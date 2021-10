Stralsunds Lindencenter im Umbruch: Etliche Läden ziehen um

Stralsund

Es kommt Bewegung ins Stralsunder Lindencenter. Seit einiger Zeit sind hier Handwerker mit dem Innenausbau beschäftigt, versetzen Wände in den Mieteinheiten und verschönern die Räume. Das wird auch höchste Zeit, findet Doreen Wichmann. „Mehr Einkaufsmöglichkeiten wären toll. Eine Drogerie, einen Fleischer und vielleicht auch einen Blumenladen“, wünscht sich die Anwohnerin. „Und auch mehr Toiletten muss es geben. Es gibt nur die im Obergeschoss.“

Erste Gewerbetreibende wechseln Räumlichkeiten

Hans-Jürgen Radlinska ist im Dauereinsatz und koordiniert die derzeit laufenden Arbeiten. „Das ganze Center wird umgebaut. Das Reisebüro und auch die Nähstube sind schon umgezogen. Jetzt ist man im Obergeschoss im Trockenbau, denn auch das Sonnenstudio wird hochziehen“, verrät der Hausmeister der GV Nordost Verwaltungsgesellschaft.

Im Erdgeschoss wechseln nach dem Reisebüro dann auch die Bodden Apotheke und das Geschäft für arabische und orientalische Spezialitäten „1001 Nacht“ von der Straßen- auf die Parkplatzseite. Dafür rückt Tedi dann zur Straße hin und gewinnt dadurch Verkaufsfläche. Auch der Bäcker zieht dann um und nutzt die derzeitige Gewerbeeinheit des „1001 Nacht“.

Am Lindencenter ist ein Anbau geplant, der sich bis auf den Parkplatz erstrecken wird. Geplant ist, dass hier mit Rewe ein weiterer Lebensmittelversorger zur Verfügung steht. Die wegfallenden Parkplätze sollen ersetzt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Effektivere Raumaufteilung nach Umbau

Den Umzug innerhalb des Hauses nutzen manche Mieter zur Vergrößerung. „Wir haben schon länger andere Räumlichkeiten geplant“, sagt Kati Kastner vom TUI Travel Star Reisebüro. „Diese hier sind größer, haben einen besseren Schnitt und ermöglichen so mehr Freiheiten. So können wir hier unsere Kunden coronakonform beraten. Außerdem sind die modernisierten Räume heller und freundlicher für die Kunden“, sagt die Reiseberaterin.

Bodden Apotheke mit neuen Räumlichkeiten

Die Bodden Apotheke kommt dann zukünftig mit etwas weniger Quadratmetern aus. „Es wird etwas verkleinert, dafür sind die Räume aber effektiver gestaltet. Dafür richten wir uns auch komplett neu möbliert ein, können uns freier präsentieren und den Kunden eine angenehme Atmosphäre bieten. Derzeit haben wir wenig Raum zur Gestaltung“, blickt Inhaber Alexander Eschrich voraus.

Nach den derzeitigen Plänen soll die Bodden Apotheke ab April die Räumlichkeiten auf der gegenüberliegenden Seite beziehen. „Wir freuen uns auf die Standortveränderungen, da wir damit auch die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Centers haben“, so Alexander Eschrich.

Arztpraxen und ein neuer Supermarkt

Das Obergeschoss des Lindencenters ist bereits seit langer Zeit von Leerstand geprägt. Hier sollen Arztpraxen entstehen und auch das Sonnenstudio zieht nach oben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Derzeit sind wir viel im Innenausbau beschäftigt. Im Obergeschoss werden aktuell auch drei Arztpraxen vorbereitet. Es sind auch noch weitere möglich“, verkündet Hausmeister Radlinska. Außerdem soll das Lindencenter im Zuge der Umbauarbeiten auch an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. „Im Untergeschoss wird der Eingang vom Parkplatz aus allerdings geschlossen.“ Wie er erklärt, werden der Eingangsbereich und die Einheit des Bäckers dann in einen geplanten Anbau an das Lindencenter übergehen, der einem Lebensmitteleinzelhändler Platz geben soll.

Discounter stark frequentiert

Darauf warten die Einwohner der Stadtteile Grünhufe und Viermorgen schon lange. „Ein weiteres Lebensmittelgeschäft wäre toll. Man möchte ja auch mal was anderes“, bestätigt Doreen Wichmann. Der benachbarte Netto Marken-Discount gehört aufgrund seiner Lage zu den höchstfrequentiertesten Lebensmittelversorgern der Stadt, da dieser besonders gern auch von den Einwohnern der angrenzenden Gemeinden angefahren wird.

„Die Kunden freuen sich auf neue Einkaufsmöglichkeiten“, weiß Hans-Jürgen Radlinska. Laut derzeitigem Stand wird im Lindencenter jedoch kein Norma einziehen, wie es lange Zeit im Gespräch war. Im Haus tätige Mitarbeiter berichten von Plänen, nach denen hier Lebensmitteleinzelhändler Rewe eine Niederlassung plant. Das Unternehmen konnte dies bis zum Redaktionsschluss allerdings noch nicht bestätigen.

Von Wenke Büssow-Krämer