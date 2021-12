Stralsund

Die Infektionszahlen steigen und ein Restaurant- oder Kinobesuch, vielleicht mit angeschlossenem Bummel über den Weihnachtsmarkt, sind ohne einen aktuellen negativen Corona-Test nicht mehr möglich. Die Nachfrage nach den Zertifikaten, die den Zugang zum Freizeitvergnügen versprechen, wächst somit wöchentlich. Dass damit auch mehr Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um an das offizielle Schreiben heranzukommen, ist verständlich. Doch wie seriös und gewissenhaft wird in den Testzentren gearbeitet, die teilweise von einem Tag auf den anderen eröffnen?

Keine Kontrolle der persönlichen Daten

Mitten im Treiben des Weihnachtsmarktes hat das Unternehmen Dohrmed am Alten Markt einen Container aufgestellt, der auch nach 18 Uhr noch Anlaufstelle für das Testzertifikat ist. Drei Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Der erste Kollege händigt ein Klemmbrett mit zwei auszufüllenden Formularen aus. Die Zettel werden übergeben, die Angaben jedoch nicht mit einem Ausweisdokument abgeglichen.

Der nächste Mitarbeiter dreht das Stäbchen zweimal im hinteren Wangenbereich – dann ist es geschafft. Das Stäbchen wird zwei Sekunden in den Behälter mit der Flüssigkeit getaucht und auf das Test-Fenster geträufelt, was dann bei der Kollegin hinter der nächsten Abtrennung landet. 15 Minuten später ruft die Mitarbeiterin meinen Namen aus dem Fenster, um das negative Testzertifikat auszuhändigen.

Ein Test am Sonnabend in dem Dohrmed-Container am Neuen Markt läuft nach dem gleichen Muster ab. Nase oder Mund? Ein einseitiger Nasenabstrich erfolgt. Eine Ausweiskontrolle gab es auch hier nicht.

Eine Stunde im Test-Drive-In

Beim Drive-in-Testzentrum von Dohrmed auf der Mahnkeschen Wiese staut es sich bis auf die Straße. Autofahrer parken am Rand, um dann als Fußgänger möglichst früher am Testzelt anzukommen. Weiter in der Autoschlange passiere ich nach einer halben Stunde das erste Gebäude, auf dem der Hinweis ins Auge fällt, bitte die Krankenkassenkarte bereitzuhalten.

Allerdings sind die Kollegen am Sonnabendmittag an dieser Stelle mit Fußgängern beschäftigt, sodass ich erst bei Erreichen des Zeltes von einem Mitarbeiter bereits mit Stäbchen in der Hand begrüßt wurde. Allerdings habe ich noch gar keine Formulare ausgefüllt, die ich am ersten Häuschen hätte bekommen sollen. Nun müssen erst Zettel verteilt werden.

Hier bekommen Sie einen Test Derzeit bieten die Korallen-Apotheke, Bodden-Apotheke und Bahnhof-Apotheke Schnelltestmöglichkeiten. Das Unternehmen Dohrmed betreibt den Drive-In auf der Mahnkeschen Wiese und die Container auf dem Alten und Neuen Markt. Außerdem werden Tests im Hotel Maakt, vor dem Strelapark und beim Einrichtungshaus MMZ angeboten.

Auch hier folgt wieder die Frage, ob Nasen- oder Mundabstrich bevorzugt wird. Eine Nasenseite streicht der Kollege mehrere Sekunden sorgfältig ab. Nach 15 Minuten am Parkplatzrand frage ich nach meinem Testergebnis. Allerdings hat auch hier letztendlich keiner meinen Ausweis oder die Krankenkassenkarte in Augenschein genommen. Nach einer Stunde kann ich die Mahnkesche Wiese endlich verlassen.

Anmeldung per QR-Code

Das Testzentrum am Strelapark gehört der Social Health Care aus Hamburg. In den 15 Minuten Wartezeit am Freitagvormittag übermittle ich bereits meine Daten mit dem Smartphone. Ein QR-Code oder Link weist vor dem Container darauf hin. Beim Eintritt hat der Kollege bereits meine Daten abrufbar. Ich bekomme ein Schälchen mit Testset und Nummer für den nächsten Kollegen. Beide Nasenseiten werden jeweils drei Sekunden abgestrichen. Da ich keine Übermittlung per Mail gewünscht habe, gehe ich inzwischen Brötchen kaufen und hole mir auf dem Rückweg den begehrten Zettel ab.

Die Brasserie hat eine Testmöglichkeit im Hotel Maakt geschaffen. Zehn Minuten warte ich hier am Freitagmorgen. Der Zugang zum Raum wird immer nur einer begrenzten Personenanzahl ermöglicht. Nach dem Ausfüllen der notwendigen Formulare werde ich schon in eine Kabine gebeten. Vor dem Test gleicht die Mitarbeiterin meine angegebenen Daten mit dem Ausweis ab. Sie streicht drei Sekunden eine Nasenseite ab. Ich nehme wieder auf den Bänken des Bar-Bereiches Platz. Nach weiteren neun Minuten wird das Zertifikat ausgehändigt.

Ausreichend Platz im warmen Raum

Auch in der Korallen-Apotheke wird nach Voranmeldung nur eine überschaubare Menge an Personen eingelassen. Der Raum ist großzügig, sodass alle mit gebührendem Abstand einen freien Stuhl finden. Zwei Kolleginnen sammeln die ausgefüllten Formulare ein und überprüfen die Angaben mit einem Ausweisdokument. Nach ein paar Minuten erfolgt der Aufruf. Beide Nasenseiten werden gründlich abgestrichen. Nach 15 Minuten Wartezeit wird das Ergebnis ausgehändigt.

Sowohl beim Hotel Maakt als auch in der Korallen-Apotheke sollten in der Mobilität eingeschränkte Testpersonen jedoch beachten, dass sich die Testräume im Keller beziehungsweise Obergeschoss befinden.

Auch das MMZ in Andershof hat wieder ein Testzentrum geöffnet. Allerdings kann dies bisher nur von montags bis freitags genutzt werden. Die angegebenen Daten wurden hier mit einem Ausweisdokument abgeglichen und beide Nasenseiten gründlich erkundet.

Fazit: Die aktuellen Vorschriften und der Wunsch, den Weihnachtsmarkt oder gastronomische Einrichtungen besuchen zu dürfen, ist groß. Die Wartezeit vor den Test-Einrichtungen steigt dementsprechend. Wer diese nicht in der Kälte verbringen möchte, fühlt sich in der Apotheke oder auch im Hotel Maakt bestens aufgehoben. Auch strahlt es mehr Seriosität aus, sich in einem gepflegten Ambiente eines geschlossenen Gebäudes testen zu lassen. Zu bemängeln ist der nicht erfolgte Ausweisabgleich in den Testcontainern. Hier hätte man letztendlich ein negatives Testergebnis auf einen beliebigen Namen erhalten können.

Von Wenke Büssow-Krämer