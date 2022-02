Stralsunds Theater, Museen und Konzerte: Die Kultur lebt wieder auf

Stralsund

Nachdem das Kino in der Hansestadt die Möglichkeit einer Öffnung umgehend ergriffen hat, bereiten sich nun auch andere kulturelle Einrichtung auf den Neustart vor.

Zwischen Museumshaus und Ozeaneum

Das 700 Jahre alte Museumhaus des Stralsund-Museum in der Mönchstraße 38 freut sich darauf, ab Samstag, den 5. Februar, wieder Besucher auf den historischen Dielen erleben zu dürfen. „Das Museumshaus ist unser größtes Ausstellungsstück“, sagt Museumsdirektorin Dr. Maren Heun. „Und das Schönste dabei ist, dass es vom Keller bis zum Dachboden komplett begehbar ist.“

Trotz der Einschränkungen wurden hier in den Monaten Juli bis Oktober 2021 mehr Besucher gezählt als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre. Dies zeige das Interesse der Einheimischen und Gäste an der Hansegeschichte. Ab sofort ist auch die Welterbe-Ausstellung in der Ossenreyerstraße 1 wieder täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Gute Nachrichten gibt es auch aus dem Ozeaneum. Die Aquarien und Ausstellungsräume stehen ab Montag, den 7. Februar, wieder täglich von 9.30 bis 18 Uhr den Besuchern zur Verfügung. Nach einer zweimonatigen Schließzeit braucht solch ein Haus eine gewissen Vorbereitungszeit, heißt es aus dem Ozeaneum. So müssen in dieser Woche noch einige Renovierungsarbeiten abgeschlossen und technische Tests durchgeführt werden.

Diese Voraussetzungen gelten aktuell in Kultur und Handel Für den Besuch von Theater, Kino, Ausstellungen, Museen, Bibliotheken und Konzerte gilt in der aktuell für den Landkreis Vorpommern-Rügen geltenden Stufe Orange weiter die 2G-plus-Regelung. Für den sonstigen Einzelhandel gilt weiterhin die 2G-Regelung, während der Einzelhandel im Bereich der Grundversorgung weiter ohne Nachweise aufgesucht werden kann. In allen öffentlichen Einrichtungen gilt jedoch weiterhin der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

Zuletzt wurden hier die originalgroßen Walmodelle in der Ausstellung „1:1 Riesen der Meere“ gereinigt und Malerarbeiten durchgeführt. Die Zeit der Schließung seit Mitte Dezember haben auch die Aquarianer genutzt, um Becken umzugestalten. Und auch die Museumspädagogen haben neue Angebote entwickelt.

Der an Zeitfenster gebundene Online-Ticketvorverkauf ist bereits eingerichtet. Da stets nur eine begrenzte Besucheranzahl zugelassen ist, sollte man sich hier rechtzeitig Karten sichern. Stets fünf Tage im Voraus sind die Zeiten buchbar. Außerdem informiert das Meeresmuseum, dass das Natureum auf dem Darß ebenfalls ab Montag öffnet.

Intendant Ralf Dörnen bringt nochmals das Ballett „Und die Seele unbewacht …“ auf die Bühne in Stralsund. Quelle: Vincent Leifer / Theater Vorpommern

Theater

In den Startlöchern steht auch das Theater Vorpommern. Hier liefen auch in den letzten Wochen die Proben weiter, so dass sich das Haus derzeit auf viele Premieren vorbereiten kann. Den Start macht jedoch am 25. Februar um 19.30 Uhr die Wiederaufnahme von „Und die Seele unbewacht …“. Den Titel für sein Ballett entnahm Intendant Ralf Dörnen übrigens dem Gedicht „Beim Schlafengehen“ von Hermann Hesse. Auch hier ist der Vorverkauf bereits gestartet.

Weiter geht es dann am Samstag, den 26. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Musiktheaterabend „Sprich mit mir!“ – mit der Sopranistin Franziska Ringe und dem Bassbariton Maciej Kozłowski –, der die beiden Opern „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc und „The Telephone“ von Giancarlo Menotti ineinander verschmelzen lässt.

Der Theaterförderverein Hebebühne lädt einen Tag später, Sonntag, den 27. Februar, um 11 Uhr zum Theaterfrühstück mit der Schauspielerin Katharina Rehn – bekannt aus „Der Vorname“ – in das Foyer des Stralsunder Theaters ein. Freuen können sich die Besucher an diesem Tag auch auf Ernst Křeneks Oper „Jonny spielt auf“, die um 18 Uhr letztmals im Großen Haus in Stralsund zu sehen sein wird. Dramaturgin Katja Pfeifer gibt um 17.15 Uhr eine Einführung im Foyer.

Wer nicht so lange warten möchte, kann im Theater Putbus bereits Veranstaltungen aus der Reihe Foyerkonzerte besuchen, die am 5. Februar mit Kaffeehausmusik am Nachmittag startet. Dass das Haus auf Rügen früher den Spielbetrieb wiederaufnimmt, hängt jedoch nicht mit der aktuellen pandemischen Situation zusammen. Putbus legt seine Winterpause stets in den Januar und startet ab Februar wieder den Betrieb, während die Häuser in Stralsund und Greifswald sich generell an den Winterferien orientieren.

Konzerte

Die Kulturkirche St. Jakobi empfängt am 12. März um 19.30 Uhr seine Besucher zu „Sugar Man“ – das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez – mit Thomas Rühmann, Monika Herold und Jügen Ehle.

Der Klavierabend mit Matthias Kirschnereit mit Werken von Beethoven, Clementi, Ginastera und Busoni in der Klinikumskirche, welcher am 20. Januar nicht stattfinden konnte, wurde bereits auf den 12. August verschoben, teilt der Förderverein mit.

Von Wenke Büssow-Krämer