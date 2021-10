Stralsunds „Othello“ spielt Ukulele und steht auf Michael Jackson

Stralsund

Wussten Sie, dass Stralsunds „Othello“ großer Fan von Michael Jackson ist? Davide D’Elia imitiert ihn jedenfalls auf der Bühne so, als wäre der „King of Pop“ leibhaftig da. Mit allem Drum und Dran…

Neues Format erlebte Premiere

Der Tänzer des Balletts Vorpommern war Freitagabend einer von drei Gästen, die Schauspieler Hannes Rittig zur Premiere in seine neue „Vorstellbar“ im Theater Vorpommern eingeladen hatte. Dort sollen künftig in regelmäßigen Abständen Ensemblemitglieder ein bisschen ausgefragt werden über sich und ihr Leben . Neben dem Tänzer empfing Rittig noch zwei Damen, die momentan ebenfalls in Hauptrollen auf der Bühne stehen: die Sopranistin Franziska Ringe und die Schauspielerin Gabriele Völsch.

Jeder Gast musste Fragen über sein Leben beantworten. Hier interviewt Hannes Rittig die Sängerin Franziska Ringe. Quelle: Reinhard Amler

Franziska Ringe ist in der sogenannten Opernverwicklung „Sprich mit mir!“ zu erleben. Stralsunder, die häufig auf dem Alten Markt sind, haben sie dort vielleicht kürzlich bei einem Fotoshooting erleben dürfen. Denn sie saß in einer Badewanne inmitten des Springbrunnes vor dem Rathaus.

Diesen kuriosen Auftritt musste Gabriele Völsch nicht absolvieren. Denn dafür ist ihre Rolle, mit der sie Sonnabend ihren Einstand in Stralsund gab, auch viel zu ernst. In „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Bestsellerroman von Hans Fallada spielt sie die Anna Quangel, die soeben erfahren hat, dass ihr einziger Sohn an der Front gefallen ist. Aus Protest macht sie sich mit ihrem Mann Otto auf, um in ihrer Nachbarschaft Karten zu verteilen. Gegen Hitler und den Krieg.

Es ging in der „Vorstellbar“ aber nicht vordergründig darum, die neuen Inszenierungen zu bewerben, denn Hannes Rittig wollte vielmehr auf charmante Weise auch kleine Geheimnisse aus seinen Gästen herauskitzeln. Dazu hatte er nicht nur Fragen vorbereitet, sondern auch so manches lustige Spielchen in petto.

Wo Schauspielerin Völsch noch zu sehen ist

Gabriele Völsch zögerte zum Beispiel keine Minute, als sie sich zwischen Depeche Mode und Sting entscheiden sollte. Sie outete sich als Fan der englischen Synthie Pop-Gruppe aus den 1980-er Jahren. Gabriele Völsch, die neu am Theater Vorpommern ist, hat mit ihren 51 Jahren schon eine beeindruckende Karriere hinter sich. So war sie unter anderem jüngst in „Babylon-Berlin“ dabei. Davor in vielen Krimis. Zum Theater sei sie gekommen, weil sie eine Prinzessin spielen wollte, gab sie zu. Dieser Wunsch ging aber nicht in Erfüllung. Das erfuhren die Gäste ebenso, wie die Tatsache, dass sie vor ihrem vierjährigen Studium an derTheater-Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin, zunächst Friseuse gelernt hatte.

Einen Zweitberuf hat auch Franziska Ringe. Denn sie ist Psychologin, kennt sich daher gut mit Ängsten und Persönlichkeitsstörungen aus, was ihr natürlich in der Psychostudie „Sprich mit mir“ zugute kommt. Musikalisch ist sie nicht nur im Opernfach Spitze, sondern auch beim Soul. Denn in bester Aretha-Franklin-Manier trug sie - begleitet von Sebastian Undisz am Piano - deren Coverversion von „Bridge over troubled water“ von Simon & Garfunkel vor. Das Publikum war jedenfalls begeistert. Sie habe schon als kleines Mädchen viel gesungen, verriet sie. Vorbild sei dabei ihr Blues spielender Onkel gewesen

„Othello“ brachte seine Ukulele mit

Jeder Gast musste Fragen über sein Leben beantworten: Hier interviewt Hannes Rittig den Tänzer Davide D'Elia. Quelle: Reinhard Amler

Eineinhalb Stunden wurden die Gäste in der „Vorstellbar“ vor allem auch auf ihre Seetauglichkeit geprüft. Dazu sollten sie einen Rucksack mitzubringen. Bepackt mit Dingen, die sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden, sollten sie dahin verbannt werden. Gabriele Völsch kramte neben einer Nagelfeile eine niemals versiegende Weinflasche hervor und Franziska Ringe holte ein Partylicht hervor, für den Moment, wo es langweilig wird. Und was brachte Davide D’Elia mit? Im Eifer des Gefechts vergaß Hannes Rittig doch glatt, ihn zu erinnern, den Rucksack auszupacken. Das kann natürlich passieren. Aber „Othello“, verriet hinterher, dass er unter anderem eine Ukulele eingepackt habe, um darauf zu spielen. Songs von Michael Jackson?

Das verrät er vielleicht ein andermal den Zuschauern in der „Vorstellbar“. Apropos Zuschauer: Wegen der Corona-Auflagen waren leider nur zwanzig zur Premiere zugelassen. Deshalb waren die Karten ruckzuck weg. Die nächste „Vorstellbar“ ist am 5. November in Stralsund. Was die Tickets anlangt, sieht es aber nicht viel besser aus.

Von Reinhard Amler