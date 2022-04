Stralsund

Wenn die Einwohner der Hansestadt am 8. Mai aufgefordert sind, ihren Oberbürgermeister oder ihre Oberbürgermeisterin zu wählen, machen hunderte Jugendliche erstmals ihr Kreuz in der Wahlkabine. Doch wie bereiten sie sich auf die Wahl vor? „Politische Bildung kommt in der Schule viel zu kurz“, meint Frank Brückner aus dem Nachbarschaftszentrum Grünhufe.

Der Streetworker des Kreisdiakonischen Werkes wollte den Jugendlichen die Chance geben, sich mit den Kandidaten auseinanderzusetzen und stellte in den Schulen seine Idee vor. „Ich hatte Schüler vor mir, die nicht mal wussten, dass sie wählen dürfen. Dabei bin ich aber andererseits auf ein großes Interesse der Schüler an der Wahl gestoßen.“

Je 15 Minuten für drei Themen

So groß, dass gar nicht allen Jugendlichen eine Teilnahme zu dem Forum „Jugend fragt“ – in dem sich die Kandidaten den Fragen der Jugendlichen stellen – ermöglicht werden konnte.

Denn um Hemmschwellen abzubauen, wollte man die Gesprächspartner an einen Tisch bringen, statt zwischen Tribüne und Zuschauerraum zu kommunizieren. Stattdessen luden die Jugendlichen jeden einzelnen Kandidaten an drei vorbereitete Tische zu den Themen „Freizeitangebote“, „Infrastruktur“ und „Bildung & Jugendpartizipation“. Nach jeweils 15 Minuten mussten die Kandidaten den Tisch wechseln.

Wünsche von Kindern mehr berücksichtigen

Die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl fühlten sich zwischen den jugendlichen Interessenten durchaus wohl. „Es war sehr interessant und ich habe mir auch einige Punkte aufgeschrieben“, meinte Melanie Rocksien-Riad, die von der SPD und den Grünen im Wahlkampf unterstützt wird. „Wir sollten in der Zukunft öfter miteinander reden und nicht nur übereinander“, zog sie ihr Fazit. Eine regelmäßige Kinder- und Jugendsprechstunde wäre für sie ein Weg zum Ziel.

„Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass durchaus ein politisches Interesse bei den jungen Menschen vorhanden ist“, stellte Marc Quintana Schmidt, OB-Kandidat für die Linke. „Ich werde mich in der Bürgerschaft dafür einsetzen, dass das Thema Jugendparlament, das damals abgelehnt wurde, wieder auf die Tagesordnung kommt“, verspricht er.

Amtsinhaber Dr. Alexander Badrow verwies auf sein umfangreiches Programm, das auch weiterhin Investitionen in Schulen und Turnhallen vorsieht. „Aber wir wollen jetzt auch versuchen, die letzten zweieinhalb Jahre zu kompensieren. Wir müssen feiern und viel zurückgeben, was verloren gegangen ist“, meinte Alexander Badrow. Pläne für Discotheken und Clubs seien in Erarbeitung.

Entscheidungsfindung dank persönlicher Gespräche

Doch hat dieser Austausch die Jugendlichen dazu bewegen können, an die Wahlurne zu treten? „Allen die hier her gekommen sind, war auch vorher klar, dass wir wählen wollen. Wir sind politisch interessiert“, versicherte Marieluise Bluhm, Elftklässlerin des Hansa-Gymnasiums. „Ich fand es super und überraschend, dass alle Kandidaten gekommen sind. Es war sehr informativ und hat mir auch geholfen, eine Entscheidung treffen zu können“, meinte Klassenkameradin Elise Fürer.

„Ich fand es gut, dass die Kandidaten offen und auf Augenhöhe mit uns gesprochen haben. Das hat mir geholfen“, sagte auch Fynn Thumann, aus der 11. Klasse der IGS Grünthal. „Und ich fand es gut, dass ich mir nicht nur das Programm durchlesen muss, sondern persönlich ins Gespräch kommen konnte“, meinte der 16-jährige Tanne von Bahder. „Es war eine sehr schöne informative Veranstaltung. Mir hat es definitiv bei meiner Entscheidung geholfen“, so der Zehntklässler der IGS.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass diese eigene Auseinandersetzung mit den Kandidaten und deren Programm wichtig ist und keineswegs immer das Elternhaus die Richtung vorgibt, bestätigte Josephine Beyer. „Ich kenne die Einstellung meiner Eltern und Brüder. Aber ich habe mein eigenes Bild im Kopf“, sagte die 17-jährige Schülerin der IGS. Dieses Bild hätte sich durch diese Veranstaltung bestätigt. „Unsere Eltern sind eine andere Altersgruppe und haben andere Ansprüche“, meinte auch Mira Tasch. „Ich habe mich vorher meist über die sozialen Medien informiert, wo ein Kandidat besonders präsent ist. Nun habe ich auch die anderen besser kennengelernt“, sagte die 16-Jährige.

Versprechen werden überprüft

Dass sie ganz genau hingehört haben, bestätigte Kiara Hegenbarth. „Es war sehr gut, dass die Kandidaten auf Augenhöhe mit uns gesprochen haben. Es wurde viel geredet, manchmal auch um den heißen Brei herum“, meinte die 17-Jährige. „Ich werde wählen gehen, bin mir aber noch unsicher wen. Dafür werde ich mich noch weiter mit den Kandidaten auseinandersetzen“, versprach die Schülerin der IGS.

„Ich hoffe auf eine Wiederholung, um zu sehen, ob das, was heute versprochen wurde, auch passiert ist“, sagte Marieluise Bluhm. Dieses Versprechen wurde den Kandidaten zum Abschluss der Veranstaltung auch abgerungen. In einem Jahr wird der oder die dann amtierende Bürgermeister oder Bürgermeisterin an dieser Stelle wieder Rede und Antwort stehen.

Von Wenke Büssow-Krämer