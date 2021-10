Stralsunds Parkhäuser im Vergleich: Hier parken Sie barrierefrei

Stralsund

Fünf Parkhäuser haben die Mitarbeiter des Auto Club Europa in der Hansestadt begutachtet. „Wir machen jährlich bundesweite Verkehrssicherheitsaktionen und bewerten beispielsweise Schulwege oder Ampelanlagen. In diesem Jahr geht es um die Barrierefreiheit von Parkhäusern und Tiefgaragen“, erklärt der Regionalbeauftragte Frank Fleischhauer.

Dabei geht es beim Check auf Barrierefreiheit nicht nur um Rollstuhlfahrer. „Man muss auch Menschen mit Gehhilfen, Rollatoren oder auch Kinderwagen im Blick haben. Es trifft 20 Prozent der Bevölkerung“, weiß Frank Fleischhauer.

Auf dem bundesweit einheitlichen Bewertungsbogen, mit dem er gemeinsam mit seinem ehrenamtlichen Kollegen Rüdiger Bleiß unterwegs war, können bis zu 16 Punkte erreicht werden. In Stralsund konnten davon ausreichend verteilt werden. Nur eines der fünf begutachteten Parkhäuser fiel bei den Testern durch.

Kennzeichnung der Behindertenparkplätze oft mangelhaft

Gleich im ersten Parkhaus wurde ein Problem deutlich. Rüdiger Bleiß musste einen Autofahrer darauf hinweisen, dass er möglicherweise unberechtigt einen Behindertenparkplatz belegt. Dies ist jedoch nicht durch ein Schild an der Wand oder von der Decke hängend erkennbar gewesen. „Es gibt hier nur Markierungen auf dem Boden. Die ist beim Rückwärtseinparken nicht so einfach sichtbar“, erklärt Rüdiger Bleiß mit Verständnis für den Fahrer.

Immer wieder mussten sich die beiden Männer auf die Kniee begeben, um unter den geparkten Autos im Contipark-Haus in der Heilgeiststraße nach den Zeichen für einen Behindertenparkplatz zu suchen. Die vorgegebene Mindestgröße für einen Behindertenparkplatz stimmte jedoch auf den Zentimeter genau. Fünf Meter in der Länge und dreieinhalb Meter in der Breite muss das Maßband anzeigen.

Selbst der Schließmechanismus der Feuerschutztüren zum Treppenhaus wird beobachtet. Geschaut wird auch, ob sich die Fahrstuhlknöpfe, eine Notruftaste und der Kassenautomat in erreichbarer Höhe befinden. Um einen Punkt für die Behindertenparkplätze zu bekommen, müssen mindestens ein Prozent der Stellplätze für Behinderte gekennzeichnet sein. Sind dafür mehr als zwei Prozent vorgesehen, werden zwei Punkte vergeben. 12 von maximal 16 Punkten wurden es somit letztendlich für das Parkhaus im Quartier 17, was eine 2-Sterne-Bewertung ergibt.

Ein Parkhaus fällt durch

Enttäuschung kam jedoch im Contipark-Haus „Am Neuen Markt“ auf, das sich am Frankenwall befindet. Hier sind zwar vier Behindertenparkplätze vorhanden. Die Kennzeichnungen jedoch ebenfalls nur auf dem Boden. Außerdem ist auch kein Aufzug vorhanden. Rollstuhlfahrer müssen dann die Ein- und Ausfahrt nutzen. So kamen hier letztendlich nur fünf Punkte zusammen – null Sterne. „Die Mängel werden von uns an die Betreiber weitergeleitet. Diese bemühen sich dann meist auch darum, diese zu beheben“, sagt Frank Fleischhauer. Von den 50 Häusern, die Fleischhauer in den letzten Wochen in Augenschein genommen hat, sind nur drei durchgefallen. Dazu zählt nun auch das Contipark Am Neuen Markt.

Auf Barrierefreiheit testete der ACE Stralsunds Parkhäuser. Mit fünf von 16 möglichen Punkten ist das Parkhaus Am Neuen Markt in den Augen von Frank Fleischhauer und Rüdiger Bleiß voll durchgefallen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

In Berlin, Wernigerode oder Magdeburg war der Regionalbeauftragte bereits unterwegs. Die Höchstpunktzahl 16 konnte er erst einmal vergeben. „Ein Punkt ist für E-Ladesäulen vorgesehen. Darüber verfügen bisher allerdings die wenigsten Häuser. Aber es wird langsam nachgerüstet“, meint Frank Fleischhauer.

Beste Bewertungen für LEG-Häuser

Angenehm überrascht waren die Tester dann von den Parkhäusern der städtischen Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft. Mit 14 Punkten war das Parkhaus am Ozeaneum nahe dran an der Höchstbewertung und bekam drei Sterne. Hier fehlten lediglich die E-Ladesäulen und Behindertenparkplätze in Sondergröße. Diese verfügen über eine zusätzliche Breite von zweieinhalb Metern, die Fahrzeugen mit einem seitlichen Ausschub für Rollstühle ausreichend Platz bieten.

Gute 12 Punkte und damit zwei Sterne gab es für das LEG-Parkhaus am Meeresmuseum. „Problematisch war hier, dass Behinderten- und Eltern-Kind-Parkplätze gemeinsam gekennzeichnet sind. Das ist ungünstig. Daher gab es dafür auch nur einen halben Punkt“, erklärt Rüdiger Bleiß. Begeisterung löste jedoch das Parkhaus am Hafen aus. Erstmals in Stralsund fanden die Tester hier die Behindertenparkplätze mit Sonderbreite. 15 von 16 Punkten und ebenfalls drei Sterne standen hier am Ende auf dem Testformular. Die LEG kann hier eines der besten Parkhäuser der Region vorzeigen, wenn es um Barrierefreiheit geht.

Von Wenke Büssow-Krämer