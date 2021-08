Stralsund

Die Tage sind gezählt, die Teilnehmer ebenfalls. Zum zweiten Stralsunder Triathlon wollen am 29. August 529 angemeldete Sportler einzeln oder in der Staffel an den Start gehen. Stadtsportbund-Präsident Maik Hofmann: „Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr ausfallen musste, sind wir umso erfreuter, dass wir alle Unterstützer und Sponsoren wieder an Bord haben. Und auch die Anmeldezahlen begeistern, denn wir wussten nicht, wie sich die Situation entwickelt.“

Bei der Premiere des Triathlons 2019 waren bereits 673 Teilnehmer auf der Strecke. So manchen hielt in diesem Jahr jedoch die unsichere Lage davon ab, sich rechtzeitig einen Startplatz zu sichern. „Wir wissen auch, dass viele Sportler aufgrund von Corona nur unter erschwerten Bedingungen trainieren konnten. Hinzu kommt, dass viele Triathleten mit ihrer Anmeldung bis zum Schluss gewartet haben. Sie wollten sicher sein, ob der Wettkampf auch tatsächlich stattfindet“, meint Hofmann. Ähnlich erging es den zahlreichen Unterstützern am Rande der Veranstaltung. „Bis vor einem Monat kamen die noch sehr zögerlich. 150 ehrenamtliche Helfer haben wir gewinnen können.“

Baustelle zwingt zur Planänderung

Im Ablauf und Aufbau musste ebenfalls etwas variiert werden. „Da die Baustelle in der einstigen Badeanstalt nicht nach Plan fertiggestellt wurde, mussten wir umdenken und mit dem Eventplatz nun mehr ins Strandbad hinein ziehen“, erklärt Paul Simons vom Organisationsteam. Auch wird der Sprung ins Wasser ähnlich wie beim Sundschwimmen nicht als gedrängter Massenstart, sondern nacheinander in Gruppen erfolgen.

Für den Wechsel aufs Rad gibt es ebenfalls einige Neuerungen. So können die Sportler ihre Räder bereits am Vorabend in der verlängerten Wechselzone positionieren, damit beim Bike-Check-in kein Gedränge aufkommt. Dann führt die Strecke über die Große Parower Straße bis zum Wendepunkt Marinetechnikschule. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Weg von der Großen Parower Straße hinunter zum Strandbad für Fußgänger gesperrt ist. Zuschauer sollten dann nach Möglichkeit über den Caspar-David-Friedrich-Weg ausweichen.

Zurück im Strandbad führt der Lauf über die Sundpromenade, um das Hansa-Gymnasium herum bis zum Molenkopf und zurück. „Wir haben aus der ersten Veranstaltung gelernt und die eine oder andere Kante ausgebügelt“, meint Maik Hofmann. „Was nicht heißt, dass nicht noch eine dazukommt.“

Anwohner, die von Sperrungen betroffen sind, wurden im Vorfeld bereits informiert. Für sie besteht auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 17 Uhr auf dem Parkplatz des Markant-Marktes abzustellen.

Größter Triathlon Mecklenburg-Vorpommerns

Der Anmeldeschluss für den zweiten Stralsunder Triathlon war bereits in dieser Woche. „Dem größten Triathlon in MV in diesem Jahr, mit der schönsten Laufstrecke, von der aus man auf den Sund blicken kann“, meint Maik Hofmann. Wer sich am Vorabend zur Registrierung im Strandbad einfindet, kann dann auch noch etwas länger verweilen. Dort bringt in den frühen Abendstunden die Greifswalder Band Speedy’s Company Rocksongs der letzten 50 Jahre auf die Bühne.

Dass dieses Sport-Highlight nun stattfinden kann, freut auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow. „Es ist toll, dass nach dem furiosen Start nun endlich die Neuauflage folgt. Unser Triathlon reiht sich mit Sundschwimmen, Deutschland-Tour und Rügenbrückenlauf in die großen Sportevents des Jahres – mehr noch: mit Schwimmen, Radfahren und Laufen bildet er quasi ihre Summe und ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir nicht nur Hanse- und Welterbe-, sondern auch Sportstadt sind. Den Teilnehmenden drücke ich die Daumen und danke allen, die den Stralsunder Triathlon möglich machen.“

Dem schließt sich Stadtsportbund-Präsident Hofmann an: „Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt ganz viel Spaß bei unserem Triathlon und hoffen, dass alle glücklich und mit einem Lächeln ins Ziel kommen.“

Von Wenke Büssow-Krämer