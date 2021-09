Stralsund

Mit dem Wetter haben die Organisatoren und Veranstalter des traditionellen Franken-Festes in den vergangenen drei Jahren stets Pech gehabt – leider war es am Freitag bei der diesjährigen Neuauflage in der Primus-Arena wieder ziemlich regnerisch. Doch die Besucherzahlen waren dennoch erfreulich, denn insbesondere junge Familien mit Kindern nutzten den Freitagnachmittag für kurzweilige Programmangebote.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow erfüllte sich einen Kindheitstraum und versuchte sich als Feuerwehrmann und absolvierte den Fahrradparcour. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Erstmals hat sich der Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow die Zeit genommen, das Stadtteilfestes persönlich zu eröffnen. Zuvor hat der Verwaltungschef der Hansestadt alle Stände der sich präsentierenden Vereine, Behörden und Initiativen besucht, um zu erfahren, in welchen Lebensbereichen sie sich engagieren. Es stellten sich gut 20 Aussteller vor und präsentierten ihr Angebots- und Dienstleistungsspektrum. Die Beamten der Präventionsarbeit der Stralsunder Polizei luden zu einem Geschicklichkeitskurs ein, der von Kindern gerne in Anspruch genommen wurde.

Das Gretzo und sein alter Ego, der Puppenspieler, Musiker und Entertainer Lars Engelbrecht sorgten auf der Bühne für viel Schabernack, und selbst der OB sang mit dem kuriosen Duo einen norddeutschen Rocksong. Mit slawischer Volksmusik beglückte das bunt gekleidete Folklore-Ensemble Slawjanotschki mit russischen Volksliedern, die so manchem Besucher zu Herzen gingen. Die Breakdance-Gruppe um den bekannten Stralsunder Tanzkünstler André Grundmann stellte ihr halsbrecherischen Können abermals unter Beweis, und Instrumentalisten der Stralsunder Musikschule brachten ihr erlerntes Repertoire zu Gehör.

Von Christian Rödel