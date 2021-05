Stralsund

Da war aber jemand ganz schön sauer: Mit einem Kugelschreiber und energiegeladener Schrift hat ein vermeintlicher Kunde der Post oder der Postbank am Stralsunder Neuen Markt seinen Frust kundgetan. Auf dem Aushang mit einem Hinweis zu geänderten Öffnungszeiten steht geschrieben: „Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich fahre 25 km, weil im Internet NICHTS abgeändert ist.“

Hintergrund sind mal wieder die verkürzten Öffnungszeiten des Hauses. Laut einem Aushang war in dieser Woche am Montag nur am Nachmittag offen, am Dienstag, Mittwoch und Freitag sind von 9 bis 13 Uhr die Türen offen (gewesen) und am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr. Wie es in der kommenden Woche aussieht, steht noch nicht fest.

Eine Person hat per Kugelschreiber eine wütende Nachricht auf einem Aushang hinterlassen. Quelle: Stefan Sauer

Öffnungszeiten bei Google stimmen nicht

Bereits im November berichtete die OZ über eingeschränkte Öffnungszeiten, im Februar erneut. Auch im März mussten Kunden Einschränkungen hinnehmen, im April war wegen einer Betriebsversammlung an einem Nachmittag geschlossen und in der ersten Maiwoche waren die Zeiten erneut unregelmäßig.

Eigentlich sollten geänderte Öffnungszeiten auf der Internetseite postbank.de/filialen zu finden sein. Doch gibt es dort in seltenen Fällen eine zeitliche Verzögerung. Zudem sind die Daten, die bei einer einfachen Google-Suche angezeigt werden, nicht aktuell. Gut möglich, dass das Unheil für den Kugelschreiber-Kunden an diesen Punkten seinen Ausgangspunkt hatte.

Corona-Fall in Bergen auf Rügen

„Der Grund für die Schließungen waren kurzfristige Personalausfälle. Wir möchten uns bei unseren Kund*innen für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, sagt Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank. Diese ist in den Räumlichkeiten ausschlaggebend, da die Post lediglich in der Bank eingemietet ist, so wie beispielsweise in einem Supermarkt. Viele Kunden nehmen das Gebäude aber trotzdem in erster Linie als Post wahr: Einerseits war in vergangenen Zeiten an der Ecke die Stralsunder „Hauptpost“ zu finden. Andererseits hat die Post ein höheres Kundenaufkommen als die Bank.

Schlegel erklärt weiter: „Konkret mussten wir unsere Filiale in Bergen auf Rügen für mehrere Tage wegen einer Corona-Infektion schließen. Die Pflicht-Quarantäne der Mitarbeiter*innen, die sich daran anschloss, betrifft auch sogenannte ‚Springer‘, die bei Bedarf in Stralsund aushelfen konnten.“ Die Personalsituation sei im gesamten Filialgebiet angespannt. So sehr, „dass ich heute noch keinen festen Termin nennen kann, zu dem wir in Stralsund wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren können“, informiert der Sprecher. „Wir bedauern dies sehr.“ Wie viele Leute in der Bank beschäftigt sind und wie viele Personen aktuell ausfallen, sagt Schlegel nicht. Begründung: „Überfallprävention.“

OB Badrow will Gespräch führen

So nachvollziehbar die Erklärungen des Postbank-Sprechers auch sind: Einen Ansatz zur Problemlösung enthalten sie nicht. Es werden also vermutlich auch künftig Stralsunder vor verschlossenen Türen stehen. Das sorgt für Frust. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Stadt da mal eingreift? Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU): „Dieser Sachverhalt war mir bislang nicht bekannt. Die Postbank und die Deutsche Post AG sind zwar keine Stralsunder Unternehmen, dennoch nehme ich den Hinweis zum Anlass, mit der zuständigen Stelle ein Gespräch zu führen.“

Denn in der Post-Universaldienstleistungsverordnung heißt es: „Die Einrichtungen müssen werktäglich nachfragegerecht betriebsbereit sein.“ Darauf weist Stadtsprecher Peter Koslik hin. „Die Einhaltung der Verordnung scheint hier nicht gegeben.“

Übrigens, Kunden, die nicht gerade mit einem Kugelschreiber Nachrichten hinterlassen, sondern nur ihre Angelegenheiten erledigen wollen, sollten sich folgende Info einprägen: Als Ausweichfiliale wird die Kleine Parower Straße 49 genannt.

Von Kai Lachmann