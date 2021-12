Stralsund

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) steuert die Hansestadt Stralsund momentan durch eine der schwersten Krisen, durch die Corona-Pandemie. Dabei hat der 48-jährige Bauingenieur seit seinem Amtsantritt vor rund 13 Jahren etliche Höhen und Tiefen durchlebt. Im Interview blickt der Oberbürgermeister auf das Jahr 2021 zurück, spricht über aktuelle Bauprojekte und Firmenansiedlungen – und darüber, wie er für gesellschaftlichen Zusammenhalt kämpft.

OSTSEE-ZEITUNG: Wie haben Sie die Weihnachtsfeiertage verbracht und wo sind Sie an Silvester?

Weihnachten und Silvester gehören ganz klassisch der Familie. So ist es auch bei uns. Die Feiertage verbringen wir bei den Großeltern im Erzgebirge. Letztes Jahr ging das leider nicht.

Was kam bei Ihnen auf den Tisch?

Bei den Großeltern gab es das „Neunerlei“. Im Erzgebirge ist dies ein alter Brauch. Dabei kommen an Weihnachten neun unterschiedliche Köstlichkeiten auf den Tisch. Also Ente, Pute, Gans – und noch viel mehr. Für die Zubereitung sind dabei die Großeltern verantwortlich. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir in diesem Jahr wieder alle zusammen waren. Letztes Jahr war das erste, bei dem die Familie nicht zusammen sein konnte. Bei vielen anderen war das auch so. Gerade an den Feiertagen spürt man dadurch den drastischen Einschnitt durch Corona.

Wenn Sie auf 2021 zurückblicken, was waren die größten Herausforderungen?

Wegen Corona ist und bleibt die größte Herausforderung der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir tun viel dafür, man sieht es an zahlreichen Dingen. So wollten wir unbedingt den Weihnachtsmarkt und haben ihn auch für drei Wochen offenhalten können. Anfangs war der Außenbereich noch ohne Einschränkungen geöffnet, doch dann wurde immer weiter verschärft – bis das Land auch unseren Weihnachtsmarkt beendet hat. Ich bin sehr froh, dass wir dennoch die Eisbahn erhalten konnten. In der Weihnachtszeit sorgte aber nicht nur der Markt für Zusammenhalt, sondern auch die Stralsunder Sterne. Ich habe mich oft gefragt, warum mir das nicht eher eingefallen ist, aber vielleicht war es ab letztem Jahr genau der richtige Zeitpunkt. Diese neue Tradition macht das Fest trotz der aktuellen Situation erlebbar. Weil uns der Zusammenhalt wichtig ist, haben wir dazu unsere Plakataktion ’Stralsund hält zusammen’ wieder aufleben lassen.

Wie sieht die Situation an Silvester in der Hansestadt aus?

Für Silvester hatten wir mehrere Varianten im Spiel. Gesetzlich war es lange möglich, auf privaten Flächen ein Feuerwerk zu gestalten. Schulhöfe gelten quasi als private Flächen, wenn sie abgeschlossen sind. An sechs Stellen im gesamten Stadtgebiet hätten wir ein Riesenfeuerwerk gezündet. Diesen Plan hätten wir nicht angekündigt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Der Gesetzgeber hat dem dann aber doch einen Riegel vorgeschoben und öffentliche Feuerwerke komplett verboten. Als Privatfeuerwerk hätte ich die Aktion damit nicht mehr durchbekommen. Also werden wir das Silvesterleuchten vom Turm von St. Marien analog zum letzten Jahr wiederholen.

Auf welche Projekte aus dem Jahr 2021 sind Sie stolz?

Wir arbeiten an vielen Projekten und Themen gleichzeitig, da kann man kaum welche hervorheben. Richtig vorangekommen sind wir beim Bau von Schulen und auch bei der Digitalisierung aller Schulen. Dazu haben wir mehrere Straßenbauprojekte abgeschlossen. Mir persönlich wichtig ist die Einführung des kostenfreien Seniorentickets für den Stralsunder Nahverkehr, damit haben wir den ersten Schritt in Richtung Mobilitätswende gesetzt. Hier machen wir 2022 weiter. Mein Ziel ist: Der ÖPNV soll für alle Stralsunder kostenfrei werden. Aber es gibt auch weitere Projekte, die wir angepackt haben, damit wir uns in großen Schritten der CO2-Neutralität nähern. Dazu gehört insbesondere der Bereich Wärme und Strom. Beides kann und darf durch die Maßnahmen nicht teurer werden. Zu den Umwelthemen zählen natürlich auch die zahlreichen Baumpflanzungen. Dabei ist Stralsund bereits eine grüne Stadt. Seit der Wende haben wir 160 Prozent mehr Wald dazubekommen. Viele Naherholungsgebiete sind aktuell aber noch schlecht erreichbar. Hier werden wir jetzt und in den kommenden Jahren nachbessern. Ein wichtiges Bauprojekt, das Anfang 2022 abgeschlossen wird, ist das Stadion an der Kupfermühle. Ich freue mich riesig auf die Einweihung. Sie sehen, mir ist es wichtig, dass wir möglichst viele Projekte anpacken und auch umgesetzt bekommen. Dafür bin ich meiner gesamten Mannschaft und auch den Unternehmen sehr dankbar.

Gibt es Firmenansiedlungen, die aus ihrer Sicht 2021 gelungen sind?

Aktuell freue ich mich über jede Firma, die diese Ausnahmesituation übersteht. Wir haben besonders an der Werft gesehen, welche brutalen Einschnitte es bedeutet, wenn ein Milliarden-Konzern plötzlich keine Umsätze mehr machen kann. Aber natürlich gibt es auch gute Beispiele: Ich bin froh, dass die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) nach Stralsund gekommen ist. Und ich bin unglaublich dankbar, dass snt-regiocom das Callcenter an der Schwedenschanze übernommen hat – mit allen Mitarbeitern! Wir hatten schon befürchtet, dass durch den Abgang von Majorel viele Menschen arbeitslos werden. Wir haben aber auch kleinere Firmen für Stralsund begeistern können, wie den Baumdienst Nord. Was uns zudem durch die Krise hilft, ist das enorm starke Handwerk in Stralsund. Hier ist die Nachfrage unglaublich groß. Von der Hansestadt wird daher auch erwartet, dass deutlich mehr Baugebiete ausgewiesen werden. Da sind wir dran. Neben der Erweiterung von Andershof wird zum Beispiel vom Ozeaneum bis zur Rügenbrücke ein ganz neuer Stadtteil entstehen, mit dem Rügendamm-Bahnhof als neue direkte Anbindung.

Welche schwierigen Situationen gab es für Sie?

Wo viel gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Man freut sich über jedes fertige Projekt, dennoch tut es dann weh, wenn mal etwas nicht gut läuft. Daher bin ich froh, dass mein Team Fehler oft schnell ausbügeln konnte. Diese produktive Fehlerkultur soll es auch in Zukunft geben.

Wie am Strand von Devin?

Ja, da bin ich sehr froh, dass wir das nicht nur kostenneutral für Stralsund hinbekommen haben, sondern, dass es dort auch wirklich wieder schön ist. Den restlichen Strandabschnitt bis zur Jugendherberge wollen wir uns jetzt auch noch vornehmen. Mit den Devinern werde ich dazu 2022 selbst ins Gespräch kommen.

Hätten Sie gedacht, dass Deutschland trotz Impfkampagne wieder in einen Lockdown-Modus muss?

Man sieht jetzt, dass die Herausforderung viel größer ist, als anfangs angenommen. Auch durch die ganzen Mutationen. Wir müssen da weiterhin klug durchkommen. Dies gelingt nur über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich bin aber auch ganz ehrlich: Ich habe gehofft, dass es anders läuft.

Mussten Sie als Oberbürgermeister auch im Homeoffice arbeiten?

Der öffentliche Dienst ist der letzte, der als erstes von Bord gehen sollte. Dementsprechend war ich die ganze Zeit präsent – für mein Team und damit für die Stralsunderinnen und Stralsunder. Einige Bereiche der Verwaltung müssen jedoch nicht direkt für den Bürger erreichbar sein. Gerade hier haben wir Homeoffice möglich gemacht.

Mit dem Ende der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel (CDU) ist 2021 eine wichtige Ära für Stralsund zu Ende gegangen. Wie blicken Sie darauf zurück?

Wir hatten durch Angela Merkel immer viel Unterstützung aus Berlin. In der ganzen Zeit, die ich Oberbürgermeister bin, war sie auch Kanzlerin. So einen Rückhalt wird Stralsund in den nächsten Jahrzehnten wohl nicht so schnell wieder bekommen. Gleichfalls mussten wir auch in den letzten 14 Jahren unsere Hausaufgaben immer selbst erledigen und werden das auch in Zukunft tun.

Stehen Sie noch in Kontakt?

Na klar. Aber ich gönne ihr momentan einfach etwas Ruhe. Wir haben gute Ideen, was wir gemeinsam in Zukunft machen können. Ich kann mir vorstellen, dass wir Projekte zu den Themen Meeresforschung, Landwirtschaft und Wasserstoff vorantreiben.

Wie stehen Sie zur neuen Landes- bzw. Bundesregierung?

Dazu kann ich noch nichts Konkretes sagen. Beide fangen ja gerade erst an. Aber wir haben schon jetzt vieles gemeinsam vor. Wir erneuern die Kaikante der Hafeninsel, wir holen die Bundesakademie auf die Insel Dänholm oder modernisieren zusammen das Meeresmuseum. Ich denke, dass wir bei allen Vorhaben weiterhin gut unterstützt werden – von Landes- und Bundesregierung.

Auch für Sie wird 2022 ein spannendes Wahljahr. Bisher gibt es für das Amt des Oberbürgermeisters mit Melanie Rocksien-Riad (parteilos) eine Herausforderin, die von Grünen und SPD unterstützt wird. Wie schätzen Sie diese Kandidatur ein?

Ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf. Wie im normalen Tagesgeschäft auch, werde ich mich auf meine eigenen Themen konzentrieren und deutlich machen, welche Projekte ich in den nächsten Jahren anpacken möchte. Mir ist wichtig, dass sich Stralsund entwickelt, deshalb wird es viele Bauprojekte geben. Mein Ziel ist es, dass man alles, was eine Familie braucht, vor Ort in einer guten Qualität findet. Da es irre viel zu tun gibt, habe ich auch meine Mannschaft entsprechend aufgestellt. Von der Geschwindigkeit her könnten wir demnächst noch eine Schippe drauflegen – auch deshalb will ich unbedingt weitermachen.

Haben Sie sich persönlich etwas für 2022 vorgenommen?

Konkrete Vorsätze habe ich ausnahmsweise mal nicht. Zwar mache ich viel Sport, dennoch esse ich viel zu gern. Da könnte ich etwas für mich tun. Das Wichtigste für mich ist: Ich habe eine Familie, auf die ich stolz bin – und die ich sehr liebe.

Welche Schlagzeile würden Sie 2022 gern in der OSTSEE-ZEITUNG lesen?

Stralsunderinnen und Stralsunder vertrauen Alexander Badrow weiterhin ihre Stadt an.

Eines Ihrer Herzensprojekte ist die Sanierung der Gorch Fock. Wie steht es um das Traditionsschiff?

Zunächst: Alle Projekte für Stralsund liegen mir am Herzen – vom kleinsten bis zum größten. Was die Gorch Fock angeht: Wir haben einen Zuwendungsbescheid vom Land über 10,5 Millionen Euro bekommen. Derzeit wird geguckt, ob das Geld unter den aktuellen Bedingungen auch ausreicht. Dazu habe ich mich klar positioniert: Wir können nur das machen, was in den Finanzrahmen passt. Es geht eben nicht um eine komplette Schiffssanierung. Hauptthema für uns ist die Schwimmfähigkeit. Hinzu kommt die Takelage. Es muss sichergestellt werden, dass niemandem etwas auf den Kopf fallen kann. Ziel ist, dass das Schiff im Stralsunder Hafenbecken 20 Jahre als Museumsschiff liegen kann – ohne, dass es gedockt werden muss. Ich bin mir sicher, dass das Geld dafür ausreichen wird.

Wie schätzen Sie die Lage der Werft ein?

Ich bin überzeugt, dass es Kreuzschifffahrt immer geben wird. Wir müssen mittlerweile aber einsehen, dass die Pandemie so lange andauert, dass es für den Genting-Konzern immer schwieriger wird, noch an drei Standorten in MV Schiffe zu bauen. Schon die Fertigstellung der bisher auf Kiel gelegten Schiffe war und ist schwer. Und Genting hat bereits deutlich gesagt, dass sie Stralsund als ersten Standort sehen, an dem es keine Produktion mehr geben soll. Aus meiner Sicht ist dies sehr traurig und schade. Wir haben immerhin die tolle Crystal Endeavor fertig gebaut. Wenn sich Genting zurückzieht, werden wir das Gelände zu einem maritimen Gewerbepark entwickeln. Dabei erwirbt die Hansestadt die Flächen und holt potenzielle Investoren gleich zum Start mit ins Boot. Wenn man 10 bis 15 Firmen dort ansiedelt, ist das Risiko breit gestreut. Und auch der Schiffbau soll nicht vom Tisch sein. Stralsund bleibt weiterhin in der Lage, Schiffe zu bauen und zu reparieren. Aber auch andere Themen der maritimen Industrie sollen angegangen werden. Mir ist bewusst, dass es enorm schwierig ist, in Deutschland überhaupt noch zu produzieren. Denn im weltweiten Vergleich haben wir mit die höchsten Preise für Stahl, Energie und Personal. Diese Rahmenbedingungen machen den Produktionsstandort Deutschland zu einer echten Herausforderung.

Gibt es für diese Idee schon Interessenten?

Die gibt es. Etliche Unternehmen stehen in den Startlöchern. Schon vor Genting hat zum Beispiel Nordic Yards bewiesen, dass man hier in Stralsund viel für die Offshore-Sparte produzieren kann. Und auch Ostseestaal lebt seit Jahren vor, wie man innovativ im Bereich der maritimen Industrie wirtschaften kann. Am Ende des Übergangsprozesses wollen wir mehr Jobs auf dem gesamten Gelände haben, als die MV Werften Stralsund vorher.

Wie stehen Sie zu XXXLutz?

Der Möbelriese ist natürlich ein großes Thema, das von manchen sehr kritisch diskutiert wird. XXXLutz wird in Stralsund eine Menge Jobs schaffen, weil eine große Anzahl an Personal benötigt wird. Auch der Altstadt kann so eine Entwicklung als neues Angebot gut tun. Mit Blick auf Corona bin ich sehr froh, dass Einkaufen bei uns insgesamt noch ein echtes Erlebnis ist. Andere Innenstädte haben viel größere Probleme. Stralsund hat jedoch den Vorteil einer wunderschönen Altstadt und dass viele Urlauber diese auch nutzen. Auf die Kombination Altstadt mit Essen gehen, Einkaufen und kulturellen Angeboten müssen wir auch in Zukunft dringend setzen. Gegen die Internetriesen kann man nur mit solchen Konzepten mithalten. Gerade gegenüber diesen braucht es aber auch ein paar größere Anbieter.

Kurzbiographie Alexander Badrow (CDU) Der 48-jährige Alexander Badrow (CDU) ist seit Oktober 2008 Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund. Zuletzt wurde er am 26. April 2015 wiedergewählt mit 65,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als Mitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU) ist er seit 2007 aktiv. Im Mai 2022 will Badrow für seine Partei erneut das Amt des Oberbürgermeisters verteidigen. Gebürtig stammt Badrow aus Stollberg (Sachsen). Er ist evangelisch, verheiratet und hat drei Kinder. Nach dem Studium des Bauingenieurwesens an der TU Dresden arbeitete Badrow unter anderem als Sachgebietsleiter für den ÖPNV und ruhenden Verkehr in Frankfurt am Main. Von 2005 bis 2008 übernahm er die Leitung der Abteilung für Straßen und Stadtgrün der Hansestadt Stralsund. In der Printausgabe der OSTSEE-ZEITUNG lesen Sie eine gekürzte Fassung des Interviews. Im OZ+-Bereich lesen Sie unter www.ostsee-zeitung.de/OB-Badrow-im-Interview seine Einschätzung zur Lage des Stralsunder MV Werften Standortes, den Stand der Sanierung der Gorch Fock – und welchen Chancen die Ansiedlung des Möbelriesen XXXLutz mit sich bringt.

Von Kay Steinke