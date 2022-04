Stralsund

In der Mönchstraße 24 fing 1912 alles an. August Dürkop eröffnete eine Filiale der Stettiner Fahrradfirma Pollack und verkaufte und reparierte zudem Nähmaschinen. 1914 kam ein weiterer Standort in der Heilgeiststraße 93 dazu. Dürkop entwickelte sich schließlich zum größten Händler für Fahrräder, Kraftwagen und Krafträder in ganz Vorpommern.

Größere Werkstatt 1928

Da wurden die Räume an beiden Standorten zu klein. Deshalb eröffnete Dürkop 1928 eine große Werkstatt in der Alten Rostocker Straße 9. Alles, was vorher nur auf dem Hof der Heilgeiststraße montiert werden konnte, wurde nun in der großen Werkstatt unter die Lupe genommen. Der Verkauf blieb in der Stadt.

Zunächst gibt es bei Dürkop Opel-Automobile

1939 steht die Firma als Opel-Automobile-Motorräder im Adressbuch der Hansestadt. Nach dem Krieg zog Dürkop komplett in die Rostocker Straße – mit Verkauf und Werkstatt, genannt Reparatur-Werke. Zu DDR-Zeiten wurde auch diese Firma verstaatlicht. Im Kraftfahrzeug-Instandsetzungsbetrieb (KIB) wurden hier Trabis und Wartburg repariert.

Erst nach der Wende ging das Grundstück samt Gebäudekomplex an die ehemaligen Eigentümer zurück. Chef Malte Schröder sorgte dann dafür, dass hier ein VW-Autohaus entstand. 2000 übernahm die Neu-Gruppe das traditionsreiche Unternehmen. Der Name Dürkop blieb erhalten. Inzwischen ist hier ein großer Komplex für Verkauf, Lager und Werkstatt entstanden.

Von Ines Sommer