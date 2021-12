Stralsund

Manchmal nehmen wir Redakteure für eine gute Geschichte oder ein gutes Foto wirklich viel in Kauf. Natürlich macht dies den Job gerade so spannend, wenn wir uns stundenlang die Zeit nehmen, um in Thema einzutauchen. Dabei verharren wir in der Kälte oder schwitzen in der Sonne, verbringen Stunden in Sitzungen bis die Knochen schmerzen oder absolvieren auch mal einen Marsch von einigen Kilometer.

Beim Stralsunder Triathlon wurde ich in diesem Jahr mal so richtig nass. Na klar, die Sportler auch. Für sie lautete das Programm Schwimmen, Radeln, Laufen. Da der Wetterbericht und auch der morgendliche Blick aus dem Fenster eigentlich alles vorhersagten, was man wissen muss, schien ich mit robuster Jacke und Gummistiefeln gut ausgerüstet. Schließlich war der Boden schon vom Regen des Vortages aufgeweicht.

Petrus wartete den Startschuss nicht ab

Eine permanente Feuchtigkeit begleitete auch den Sonntagvormittag. Aber offenbar extra für mich demonstrierte Petrus an diesem Tag seine Macht. Nachdem die Kinder ihre Läufe beendet hatten, standen die Erwachsenen an der Startlinie, um mit der Disziplin Schwimmen in den Wettkampf zu starten und sich endlich in die Fluten des Sunds zu stürzen.

Die Männer und Frauen dehnen und erwärmen in den letzten Minuten der Wartezeit in den abgesperrten Bahnen nochmals ihre Körper, der Countdown läuft. Die Uhr zeigt noch zwei Minuten bis zum Startschuss: Ich suche mir einen Platz, um die Sportler beim Sprint ins Wasser besonders gut ablichten zu können. Noch 1:30 Minute bis zum Signal: Ich begebe mich in die Hocke, um die Szene aus dem Winkel von unten dramatischer darzustellen. Noch eine Minute bis zum Knall: Petrus öffnet alle Schleusen und hat sich vorgenommen in den nächsten Sekunden all das aus den Wolken zu pressen, was diese üblicherweise in einer Stunde hervorbringen. Und ich stelle nur ein paar Atemzüge später fest, dass meine Jacke zwar durchaus regendicht sein mag, in dieser gehockten Position jedoch mein Hinterteil freigab.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch drei Stunden lang begrüßte ich auf dem Gelände die wieder eintrudelnden Sportler in meiner völlig durchnässten Jeans und hoffe nun insgeheim, dass den Triathlon 2022 ein anderer Kollege beehrt.

Von Wenke Büssow-Krämer