Manchmal schleppen Sammler Körbe voll mit Pilzen zu den beiden Stralsunder Pilzberatern Frank Dommer und Dr. Ingeborg Schmidt – und kein einziger ist bekömmlich. Die Verkostung könnte für die Sammler dramatische Folgen haben: starke Übelkeit, Magenkrämpfe, Brechreiz, Leberversagen oder sogar den Tod.

Vor knapp zwei Jahren wäre ein junges Paar aus der Nähe von Stralsund fast an einer solchen Vergiftung gestorben. Sie wurden damals schon ins Lebertransplantations-Zentrum nach Kiel geflogen. Doch ihre noch jungen Körper erholten sich, der lebensrettende Eingriff konnte noch abgewendet werden.

Vorsicht: So sieht der Grüne Knollenblätterpilz aus. Er ist hochgiftig. Quelle: Frank Dommer

Zu so einer schweren Vergiftung muss es jedoch nicht kommen. Dommer und Schmidt haben solche Fälle schon öfter verhindert – an eine genaue Zahl erinnern sie sich jedoch nicht. Denn beide sind seit Ewigkeiten im Pilz-Geschäft und warnen bei Beratungen, Schulungen oder auch gemeinsamen Sammlungen vor der tödlichen Verwechslungsgefahr. „In der Region gibt es eine Art des Gift-Champignons, der zwar nicht tödlich, aber weit verbreitet ist. Damit kommen die Menschen in großen Mengen an. Auch gibt es hochgiftige Pilze, wie den Grünen Knollenblätterpilz“, sagt Ingeborg Schmidt. Mit 91 Jahren ist sie die älteste Pilzberaterin in Mecklenburg-Vorpommern. In den Jahren hat sie viel Wissen angehäuft. Doch nun startet die Stralsunderin in ihre letzte Saison.

Die Tätigkeiten von Schmidt und den anderen Pilzkundigen sind vielfältig: Unter anderem identifizieren sie Pilze, die Menschen zu ihnen bringen, und geben Tipps fürs Sammeln, bieten Exkursionen an, organisieren Ausstellungen und halten Vorträge.

Staatliche Pilzberatung: Nur in MV

Die Pilzberatung in Mecklenburg ist einzigartig: In keinem anderen Bundesland gibt es eine staatliche Auskunft, die über die kleinen Hutträger informiert. Tausende Einwohner und Touristen werden jährlich kostenlos von den ehrenamtlichen Experten beraten. Die Biologin Schmidt baute das Angebot mit auf. Sie ist seit Ende der 50er Jahre dabei – und erhielt das Bundesverdienstkreuz für ihr freiwilliges Engagement.

Frank Dommer ist ehrenamtlicher Pilzberater. Quelle: Miriam Weber

Die Frage, warum ausgerechnet Pilze, höre sie oft. „Ich war immer schon sehr offen für alles, was die Biologie betrifft“, sagt die promovierte Wissenschaftlerin. So habe eine Bekannte in Stralsund sie in die Praxis als Pilzsachverständige eingeführt.

„Das war einfach die Gelegenheit. Ich war damals zu Hause, hatte einen kleinen Jungen und noch etwas Zeit. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis einen Vogelexperten gehabt hätte, wäre ich vielleicht Vogelkundlerin geworden. Außerdem war mein Mann Arzt, den haben natürlich die Pilzvergiftungen hier interessiert. “

Großes Pilz-Unglück in den 70er Jahren

Es sei nicht häufig zu Vergiftungen gekommen, aber ein Ereignis bliebe ihr ganz besonders gut in Erinnerung: „Das war in den 70er Jahren. Eine vierköpfige Familie und noch eine weitere Person haben hier Pilze gesammelt und sind dann an einer Vergiftung gestorben. Das waren Grüne Knollenblätterpilze. Heute gibt es zum Glück ein Gegenmittel“, so die Biologin. Diese Gegenmittel hätten auch dem Paar 2019 das Leben gerettet. Auch sie hatten Knollenblätter-Pilze verspeist, die sie in ihrem eigenen Garten fanden.

In der gesamten DDR gab es damals sogenannte Kreispilzsachverständige, die in ihrem Bezirk Aufklärungsarbeit leisteten. Nach der Wende setzten sich Dr. Ingeborg Schmidt, Brigitte Schurig und Dr. Lutz Schröder für den Erhalt der Beratung ein.

„Wir sind viele Male in Schwerin bei der Landesregierung gewesen und haben häufig dort mit einer Mitarbeiterin diskutiert. Es war aber schön, dass sie immer sehr offen war“, sagt Dr. Ingeborg Schmidt. Heute sind 43 Pilzberater in MV aktiv.

Pilzberatung sollte nicht nur in MV Landesaufgabe sein

„In Mecklenburg-Vorpommern ist Pilzberatung Landesaufgabe. Es ist offiziell angebunden. In den anderen Bundesländern ist es mehr oder weniger privat“, so Frank Dommer, der seit sieben Jahren Menschen in Stralsund bei Pilz-Angelegenheiten berät.

„Es wäre schön, wenn es das in anderen Bundesländern auch gäbe. Das hört man oft von Urlaubern, die hierherkommen. Die sagen, das kennen wir gar nicht. Sie finden das Angebot gut und greifen gerne darauf zurück“, so der Pilzsachverständige.

So seien die Experten dem Amt für Gesundheit und Soziales unterstellt und müssten eine Prüfung ablegen, um zugelassen zu werden. Grundsätzlich könne aber jeder Pilzberater werden.

„Die Ausbildung ist kostenlos. Man nimmt an einem Lehrgang teil, der einmal im Jahr an einem Wochenende stattfindet. Danach kann man an einer Prüfung teilnehmen. Interessenten können sich einfach bei uns oder beim Landesamt für Gesundheit und Soziales melden. Wir suchen ständig. Es sind alle sehr alt“, sagt Frank Dommer. „Für mich ist es sicher das letzte Jahr als Pilzberaterin“, so die 91-jährige Biologin.

Keine Apps für Pilzbestimmung verwenden

Wollten Sie schon immer einmal selbst Pilze sammeln, aber haben keine Erfahrungen? „Neulinge sollten vorsichtig mit ein bis zwei Pilzsorten anfangen. Man kann sich in Büchern oder im Internet erkundigen“, so Frank Dommer. Dabei sei aber vor allem eines sehr wichtig: „Es sollte auf keinen Fall eine App benutzt werden, die die Pilze anhand von Bildern identifiziert“, so der langjährige Pilz-Experte.

So seien die Apps nicht dazu in der Lage, teilweise bedeutsame Details auf den Bildern zu erkennen. Auch seien manchmal Geruchssinn und Tastsinn bei der Bestimmung wichtig. Wer sich bei seinem Pilzfund nicht hundertprozentig sicher sei, solle in jeglichem Fall einen Pilzberater konsultieren.

Welche Pilze die Pilz-Profis gern essen

Was für regionale Pilze essen die beiden Experten selbst gerne? Da gibt es sehr viele. Dr. Ingeborg Schmidt isst unter anderem gerne Steinpilze, Frank Dommer Hexenröhrlinge. Beide Sorten haben aktuell auch Hochsaison.

„Steinpilze lassen sich in Wäldern finden. Hexenröhrlinge auch in Parks“, sagt Frank Dommer. Was viele nicht wissen: Schmackhafte Speisepilze kann man nicht zu einer Jahreszeit finden. „Die Hauptsaison ist ungefähr von Juli bis November. Aber das ist sehr wetterabhängig. Pilze gibt es das ganze Jahr über“, so Dr. Ingeborg Schmidt. Deshalb sind die Pilzberater in MV auch das ganze Jahr über telefonisch erreichbar.

