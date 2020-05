Stralsunds Sportasse: Ruderer und Handballer räumen ab

Stralsund

Die Sportfans aus der Hansestadt Stralsund haben bis in den März hinein zum 26. Mal ihre Sportasse gewählt. Wegen Corona musste die Ehrung ausfallen. Doch trotzdem wollen wir Ihnen, liebe Leser, die Auswertung der Umfrage nicht vorenthalten. So werden die beliebtesten Sportler der Hansestadt für ihre Leistungen im Jahr 2019 doch noch öffentlich in Szene gesetzt.

Ruderer verteidigen ihre Titel

Wie in den Vorjahren waren die Ruderer wieder besonders aktiv bei der Jagd nach Stimmen. Ole Hohensee, zweifacher Goldmedaillengewinner auf Bundesebene, tritt als Gewinner bei den Jungen in die Fußstapfen seines Vereinskollegen Klas Ole Lass. Kurios in dieser Kategorie: Gleich vier Sportler kamen auf den gleichen Durchschnittswert bei Stimmzetteln und Onlinestimmen. Erst die bessere Einzelplatzierung beförderte Handballer Jim Amtsberg auf den dritten Platz hinter Hohensee und Kegler Tobias Samuel.

Auch bei den Mannschaften blieb der Titel beim SRC. Lena Kolwey und Noreen Junges setzten sich knapp gegen Drittligaaufsteiger SHV durch. Die beiden Sportlerinnen gewannen mit dem Vierer bei der U-19-WM die Bronzemedaille. Für Lena Kolwey wird es wohl erstmal die letzte Auszeichnung in ihrer sportlichen Karriere sein. Die 19-Jährige beendete Anfang des Jahres ihre Laufbahn an den Riemen.

Das dritte Sportass aus den Reihen des SRC ist Jette Post. Die Weltrekordhalterin auf dem Ergometer setzte sich mit nur vier Stimmen Vorsprung gegen Julia Roth vom SHV durch. Durch einen technischen Fehler konnten bei den Frauen jedoch nur die Zettelstimmen gewertet werden.

Hinz holt seinen zweiten Titel

Mit Benjamin Hinz bei den Männern und Betty Urban bei den Mädchen sicherten sich zwei Sportler vom SHV einen Titel. Dazu kommen Podiumsplätze für die A-Jugend, die Männermannschaft, Torjägerin Julia Roth und B-Junior Amtsberg. „Das macht einen stolz, weil man lange und viel darauf hinarbeitet. Da freut es einen, wenn man dafür die Anerkennung bekommt“, sagte Hinz, als er von seiner zweiten Auszeichnung als Sportass hörte.

Er setzte sich denkbar knapp gegen Hans Joachim Thürk, Welt- und Europameister in der AK 70 im Gewichtheben, durch. Am Ende sorgte nur die bessere Einzelplatzierung von Hinz (1. bei den Stimmzetteln) für die Entscheidung.

TSV-Athletinnen überraschen bei den Nachwuchsteams

In der sehr ausgeglichenen Kategorie der Nachwuchsteams setzten sich etwas überraschend die U-10-Leichtathletinnen vom TSV 1860 Stralsund durch. Das Sechsgespann aus Finja Klaaßen, Ylvie Kolberg, Emma Falk, Luise Mattil, Mira Grape und Ella Guttmann kann sich über den Platz ganz oben auf dem Podest freuen. Den Grundstein für den Vorsprung auf die SHV-A-Jugend und die B-Kickerinnen aus dem eigenen Verein legten sie mit dem sechsten Platz bei den Landesmeisterschaften im Vorjahr.

Weniger Kandidaten, mehr Stimmen als in den Vorjahren

Das hatten wir in 25 Jahren OZ-Sportlerehrung auch noch nicht: Die beliebte Feier musste abgesagt werden, Corona war schuld. Dabei war auch in diesem Jahr alles vorbereitet für die gemeinsame Gala von Stralsunder Sportbund, Hansestadt und OZ im Löwenschen Saal. Seit vielen Jahren schon laden die drei Partner dazu ein.

Zwar hatten wir auf dem Tippschein in diesem Jahr für sechs Kategorien nur 44 Vorschläge, aber dafür wurden die Lieblingskandidaten umso mehr gewählt. Und das ging nicht nur auf dem Schein, sondern natürlich auch per Onlineabstimmung. Vielen Dank an alle eifrigen Tipper.

Außerdem möchten wir den kleinen und großen, jungen und reiferen Sportlern ein großes Dankeschön sagen für ihr Engagement auf Fußballplatz, Handballparkett, Schwimmhalle, Ringermatte oder im Ruderboot. In diesem Jahr gehen die Glückwünsche eben per Druckzeile oder Onlinemeldung hinaus in die Stralsunder Sportwelt, und die hat auch 2019 wieder bewiesen: Stralsund ist eine Sportstadt. Rund 12 000 Menschen engagieren sich in Vereinen. Und die lassen sich auch von Corona nicht entmutigen.

Die Abstimmung

MÄDCHEN

(Stimmzettel/Online)

Betty Urban (1/5)Rebekka Falkenberg (2/4)Julia Kiwall (3/3)Maqdaline Markwardt (6/1) Leni Schwanbeck (5/2) Paula Nagel (4/6)

JUNGEN

Ole Hohensee (1/2) Tobias Samuel (7/1) Jim Amtsberg (2/7) Deniel Jung 3/6) Aaron Ruprich (4/5) Ben Ernst (5/4) Luca Tetzlaff (8/3) Matti Stolt (6/8)

NACHWUCHSTEAMS

U-10-Leichtathletinnen des TSV 1860 (2/2)A-Jugend des Stralsunder HV (1/4)B-Kickerinnen des TSV 1860 (4/3)U-14-Keglerinnen des KV Hansa (7/1)Ruder-Duo des SRC (3/5)U-14-Ringer des HAC (5/3)U-16-Volleyballerinnen des 1. VC (6/6)

FRAUEN*

Jette Post (1/-) Julia Roth (2/-)Anke Helle (3/-) Anne Krohn (4/-) Annett Kassing (5/-) Christine Lübbe (6/-) Andrea Hochmann (7/-)

MÄNNER

Benjamin Hinz (1/4) Hans Joachim Thürk (3/2) Andreas Kammann (7/1)Jonas Rüprich (2/7) Jens Heine (6/3) Peter Holz (4/6) Lennart Burke (5/5)

MANNSCHAFTEN

Lena Kolwey/ Noreen Junges (2/2)Männer des Stralsunder HV (1/4)Blindenkegler des KV Hansa (5/1)Drachenboot Master des SKC (6/3) Roswita Wiencke/ Christine Lübbe (4/5)Stralsunder Wildcats (3/8) Burke/Ahlhaus Sailing (7/6) Stralsund Pikes (9/7)1. Frauen des TSV 1860 (8/9)

Die Endplatzierung ergibt sich aus der Addition der Plätze bei Stimmzettel- und Online-Abstimmung. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Einzelplatzierung.

*durch technische Probleme nur Zettelstimmen.

