„Wir wollen unser Leben zurück“, sagt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und schiebt hinterher: „Das wird nicht morgen oder übermorgen sein. Aber wenn dieser Tag X kommt, wollen wir vorbereitet sein, damit wir dann richtig durchstarten können.“

Auch wenn es noch kein Datum gibt – der Tag ist gekommen, wenn sich wieder mehr als 50 Leute treffen können. Und dann soll in Stralsund das Leben gefeiert werden. Mit Straßenfesten, Händleraktionen, Märkten, kleinen Messen, Kultur-Highlights und mit jeder Menge Kleinkunst werden die Menschen draußen empfangen, endlich geht es wieder raus auf die Straßen. Ganz nach dem Motto #stralsundlebtauf.

#stralsundlebtauf heißt der Masterplan aus dem Stralsunder Rathaus, mit dem OB Alexander Badrow (4.v.l.) und seine Amtsleiter nach dem Corona-Lockdown durchstarten wollen. Quelle: Ines Sommer

Innenstadt, aber auch andere Stadtteile beleben

„In erster Linie sehen wir da die Altstadt, aber ich bin mir sicher, dass wir das Ganze auch auf andere Stadtteile ausweiten können. Wir wollen zeigen: Die Wirtschaft samt Handel lebt, die Kultur lebt. Doch das können wir nur zusammen schaffen“, so der OB enthusiastisch. Die Stadt wolle dafür die Bedingungen schaffen. So müssen die Händler und Gewerbetreibenden keine Gebühr für die Sondernutzung von Flächen zahlen und können ihre Außenflächen auch erweitern. So könnten sich Angebote vom Alten Markt bis auf Mühlenstraße oder Fährstraße erstrecken.

Das bietet die Stadtverwaltung

Das greift schon ab Montag mit der Stufe 1 des Stralsunder Masterplans. Dann sollen – so steht es in der Corona-Landesverordnung – die Gastronomen ihre Freisitze und Außenflächen wieder öffnen können. Wer seine Fläche vergrößern will, kann das. Gleiches gilt für die Einzelhändler, die ihre Waren ebenfalls außerhalb ihrer Läden auf maximal möglicher Fläche anbieten können, so der Chef der Wirtschaftsförderung, Peter Fürst. „Einige planen mit ihren Terrassen, andere sind noch etwas verhalten – mit Blick auf das kalte Wetter und die Corona-Zahlen. Aber es gibt in Stralsund viele Gastronomen mit klugen und kreativen Ideen“, sagt Eike Sadewater. Der Stralsunder Hotelier ist nicht nur Scheelehof-Chef, sondern vertritt in der Stadt auch die Dehoga-Interessen.

Idee für Straßenfest oder Terrassen-Spektakel? Dann hier beantragen Das bietet die Stadt: Gastronomen und Händler können neue Außenflächen nutzen oder bisherige erweitern. Dafür erlässt die Stadt die Gebühr für Sondernutzungen. Allerdings muss in jedem Fall ein Antrag gestellt werden. Und zwar unter strassen@stralsund.de. Das erwartet die Stadt: Einerseits bittet die Stadt um Verständnis, dass Anwohnerparkplätze aus der Stadt ins nähere Umfeld verlegt werden. Außerdem müssen alle Verkehrsteilnehmer mit Straßensperrungen und Umleitungen rechnen. Dafür soll ein reibungsloser Fußgängerverkehr möglich sein. Außerdem bittet die Stadtverwaltung um kreative Ideen, wie Straßenfest, Kunstaktionen und Bühnendarbietungen ins Leben gerufen werden können, wenn Treffen mit über 50 Personen wieder möglich sind. Um den Tag X vorzubereiten, sind Anregungen und Engagement unbedingt erwünscht. Bitte ebenfalls per Mail an wirtschaft@stralsund.de. iso

Und was passiert, wenn wir zwischenzeitlich die Inzidenz, die jetzt in den 40er-Werten lag, überschreiten? „Ich gehe davon aus, dass wir bis zu Zahlen um 100 an den Lockerungen festhalten, so waren ja zuletzt die Signale von Land und Kreis“, antwortet Alexander Badrow auf die OZ-Frage.

Straßenfeste: Veränderungen fürs Parken und für Zufahrten

Wenn am Tag X Stufe 2 startet und die Stadt wieder belebt ist und viele Menschen anzieht, weil sie Feste und Kultur zwischen Altem und Neuem Markt oder auf der Hafeninsel genießen, muss man natürlich dem Trubel gewachsen sein. „Wir werden dazu die Verkehrsführung in der Altstadt ändern. Und wir verlagern den ruhenden Verkehr. Alles temporär in der gesamten Stufe 2, also vielleicht für zwei, drei Monate. Darauf müssen sich Autofahrer und Einwohner einstellen“, sagt Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith.

So sollen die Anwohner-Parkplätze aus der Innenstadt an den Tribseer Damm verlagert werden, auch andere Lösungen werden noch vorbereitet. Und wer von Grünhufe oder Knieper Nord per Auto kommt, könne nicht in jedem Fall jede Straße der Altstadt nutzen. Straßensperrungen und Umleitungen müsse man einkalkulieren. Dafür solle der Nahverkehr eine gute Anbindung bieten. „Wir suchen pragmatische Lösungen, müssen Mut zeigen, einen Schönheitspreis werden wir damit nicht bekommen“, will der OB die Stralsunder schon mal auf parkende Autos an ungewohnten Stellen einschwören. „Einen gewissen Wildwuchs muss man in so einer besonderen Situation zu lassen.“ Im Rathaus werde man alles so unbürokratisch wie (rechtlich) möglich bearbeiten.

Kultur-Sommer zeigte: Wir können das

Kulturamtsleiterin Steffi Behrendt freut sich darauf, wenn das Leben wieder draußen stattfindet. „Wir hoffen, dass es viele Ideen gibt für Kleinkunst oder Aktionen auf den Bühnen. Beim Kultur-Sommer haben wir gezeigt, dass wir das können.“ Lichtinstallationen seien da zum Beispiel gut angekommen. Man setze auch diesmal auf das kreative Mitdenken der Stralsunder, wolle fördern, unterstützen und beraten.

Nun sind die Stralsunder gefragt. Ob Händler, Gastronomen, Einwohner, Vereine, Verbände aus den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung – alle seien aufgerufen, mitzumachen. „Wir wollen, dass das Leben wieder Spaß macht. Am liebsten wäre mir, jeder Stralsunder bringt eine Idee ein. Die darf auch ruhig verrückt sein“, so das Stadtoberhaupt euphorisch.

