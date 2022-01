Stralsund

Wer bei Martina Witt in der Badstüberstraße vor der Tür steht, weiß oft nicht mehr weiter. „Wenn das Leben scheinbar steht, sei es durch ein Trauma, eine Krankheit, einen Verlust – den eines Lieblingsmenschen oder Lieblingstieres, eines Jobs oder Lebensentwurfs. In einer scheinbar aussichtslosen Lebensphase kommen die Menschen zu mir“, sagt sie. Es ist oft das Gefühl, neben sich zu stehen, nur noch aus einer leeren Hülle zu bestehen. Dann erhoffen sie sich Hilfe von der Frau, die als Schamanin Tobea bekannt ist.

Auf einer Seelenreise begibt sie sich mit dem Kunden auf die Suche nach der Ursache der Probleme. Die Bezeichnung Kunde nutzt Martina Witt, da sie als Dienstleistungsunternehmen geführt wird, ihre Steuern und sogar Kammerbeiträge zahlt. „Damit sind es rechtlich Kunden.“

Das fehlende Puzzleteil

Die Probleme mit einer verletzten Seele erklärt sie anhand eines Turmes aus vielen einzelnen Bausteinen. Geht durch einen Schicksalsschlag ein Teil der Seele – ein Baustein – verloren, kann sich in diesem entstandenen Loch unter anderem eine Krankheit, Sucht, eine Macke oder Phobie festsetzen. „Alles hat seine Ursache im Seelenverlust. Ich schaue, was in diesen Löchern ist, wo die fehlenden Teile sind, und versuche, sie wieder zusammenzubringen“, erklärt die Stralsunderin.

Ihre Dienstleistung sieht die 60-Jährige dabei keinesfalls als Ersatz für eine ärztliche Behandlung. „Heilen kann ich nicht. Ich mache die Kanäle auf, damit sie sich selbst heilen können.“ Stößt sie während einer Seelenreise sogar auf Krankheiten, von denen der Kunde selbst vielleicht noch gar nichts weiß, weist sie auch auf einen Arztbesuch hin.

Die Seelenreisen bedeuten für die Schamanin selbst eine hohe körperliche und emotionale Belastung. Denn um mit der Seele ihres Gegenübers kommunizieren zu können, muss auch ihre eigene Seele ihren Körper verlassen. Dieser Prozess selbst und auch die Dinge, die sie dabei erfährt, müssen erstmal verarbeitet werden. „Ich sehe aber auch die Lösung für die Probleme der Menschen. In dem Moment, wo ich dort etwas bewegen kann, ist es dann auch für mich gut“, erklärt sie ihre Art, mit dem Erlebten umzugehen.

Der Tod als täglicher Begleiter

Die Entscheidung für ein Leben als Schamanin ist keine, die man von einem Tag auf den anderen fällt, sondern wohl eher eine Bestimmung. „Ich habe unter anderem Technologie studiert“, erklärt Martina Witt. Allerdings hat sie schon als Kind gespürt, dass sie mehr wahrnimmt, als ihre Mitmenschen. Doch erst die eigenen Schicksalsschläge haben sie letztendlich auf den Weg geführt.

„Während einer Operation hatte ich dann selbst ein Nahtoderlebnis, bei dem mir gesagt wurde: Du kannst zurück, aber erzähle den anderen vom Tod und nimm ihnen die Angst“, erinnert sich die Stralsunderin. Ein langer Ausbildungsprozess begann.

Der Tod ist heute ein beinahe täglicher Begleiter ihrer Arbeit. Zwischen all ihren Kunden, die mit Problemen wie einem unüberwindbaren Liebeskummer, unerfüllten Kinderwunsch oder auch psychischen Problemen zu ihr kommen, sieht sie ihre Schwerpunkte in der Sterbebegleitung und auch in der Arbeit mit Komapatienten. So beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, warum Menschen nicht sterben können, selbst wenn sie altersmäßig und körperlich längst an dem Punkt angekommen sind, an dem sie mit dem Leben abgeschlossen haben. Auch hierfür kann der Grund in der Seele verwurzelt sein.

Kampf um mehr Anerkennung

Ähnlich verhält es sich bei Komapatienten. „Die Seele kann sich nicht entscheiden, ob man gehen oder bleiben will“, erklärt Martina Witt. Sie nimmt den Ballast von der Seele, schafft damit Klarheit und ebnet den Weg, das Schicksal anzunehmen. So viele Persönlichkeiten und damit verbundene Schicksale ihr auch begegnen, haben diese Kunden eine besondere Bedeutung für sie. Seit über 30 Jahren kämpft sie um die Anerkennung ihrer Arbeit. „In Leipzig sind Schamanen sogar am Krankenhaus angestellt“, erklärt Martina Witt. Diese Offenheit würde sie sich überall wünschen.

Ihren Weg zur Schamanin, ihre Arbeitsweise und auch einige Fälle hat Martina Witt bereits vor drei Jahren in ihrem Buch „Mut zur Unmöglichkeit – Eine Schamanin im 21. Jahrhundert“ anschaulich beschrieben. Und sollte die Zeit es irgendwann zulassen, hat sie bereits Pläne, in weiteren Büchern ihr Wissen weiterzugeben.

Von Wenke Büssow-Krämer