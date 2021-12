Stralsund

Mit einer neuen Initiative will die Gemeinde von Lutherkirche und Auferstehungskirche das Zusammenleben im Stralsunder Stadtteil Tribseer Vorstadt voranbringen. Das Projekt mit dem Titel „Miteinander“ wird von der „Aktion Mensch“ über einen Zeitraum von fünf Jahren gefördert. „Mit dieser Unterstützung soll das Entstehen offener Begegnungsräume im Stadtteil befördert werden“, sagt Pastor Reinhart Haack und betont: „Wir setzen dabei auf das Miteinander vieler freiwillig engagierten Menschen und ihre Talente. Damit wollen wir aus dem Stadtteil heraus im Begegnungszentrum Lutherkirche an der Alten Richtenberger Straße sowie an verschiedenen Orten in der Tribseer Vorstadt vielfältige Aktivitäten für Begegnungsmöglichkeiten schaffen.“

Netzwerk für den Stadtteil

Als Ansprechpartnerinnen konnten dafür Brit Röhnke und Eva Späck gewonnen werden. „Unser Ziel ist es, ein inklusives, generationenübergreifendes Miteinander zu organisieren, sowohl hier in den Räumen des Begegnungszentrums als auch mittels mobiler Angebote im Stadtteil“, sagt Gemeindepädagogin Brit Röhnke. Sie und ihre Mitstreiterin stecken schon mitten in den Vorbereitungen dafür, wie Eva Späck erläutert, die sich neben ihrem e-health-Studium an der Hochschule Stralsund für das Projekt engagiert. „Bei einem ersten Netzwerktreffen Ende November mit Akteuren aus dem Wohngebiet haben wir das Projekt ,Miteinander‘ vorgestellt und erste Gedanken dazu ausgetauscht“, sagt sie.

Mit von der Partie waren Vertreter der Hermann-Burmeister-Schule, der Kita Heuweg, der Internationale Bund (IB) und des Kreisdiakonischen Werkes, ebenso wie vom Chamäleon-Verein, den Stralsunder Werkstätten sowie von der Stadtverwaltung. Diskutiert wurden unter anderem die Einrichtung einer Ideenwerkstatt, wo Menschen aus dem Stadtteil nicht nur ihre Vorschläge einbringen, sondern sich an deren Umsetzung aktiv beteiligen können. Ebenso ließen sich Straßenfeste, Elterntreffs und ein Begegnungscafé als Treff für einen regelmäßigen Austausch initiieren. „Anfang Februar soll es ein weiteres Treffen dazu geben, um Nägel mit Köpfen zu machen“, sagt Brit Röhnke.

Platz für alle im Begegnungszentrum

Die Voraussetzungen für den Erfolg des Projekts sind gegeben, denn im Oktober 2019 hatte die Kirchengemeinde an der Lutherkirche ihr neues Begegnungszentrum eingeweiht. In den vorangegangenen anderthalb Jahren war nicht nur das kleine Gotteshaus aus dem Jahr 1937 saniert, sondern vor allem um einen Anbau erweitert worden. Dessen lichtdurchflutetes Foyer sorgt für eine helle Atmosphäre. Große Fenster sind der Garant für die gewollte Transparenz des Begegnungszentrums, das nicht nur Christen offensteht, sondern allen Interessierten, unabhängig davon, ob sie konfessionell gebunden sind.

Kinderwünsche erfüllen Seit dem 1. Advent hilft im Foyer des Begegnungszentrums der Lutherkirche ein „Wünschebaum“ Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest zu ermöglichen. Kleine Karten künden dabei von Kinderwünschen in der Tribseer Vorstadt. Wer einen dieser Wünsche (bis 15 Euro) erfüllen möchte, kann unter der Woche montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr vorbeischauen sowie montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Die Organisatoren der Kirchengemeinde bitten darum, die Weihnachtspäckchen bis zum 15. Dezember wieder im Begegnungszentrum Lutherkirche abzugeben.

Der Neubau bietet nun für all das mehr Platz. Nicht nur im großen Gemeinderaum. Es gibt Räume für die verschiedensten Arbeitsgruppen, wie etwa den Kinderkreis sowie den Mal- oder Handarbeitskreis. Das Begegnungszentrum ist zudem Anlaufpunkt für den Treff von Vereinen außerhalb der Kirche. „Leider litten bereits kurz nach dem Start viele dieser Angebote der Kirchengemeinde unter den Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie“, sagt Pastor Haack.

Doch für die Zeit danach werden jetzt die Weichen für ein vielfältigeres Leben im Stadtteil gestellt. „Alle, die uns dabei unterstützen möchten, können sich gerne im Begegnungszentrum Lutherkirche melden“, sagt Birgit Röhnke. Inzwischen wird die Lutherkirche für die Adventszeit und das Weihnachtsfest herausgeputzt. Nur ein Christbaum fehlt im Gotteshaus noch. Die Gemeinde hofft auf einen Spender, der etwas Platz in seinem Garten schaffen will.

Maria und Josef gehen im Koffer auf die Reise

Extra für die Vorweihnachtszeit gibt es ebenfalls ein kleines Projekt – „Maria und Josef im Koffer“. Angelehnt an die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel von der Geburt Jesu Christi gehen in einem Koffer zwei Puppen auf die Reisen durch die Tribseer Vorstadt. „Ähnlich wie einst Maria und Josef klopft der Überbringer des Koffers an Türen des Stadtteils und bittet für einen Tag um Herberge für die beiden“, erläutert Brit Röhnke. Mit im Koffer unterwegs sind – coronakonform – ein Fläschchen zur Händedesinfektion und ein Reisetagebuch. Wer den Koffer entgegennimmt, kann im Tagebuch notieren, was die Weihnachtsgeschichte, Maria und Josef und die Geburt Christi an diesem Tag bei ihm, seiner Familie oder Freunden an Gedanken oder Taten ausgelöst haben.

„Am Heiligabend ist der Koffer wieder zurück in der Kirche und wird unter dem Christbaum aufgestellt“, sagt Brit Röhnke. Im Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag werden dann Geschichten aus dem Tagebuch vorgelesen. Ein kleines Projekt, das schon wegen der Corona-Bedingungen gut zum Projekt „Miteinander“ passt, weil damit trotz Kontaktminimierung Gemeinsamkeit geschaffen wird. Für Pastor Haack ist „Maria und Josef im Koffer“ zudem eine Idee, die Weihnachtsgeschichte auf eine sehr heutige Weise zu erzählen.

Von Jörg Mattern