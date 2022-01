Stralsunds OB will mindestens 1000 Arbeitsplätze auf Werftgelände schaffen

Stralsund

Auf dem Gelände der insolventen MV Werften in Stralsund soll es nach Plänen des Oberbürgermeisters der Hansestadt künftig deutlich mehr Jobs geben. „Das Minimalziel muss dort auf alle Fälle schon 1000 sein“, sagte Alexander Badrow der Deutschen Presse-Agentur. Dazu sollen laut dem CDU-Politiker mehrere Firmen auf dem Gelände angesiedelt werden, das die Stadt kaufen will. Zuletzt hatte die Werft in Stralsund nach Gewerkschaftsangaben nach Stellenstreichungen 230 Beschäftigte von vormals 540 Angestellten.

Dass die Stadt nach der Pleite der MV-Werften-Gruppe nun sofort die angestrebte Zahl an Jobs schaffe, sei zwar nicht realistisch. „Aber wir müssen anfangen mit dem Thema, das entwickeln, und dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Zahl erreichen werden“, sagte Badrow.

Er ließ durchblicken, dass die Verhandlungen mit dem Unternehmen Nordic Yards über eine Ansiedlung recht konkret sind. Nach dem Stand gefragt, sagte er, ohne einen größeren Partner „würde ich‚s auch nicht wagen“. Er halte auch nach der Insolvenz der Werftengruppe einen Vorvertrag über den Kauf im Februar für realistisch. Verhandlungen habe es schon vor der Pleite gegeben, weil Genting - der asiatische Mutterkonzern von MV Werften - deutlich gemacht habe, dass er keine Perspektive für den Standort sehe.

Die MV Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund und Spezialisierung auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen hatten vergangenen Montag Insolvenz angemeldet. Genting ist wegen der Krise der Kreuzfahrtbranche infolge der Corona-Pandemie in Schieflage geraten.

Die Stadt hat im Haushalt bereits mehr als 10 Millionen Euro für den Kauf der Flächen eingestellt. Badrow erwartet nach eigener Aussage finanzielle Unterstützung von Bund und Land bei der Instandsetzung der Werftanlagen. So müsse etwa der Schiffslift repariert werden. Hierfür nannte er keine genaue Summe. Die sei „auf alle Fälle“ sechsstellig. Bund und Land hätten ihre Unterstützung signalisiert. „Wir haben natürlich auch schon über den ersten Ankermieter gute Möglichkeiten von Investitionen, die erstmal zwingend notwendig sind.“ Womit wiederum Nordic Yards gemeint sein dürfte.

Das Unternehmen war vor Genting Eigentümer der Werft-Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund und ist laut Medien wieder an letzteren beiden Werften interessiert. Es hatte vor allem Konverterplattformen für die Offshore-Windenergie gebaut, bis Aufträge fehlten. 2016 hatte Genting die Werften übernommen. Badrow glaubt, dass Offshore-Windenergie an Bedeutung gewinne und es daher „lohnt, in Themen wie erneuerbare Energien auch in Stralsund zu investieren“.

Derzeit bietet Nordic Yards nach eigenen Angaben Ingenieurleistungen für den Bau von Schiffen und Offshore-Anlagen an und hat mobile Teams unter anderem für Modernisierungs- und Reparaturleistungen.

Stralsunds OB: Neue Ideen sind nötig

Nach Badrows Vorstellungen soll mit der Ansiedlung mehrerer Firmen eine zu große Abhängigkeit des Standortes von einem Unternehmen vermieden werden. Deutschland könne zudem nicht durch günstige Stahl-, Energie- oder Personalkosten bestechen, darum müsse es um Innovation gehen. „Das heißt, wir brauchen permanent neue Ideen, die andere nicht haben.“ Er verwies auf die Firma Ostseestaal, die dies unweit der Werft schon umsetze. Ostseestaal ist Spezialist für die 3D-Kaltverformung von großen Metallblechen für Schiffe, Gebäude oder die Windenergie und baut mit einer Tochterfirma Elektro-Solarschiffe.

