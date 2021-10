Stralsund

„Eine so umfangreiche Schönheitskur im laufenden Geschäftsbetrieb zu realisieren, ist eine großartige Leistung“, lobt Klaus Mohr, Geschäftsführer des Berufsförderungswerk Stralsund. Alle 37 Zimmer des Hotels Rügenblick, das zum Dienstleistungszentrum Stralsund als Tochtergesellschaft des Bfw gehört, wurden in den letzten Monaten umfangreich renoviert.

Renovierung bei laufendem Betrieb

Auf 15 Jahre blickt das Hotel nun zurück, in denen die letzten beiden Jahre auch für diese Einrichtung zum absoluten Härtetest wurden. „Die monatelangen Betriebsschließungen haben viel abverlangt. Wir wollten jedoch die Krise nutzen, um das Hotel besser und attraktiver zu machen“, so Klaus Mohr.

Alle 37 Zimmer im Hotel Rügenblick wurden komplett renoviert. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Schnell musste man jedoch erkennen, dass sich die einzelnen Gewerke nicht so einfach takten lassen und somit der Plan, während der Betriebsschließungen zu modernisieren, letztendlich nicht aufging. So wurden in einigen Zimmer fleißig gewerkelt, während ab Juni nebenan die Gäste einzogen. „Es war ehrgeizig für Handwerker und unsere Belegschaft.“ Die Gäste hätten die Arbeiten allerdings meist positiv aufgenommen und als Zukunftsinvestitionen angesehen.

Vom Übungshotel auf den umkämpften Tourismusmarkt

Die Entstehung des Hotels Rügenblick war in dieser Form vor 15 Jahren so nicht geplant. Damals plante das Berufsförderungswerk die Ausbildung von Hotelfachleuten und wollte dafür ein Übungshotel realisieren. Aus alten Möbelbeständen des Internats wurden Gästezimmer, Rezeption und Frühstücksraum eingerichtet.

Die mangelnde Nachfrage einer Ausbildung im Hotelgewerbe und die für den Umbau notwendigen Brandschutzvorgaben hätten das Projekt jedoch so kostspielig gemacht, dass man aus dieser Idee einfach ein richtiges Hotel entstehen ließ. Eine Besonderheit sollte aber bleiben: Bis heute ist das Hotel als Inklusionsbetrieb anerkannt. Dies bedeutet, dass hier über 40 Prozent der Mitarbeiter Menschen mit Handicap sind. „Aber eines war und bleibt uns immer wichtig: Inklusion ja, Sonderstellung nein“, sagt Hoteldirektor Thomas Wittemann.

Handicap verschafft keine Bonuspunkte

„Wir leisten zwar einen Beitrag zur Schaffung von vollwertigen Arbeitsplätzen für Menschen mit Handicap, stehen dabei aber genauso im Wettbewerb wie alle anderen Hotels, müssen um jeden Gast kämpfen und können letztendlich nur am Markt bestehen, wenn die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfüllt werden und wir mit unserer Leidenschaft und Gastfreundschaft einen guten Job machen können. Unser wichtigstes Ziel ist der zufriedene Gast, der gerne wiederkommt. Nur daran wollen wir uns messen lassen“, macht Wittemann deutlich.

Um dies zu erreichen wurde es nach 15 Jahren höchste Zeit, sich von den einstigen Internatsmöbeln zu trennen und die Zimmer mit einer zeitgemäßen Ausstattung zu versehen. 350.000 Euro wurden dafür nun investiert. Dabei wurden 3800 Quadratmeter Wandflächen neu gestaltet, ein Kilometer Fußleisten lackiert oder auch 1100 Quadratmeter Designfußboden verlegt, wie Thomas Wittemann aufzählte. In Kürze ist das Hotel dann auch mit W-Lan ausgestattet.

Doppelzimmer, Duplex-Zimmer und Ferienwohnungen

Dem neuen Standard wurden auch die Zimmerpreise angepasst. So ist ein Doppelzimmer im Hotel Rügenblick in der Hauptsaison ab 109 Euro und in der Nebensaison ab 89 Euro zu bekommen. Dabei verfügen hier die Eckzimmer über einen großzügigen Schnitt. Für den Familienurlaub werden die Duplex-Zimmer besonders gern angefragt. Von einem Eingangsbereich, der als Flur angesehen werden kann, gehen dann zwei Zimmer ab. Dazwischen steht ein gemeinsames Badezimmer zur Verfügung.

Neben den 37 Doppelzimmern befinden sich im Obergeschoss auch zwei Ferienwohnungen, die einen Blick auf den Sund und die Insel Rügen ermöglichen.

Von Wenke Büssow-Krämer