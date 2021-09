Stralsunds Jugend wählt: „Wessen Zukunft planen wir hier?“

Stralsund

Es geht um ihre Zukunft und diese wollen sie mitbestimmen. Daher gehen auch die unter 18-Jährigen zur Wahl. Diese Stimmen werden in die Auswertung der Land- und Bundestagswahl am Sonntagabend zwar nicht eingerechnet, doch wollen die Stralsunder Schulen ihren Jugendlichen damit die Möglichkeit geben, bei der Juniorwahl ihren Standpunkt zu vertreten.

„Ich kann es nicht verstehen, dass 16-Jährige nicht wählen dürfen, wenn doch 96-Jährige wählen dürfen. Wessen Zukunft planen wir hier?“, fragt die 16-jährige Eva Hoffmann. Die Elftklässlerin des Schulzentrums am Sund möchte wie die meisten ihrer Mitschüler beweisen, dass die Jugend durchaus kompetent genug für eine Wahlteilnahme ist und spricht sich damit ebenfalls für eine Senkung des Wahlalters aus.

Lehrplan in die Praxis umgesetzt

Ab der neunten Klasse dürfen die Schüler bei der Jugendwahl an die Wahlurne schreiten. Im Rahmen des Sozialkunde-Unterrichts ist das politische System der Bundesrepublik laut Rahmenlehrplan ein Thema. „Wir haben darüber gesprochen, welche Koalitionen es gibt, was eine Mehrheit ist und nun natürlich auch über die Kanzlerkandidaten diskutiert“, erklärt Kathleen Apelt, Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin am Schulzentrum am Sund. Im Wahljahr haben sich die Schüler außerdem besonders in die Parteiprogramme vertieft, haben die Interviews der Direktkandidaten analysiert oder auch den Wahl-O-Mat für eine Entscheidungshilfe genutzt.

„Ich hätte mich definitiv auch damit beschäftigt, wenn die Juniorwahl nicht in unserer Schule stattgefunden hätte“, sagt Jule Ryll. „Es ist ja auch Teil meines Lebens. Ich interessiere mich dafür und es ist auch zu Hause ein Thema“, so die 16-Jährige. Auch Eric Tobias nimmt Informationen durch das Elternhaus auf. „Müsste ich wirklich eine Stimme abgeben, die dann auch gezählt wird, wäre ich unsicher. Aber ich vergleiche das, was ich will, mit dem, was die Kandidaten wollen. Und so entscheide ich mich dann“, erklärt der Elftklässler in der Unterrichtsstunde vor dem Urnengang.

Bestens vorbereitet in die Wahlkabine

Lehrerin Kathleen Apelt hat nochmals verschiedene Informationsstationen für die Jugendlichen vorbereitet, bevor die Schüler für Landtags- und Bundestagswahl die vorbereiteten Wahlkabinen betreten und ihre Zettel dann in die Wahlurne werfen. „Ich muss an die Zukunft denken. An das, was wir brauchen“, sagt der 17-jährige Jannes Lühl. Jule Ryll ging zielstrebig an die Wahlurne. „Ich habe vorher gewusst, wen ich wähle und der Wahl-O-Mat hat meine Entscheidung da auch bestätigt. Ich finde, die Juniorwahl ist ein Kompromiss. So wird unsere Meinung wenigstens gesehen, wenn es auch nicht zählt.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Unterrichtsstunde war eben nicht nur Theorie, sondern praxisorientierte Vorbereitung auf das Leben, meint Lehrerin Kathleen Apelt. „Es ist bewundernswert, wie sehr die Jugendlichen informiert sind. Dass sich die Jugendlichen für Politik interessieren, kann ich nur bestätigen.“ Kritisch, aber doch tolerant haben die Schüler in den vorangegangenen Unterrichtsstunden ihre Ansichten vertreten und ausgetauscht. „Viele halten Politik für trocken. Aber wenn ich hier mit den Schülern diskutiere, ist es so spannend“, meint Kathleen Apelt.

So wählt das Schulzentrum am Sund

Gespannt wurde dann auch die Auszählung des Kurses verfolgt. Ginge es nach den 19 anwesenden Jugendlichen, würden Kay Wenzel (FDP) mit sechs und Olga Fot (Linke) mit fünf Stimmen in den Landtag einziehen. Bei den Zweitstimmen lagen die SPD (fünf Stimmen) und Grüne (vier) vorn. Im Bundestag möchten die Schüler Anna Kassautzki (SPD, sieben Stimmen) und Claudia Müller (Grüne, vier Stimmen) sehen. Die Zweitstimmen gingen sieben Mal an die Grünen und je drei Mal an die Linke und die FDP.

Dass sich die Ergebnisse von Land- und Bundestagswahl unterscheiden, zeigt, dass sich die Jugendlichen intensiv mit den Parteiprogrammen und den einzelnen Kandidaten auseinandergesetzt haben und deren Wirken durchaus differenziert betrachten können. „Im Landtag habe ich mich eher auf die lokalen Probleme konzentriert. Beim Bundestag denkt man weiter, auf die Zukunft fokussiert und im Land an meine unmittelbare Heimat“, erklärt die 16-jährige Eva Hoffmann das Wahlergebnis ihres Kurses.

Lehrerin Kathleen Apelt weiß aber auch, dass die Ergebnisse von Klasse zu Klasse sehr variieren können. So haben bei der letzten Juniorwahl zur Europawahl 2019 im Gymnasialen Schulteil die Grünen überzeugen können, während im Regionalen Schulteil die AfD großen Zuspruch erhielt.

Die Juniorwahl findet in dieser Woche auch an den meisten anderen weiterführenden Schulen in der Hansestadt statt. Am Freitag werden die Ergebnisse dann in das Wahlbüro geleitet und sollen ab Sonntag 18 Uhr dann unter www.juniorwahl.de abrufbar sein.

Von Wenke Büssow-Krämer