürgen Kossendey

Weitere Arbeiten zum nächsten Winter geplant

Eine erste Maßnahme, die noch im Februar unter der Anleitung der Naturschutzbehörde und des Fördervereins durch Mitarbeiter der Stralsunder Innovation Consult (SIC) umgesetzt wird, ist die Entnahme von Birken und Schilf rund um die großen Torfstiche. Damit soll den seltenen Libellen ihr Lebensraum erhalten bleiben. Sie benötigen offene, sonnige Wasserflächen zur Fortpflanzung. Der Bestand ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

„Besucher der Halbinsel Devin sollten sich daher nicht wundern, wenn im Februar und dann wieder ab Herbst 2022 im Birkmoor fleißige Hände zugange sind, um dem Moor zu helfen“, heißt es dazu in einer Presseerklärung des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Zum nächsten Winter sollen weitere Arbeiten erfolgen. Dann werden nahezu alle Gehölze aus dem Moor entfernt um einen Wiederanstieg des Wasserstandes zu erreichen. Ein Randsaum aus Weiden und einzelnen Birken bleibt bestehen.

Den Verantwortlichen ist bewusst, dass es sich bei dem Moor aufgrund der Gehölze um Wald handelt. Um diesen Waldcharakter zu erhalten, haben sich Landkreis, Hansestadt und Forstamt um eine Lösung bemüht. Angrenzende Flächen sollen aus der Beweidung herausgenommen zu einem Wald entwickelt werden.

Zukünftig sollen dann auch Infotafeln die Besucher über die Maßnahmen aufklären. Geplant ist auch eine Besucherplattform am Rand des Moores, um diesen besser erlebbar zu machen. Weiterhin bietet der Förderverein kostenlose Führungen durch das Naturschutzgebiet an.

