Noch wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung des „Hotel Maakt“ wimmelt es in Lounge- und Restaurantbereich wie auch in den Fluren nur so vor Mitarbeitern und Handwerkern. Fensterscheiben werden poliert, Fußleisten noch montiert und vor allem der Buffet-Bereich eingerichtet.

„Wir wurden dafür belächelt, in nur fünf Monaten das Hotel umbauen zu wollen“, gesteht Eike Sadewater, Miteigentümer und Gesellschafter der Sadewater & Siemers GbR. „Aber wir hatten im Vorfeld alles sehr gut durchgeplant und auch im letzten Jahr bereits alles bestellt, sodass uns die Materialknappheit nicht dazwischen gekommen ist.“

Das emsige Treiben wenige Stunden vor der Eröffnung sieht er gelassen. „Die Handwerker gehen hinten raus, die Gäste kommen vorne rein. Das ist normal, und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre“, meint Eike Sadewater.

Alte Mitarbeiter – neue Crew

Nach nur fünfmonatiger Renovierungs- und Umbauphase öffnet das Hotel Maakt am 1. April 2022 wieder für seine Gäste. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Als 2020 ein Lockdown nach dem anderen die Hotelbranche lähmte, hat die Sadewater & Siemers GbR das ehemalige Hotel „Zur Post“ erworben. „In der Phase war es schon ein gewisses Maß an Wahnsinn und Risikobereitschaft“, blickt Miteigentümer Eike Sadewater zurück. Verraten wird soviel: Ein fast zweistelliger Millionenbetrag wurde investiert, um das „Hotel Maakt“ in ein Schmuckstück zu verwandeln. Was für den Kauf des Hotels „Zur Post“ sprach, ist vor allem die Lage. „Gerade das Konzept zur Entwicklung des Neuen Marktes überzeugt. Da befinden wir uns in einer Top-Lage.“

Verpachtet ist es an die Scheelehof Betreibergesellschaft, die damit nun nach dem Flaggschiff „Scheelehof“ und den Aparthotels „Altes Schwedisches Konsulat“, „Markt Fuffzehn“ und „St. Marien“ das fünfte Hotel in ihrer Verantwortung hat. Als eine Tochtergesellschaft gehört auch die „Brasserie“ zur Unternehmensgruppe.

Mit dem Kauf des Hotels „Zur Post“ hat man damals auch gleich verkündet, alle bestehenden Arbeitsverhältnisse neu auszustellen. „Das war uns wichtig, und wir sind auch stolz darauf, mit einem großen Teil der ursprünglichen Crew weiterzuarbeiten“, so Eike Sadewater. Etwa 25 Leute werden hier in Küche und Service beschäftigt sein, wobei die Verantwortung für den gastronomischen Bereich der „Brasserie“ obliegt.

Auch beim Umbau des Hauses wurde auf langjährige Partner vertraut. „Vor elf Jahren – ebenfalls am 1. April – haben wir den Scheelehof eröffnet. Viele heimische Firmen, mit denen wir schon damals zusammengearbeitet haben, waren auch jetzt beim Umbau des Hotel Maakt aktiv“, berichtet der Geschäftsführer.

Hoteleigene Bäckerei backt Brötchen für alle Häuser des Unternehmens

Der Restaurantbereich wird vorerst ausschließlich für das Frühstücksbuffet und Veranstaltungen genutzt. Ein À-la-carte-Betrieb wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Was entstanden ist, soll vor allem modern und offener daherkommen, ohne mit den Hotels innerhalb der eigenen Gruppe in Konkurrenz zu gehen, stattdessen eigene Akzente zu setzen. „Das Konzept beinhaltet auch, dass der Gast jeden Luxus empfangen kann, aber auch mit weniger Personal auskommen kann.“ So wird das gastronomische Angebot vorerst auf das Frühstücksbuffet für die Hotelgäste konzentriert sein.

Außerdem sind auch Veranstaltungen im Restaurant möglich, ein À-la-carte-Betrieb ist momentan noch nicht angedacht. Stattdessen soll den Gästen am Abend im Lounge-Bereich dann die offene Backstube hauseigene Leckereien bieten. Diese wird demnächst auch die Brötchen für alle Hotels der Unternehmensgruppe backen. Für die Einrichtung der Backstube musste daher auch die Kellerbar weichen.

Unternehmenseigener Kaffeeduft auf den Zimmern

Auch in den Zimmern hat sich einiges getan. „Die Anzahl hat sich verringert, da wir kleinere Räume beispielsweise mit anderen Zimmern zu Suiten zusammengelegt haben“, berichtet Eike Sadewater. 96 Zimmer, von denen sich viele anhand von Verbindungstüren in Familienzimmer verwandeln lassen, stehen nun zur Verfügung. Im Dachgeschoss sind außerdem acht Ferienappartements eingerichtet.

Allerdings verfügt im „Hotel Maakt“ auch jedes Zimmer über eine kleine abgetrennte Küchenzeile. Der Clou hier: Für den echten Stralsund-Genuss wird der unternehmenseigene Kaffee des Kontor Scheele in Kapseln abgefüllt, um ihn in den Kaffeeautomaten auf dem Zimmer zubereiten zu können.

Ein Hingucker ist neben den historischen Fotografien auf den Fluren auch der Innenhof, der mit dem Wasserfall zu entspannten Treffen einlädt.

Ute Reichel übernimmt den „Maakt“

Gemütlich und einladend wirkt der Lounge-Bereich, der sich zum Treffpunkt für hoteleigene und auch externe Gäste etablieren soll. Der angeschlossene Frontcooking-Bereich soll am Abend Angebote bereithalten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zur Eröffnung des Hauses wird nun Ute Reichel den Schlüssel in die Hand bekommen. Die 59-Jährige war bisher bereits für den Scheelehof als Betriebsleiterin im Einsatz und darf nun die Verantwortung für das neue Haus übernehmen. „Es kribbelt“, gesteht sie. „Es ist aufregend, etwas Neues, Frisches begleiten zu dürfen. Es wird das schönste Hotel in Stralsund“, meint sie mit einem Augenzwinkern in Richtung der anderen Unternehmenshäuser.

In die Zukunft des Hauses sieht sie entspannt. „Ich weiß, dass ich mich auf das Team verlassen kann. Der Teamgedanke innerhalb der Gruppe – denn alle Häuser waren hier in den letzten Monaten eingespannt – ist sehr groß.“

